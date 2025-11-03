Д Дмитрий В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Хоть и площадь не большая, но было интересно.

К Карина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды читать дальше погружение в 13 век, эпоху ханов и Золотой Орды (да простит меня Игорь, помню, что это название появилось у историков два века спустя:)). Много новых знаний. Комфортно было даже в последние 5 км, когда ехали по полному бездорожью. Рекомендую всем и саму поездку (несмотря на то, что город - киношный) и Игоря, как прекрасного рассказчика и очень приятного собеседника! Шикарная поездка с Игорем в Сарай Бату. Почти 7 часов пролетели как один миг. Самое главное было обеспечено - полное

Н Наталия В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Очень понравилась поездка с гидом Иваном. Узнала новые исторические факты, интересные рассказы из жизни древнего города. Иван очень внимательный человек и знающий гид. Сам Сарай Бату восторга не вызвал. Просто масштабные декорации к фильму. Отлично, что сохранили их.

Г Галина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Ездили в Астрахань с дочкой вдвоем, взяли эту экскурсию, был у нас гид Иван, очень все интересно рассказывал, много что нового узнала да и сам Сарай Бату очень понравился, однозначно рекомендую съездить

Е Екатерина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Ездили на экскурсию с Иваном. Узнали много нового и интересного - исторические факты и забавные байки. Познакомились с эндемиками Астраханского края, ощутили себя воинами Золотой Орды. Счастливы!

О Ольга В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды читать дальше город, а гид поможет и подскажет. Спасибо также за терпение верблюдице Дашке, очень милый и спокойный зверь, ведь наверное это непросто, таскать на себе любого желающего впервые прокатиться на верблюде. Замечательное и позновательное путешествие в прошлое. То что перед путешественником всего лишь декорации, никак не мешает вообразить, как жил средневековый

О Ольга В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды читать дальше государства, оставившего большой след в жизни нашей Родины! Ехать достаточно долго от Астрахани, но всю дорогу экскурсовод Дарья интересно и неутомимо рассказывала нам и о народах, живущих в Астраханской области, и о Золотой орде, и обо всем, что встречалось по пути. Дарья арендовала для нашей небольшой группы удобный автомобиль с замечательным, вежливым и культурным водителем Дмитрием. Спасибо им обоим за замечательную экскурсию! Очень интересная экскурсия, ведь это возможность увидеть и многое узнать о Золотой орде, об обычаях, стиле жизни этого давно исчезнувшего

И Ирина В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏

К Камран В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте.

Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху.

Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪