Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Яркие достопримечательности 🏛️ Брянска

Вы посетите празднично украшенный центр города: бульвар Гагарина, сквер Карла Маркса и площадь перед Драмтеатром. Проедете по проспекту Ленина, рассмотрите памятник Пересвет и насладитесь панорамой утопающего в вечерних огнях Брянска с Покровской горы ⛰️. А также заглянете в уютный парк 🌳 Тысячелетия и оцените световые инсталляции на кургане Бессмертия.

Новогодние истории 📖 и традиции

В Брянске издревле любили отмечать Новый год широко и весело 🥳. Вы отыщете место, где несколько веков назад установили первую елку, и полюбуетесь волшебной вечерней иллюминацией. А еще узнаете, как выглядели первые елочные украшения, какие изменения внес в празднование Нового года Петр I, откуда взялись фейерверки и кто придумал освещать улицы нарядными огнями.

Организационные детали

Дети до 5 лет — бесплатно.