Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

Новогодний Брянск

Увидеть символы города и раскрыть историю главного праздника года на автомобильной экскурсии

Елизавета
Елизавета – экскурсионное агентство из Брянска
Когда в Брянске зажигается новогодняя подсветка, он становится поистине сказочным местом! Вы проедете по центральным улицам, посетите «визитные карточки» и узнаете, что стояло на праздничных столах 100 и 200 лет назад.

Кроме того, оцените панораму Брянска с его самой высокой точки, раскроете секрет настоящего Оливье и услышите о временах, когда Новый год был запрещен.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • ☃️Зимняя
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Новогодний Брянск
Новогодний Брянск

Что вас ожидает

Яркие достопримечательности 🏛️ Брянска
Вы посетите празднично украшенный центр города: бульвар Гагарина, сквер Карла Маркса и площадь перед Драмтеатром. Проедете по проспекту Ленина, рассмотрите памятник Пересвет и насладитесь панорамой утопающего в вечерних огнях Брянска с Покровской горы ⛰️. А также заглянете в уютный парк 🌳 Тысячелетия и оцените световые инсталляции на кургане Бессмертия.

Новогодние истории 📖 и традиции
В Брянске издревле любили отмечать Новый год широко и весело 🥳. Вы отыщете место, где несколько веков назад установили первую елку, и полюбуетесь волшебной вечерней иллюминацией. А еще узнаете, как выглядели первые елочные украшения, какие изменения внес в празднование Нового года Петр I, откуда взялись фейерверки и кто придумал освещать улицы нарядными огнями.

Организационные детали

Дети до 5 лет — бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 на бульваре Гагарина
Новогодний Брянск
Новогодний Брянск
Новогодний Брянск
Новогодний Брянск
Новогодний Брянск
Новогодний Брянск

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елизавета
Елизавета
Наше агентство небанальных экскурсий – это особый подход к туризму. С нами вы увидите Брянск совсем с другой стороны, услышите километры захватывающих историй и с интересом проведете время на свежем воздухе.
Напишите мне

Елизавета проводит ещё 1 экскурсию

Мистический Брянск: по местам городских легенд
650
2.5 часа
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города

Еще несколько необычных экскурсий в Брянске

По древнему Брянску: обзорная экскурсия
1 700
3 часа
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
1 отзыв
Познакомиться с главными памятниками и историей города и понять, в чем его уникальность