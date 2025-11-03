Экскурсии от вашего отеля в Астрахани

Найдено 3 экскурсии в категории «От вашего отеля» в Астрахани, цены от 18 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие в Сарай Бату - это возможность окунуться в историю Золотой Орды, узнать о жизни в средневековом городе и насладиться великолепными пейзажами
Начало: У вашего отеля в Астрахани
15 мар в 09:00
16 мар в 09:00
18 500 ₽ за всё до 2 чел.
Заповедная дельта Волги: лотосовые поля, рыбалка и кормление диких птиц
На лодке
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В поездке из Астрахани (всё включено)
Начало: У вашего отеля
16 мар в 09:00
17 мар в 08:00
27 900 ₽ за всё до 4 чел.
Заповедная Дельта Волги: лотосы, любительская рыбалка и кормлением птиц
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Начало: Г. Астрахань. Забираем от места проживания туриста
26 900 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  
    Дмитрий
    3 ноября 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Хоть и площадь не большая, но было интересно.
  
    Карина
    17 октября 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Шикарная поездка с Игорем в Сарай Бату. Почти 7 часов пролетели как один миг. Самое главное было обеспечено - полное
    погружение в 13 век, эпоху ханов и Золотой Орды (да простит меня Игорь, помню, что это название появилось у историков два века спустя:)). Много новых знаний. Комфортно было даже в последние 5 км, когда ехали по полному бездорожью. Рекомендую всем и саму поездку (несмотря на то, что город - киношный) и Игоря, как прекрасного рассказчика и очень приятного собеседника!

  
    Наталия
    21 сентября 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень понравилась поездка с гидом Иваном. Узнала новые исторические факты, интересные рассказы из жизни древнего города. Иван очень внимательный человек и знающий гид. Сам Сарай Бату восторга не вызвал. Просто масштабные декорации к фильму. Отлично, что сохранили их.
  
    Галина
    20 сентября 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Ездили в Астрахань с дочкой вдвоем, взяли эту экскурсию, был у нас гид Иван, очень все интересно рассказывал, много что нового узнала да и сам Сарай Бату очень понравился, однозначно рекомендую съездить
  
    Екатерина
    14 июня 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Ездили на экскурсию с Иваном. Узнали много нового и интересного - исторические факты и забавные байки. Познакомились с эндемиками Астраханского края, ощутили себя воинами Золотой Орды. Счастливы!
  
    Ольга
    25 апреля 2025
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Замечательное и позновательное путешествие в прошлое. То что перед путешественником всего лишь декорации, никак не мешает вообразить, как жил средневековый
    город, а гид поможет и подскажет. Спасибо также за терпение верблюдице Дашке, очень милый и спокойный зверь, ведь наверное это непросто, таскать на себе любого желающего впервые прокатиться на верблюде.

  
    Ольга
    10 июля 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень интересная экскурсия, ведь это возможность увидеть и многое узнать о Золотой орде, об обычаях, стиле жизни этого давно исчезнувшего
    читать дальше

    государства, оставившего большой след в жизни нашей Родины! Ехать достаточно долго от Астрахани, но всю дорогу экскурсовод Дарья интересно и неутомимо рассказывала нам и о народах, живущих в Астраханской области, и о Золотой орде, и обо всем, что встречалось по пути. Дарья арендовала для нашей небольшой группы удобный автомобиль с замечательным, вежливым и культурным водителем Дмитрием. Спасибо им обоим за замечательную экскурсию!

  
    Ирина
    23 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Спасибо большое Дарье за прекрасную организацию, и очень интересную экскурсию! 😊👏
  
    Камран
    13 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Очень классная экскурсия с гидом Дарьей, увлекательные рассказы по пути и на месте.
    Воссозданные декорации позволяют окунуться ненадолго в ту эпоху.
    Есть классные животные: милые ослики, птички и даже целый верблюд! 🐪
  
    Марина
    7 мая 2024
    В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды
    Все было отлично, время провела супер, спасибо большое Екатерине

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Астрахани
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. В Сарай Бату - воссозданную столицу Золотой Орды;
  2. Заповедная дельта Волги: лотосовые поля, рыбалка и кормление диких птиц;
  3. Заповедная Дельта Волги: лотосы, любительская рыбалка и кормлением птиц.
Какие места ещё посмотреть в Астрахани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное;
  2. Белый город;
  3. Петровская набережная;
  4. Успенский Собор;
  5. Никольская улица;
  6. Пречистенская колокольня;
  7. Пыточная башня;
  8. Морской сад;
  9. Владимирский собор;
  10. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Астрахани в марте 2026
Сейчас в Астрахани в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 18 500 до 27 900. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
