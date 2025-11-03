Индивидуальная
до 2 чел.
В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
Путешествие в Сарай Бату - это возможность окунуться в историю Золотой Орды, узнать о жизни в средневековом городе и насладиться великолепными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Астрахани
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
18 500 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедная дельта Волги: лотосовые поля, рыбалка и кормление диких птиц
В поездке из Астрахани (всё включено)
Начало: У вашего отеля
16 мар в 09:00
17 мар в 08:00
27 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Заповедная Дельта Волги: лотосы, любительская рыбалка и кормлением птиц
Начало: Г. Астрахань. Забираем от места проживания туриста
26 900 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 ноября 2025Хоть и площадь не большая, но было интересно.
- ККарина17 октября 2025Шикарная поездка с Игорем в Сарай Бату. Почти 7 часов пролетели как один миг. Самое главное было обеспечено - полное
- ННаталия21 сентября 2025Очень понравилась поездка с гидом Иваном. Узнала новые исторические факты, интересные рассказы из жизни древнего города. Иван очень внимательный человек и знающий гид. Сам Сарай Бату восторга не вызвал. Просто масштабные декорации к фильму. Отлично, что сохранили их.
- ГГалина20 сентября 2025Ездили в Астрахань с дочкой вдвоем, взяли эту экскурсию, был у нас гид Иван, очень все интересно рассказывал, много что нового узнала да и сам Сарай Бату очень понравился, однозначно рекомендую съездить
- ЕЕкатерина14 июня 2025Ездили на экскурсию с Иваном. Узнали много нового и интересного - исторические факты и забавные байки. Познакомились с эндемиками Астраханского края, ощутили себя воинами Золотой Орды. Счастливы!
- ООльга25 апреля 2025Замечательное и позновательное путешествие в прошлое. То что перед путешественником всего лишь декорации, никак не мешает вообразить, как жил средневековый
- ООльга10 июля 2024Очень интересная экскурсия, ведь это возможность увидеть и многое узнать о Золотой орде, об обычаях, стиле жизни этого давно исчезнувшего
- ИИрина23 мая 2024Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
- ККамран13 мая 2024Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте.
Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху.
Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪
- ММарина7 мая 2024Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине
Сейчас в Астрахани в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 18 500 до 27 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
