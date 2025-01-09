Лучше уже не будет: VIP-тур в Сулакский каньон

Откройте для себя захватывающие пейзажи Дагестана на экскурсии по Чиркейскому водохранилищу и Сулакскому каньону.

Незабываемая VIP-прогулка на катере, обед в форелевом хозяйстве и приключение в Пещере «Нохъо» ждут вас. Присоединяйтесь, чтобы сделать свой отдых ярким и наполненным впечатлениями!
4
1 отзыв
Лучше уже не будет: VIP-тур в Сулакский каньон
Лучше уже не будет: VIP-тур в Сулакский каньон
Лучше уже не будет: VIP-тур в Сулакский каньон
Ближайшие даты:
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Время начала: 06:30

Описание экскурсии

Сулакский каньон: Природный Шедевр

Сулакский каньон – это не просто географическое образование, это истинный шедевр природы, который словно застывший во времени. Этот уникальный уголок земли привлекает своей первозданной красотой и величием.

Экскурсия по каньону

Одной из самых захватывающих экскурсий является поездка на катерах по реке Сулак, которая длится 1 час 10 минут. Начинается наше путешествие с удобного старта с причала Исток, без необходимости утомительного спуска в Зубутли. Во время катания вы сможете насладиться:

  • Бирюзовой водой,
  • Отвесными скалами,
  • Плачущими водопадами.

Эти природные красоты оставят неизгладимые впечатления в вашей душе.

Приключения в пещерах «Нохъо»

Следующим пунктом нашего маршрута станут пещеры «Нохъо» — комплекс из трех пещер, расположенный на высоте 60 метров над рекой Сулак. Здесь вас ждут:

  • Подвесной мост,
  • Зиплайн,
  • Тарзанка и другие аттракционы.

Если вы готовы к приключениям, эти аттракционы подарят вам незабываемые эмоции!

Этнопарк «Главрыба»

Не упустите возможность посетить этнопарк «Главрыба», где в кристально чистой холодной воде, высоко в горах, выращивают форель. Вам предложат попробовать вкуснейшую форель, запеченную на углях, которая станет отличным обедом после насыщенного дня.

Бархан Сарыкум

И, наконец, мы посетим Бархан Сарыкум – восьмое чудо света, пустыню, расположенную среди гор. Ученые до сих пор не разгадали причины возникновения этой самой большой песчаной дюны в Европе. Возможно, вам удастся разгадать эту загадку!

Важная информация

Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Мы организуем трансфер с места проживания в городе Дербенте и после завершения экскурсии вернем вас в центр города.

Каждый вторник и четверг в 06:30

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Чиркейское водохранилище
  • Чиркейская ГЭС
  • Смотровая «Тещин язык»
  • Поселок Дубки
  • Смотровая на Сулакский каньон
  • Форелевое хозяйство «Главрыба»
  • Бархан Сары-Кум
  • Пещера Нохъо
  • База «Исток»
  • Сулакский каньон
Что включено
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Прогулка на катере по каньону
  • Обед
  • Входные билеты на бархан Сары-Кум
  • Входные билеты в пещеру Нохъо
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Проспект Агасиева 22, ТЦ РОССИЯ
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый вторник и четверг в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста возьмите с собой паспорт
  • Соблюдайте дресс-код: футболка, брюки или любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени
  • Катание на катерах для детей от 7 лет!!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
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С
9 янв 2025
Все было на хорошо, жаль, что световой день короткий. Хотелось бы встретить закат на бархане, но на этой локации был просто забег по лесенке и 5 минут для фото на пике бархана. Я понимаю, что экскурсия длительная и экскурсоводу надо домой, но туристам интереснее отдышавшись делать фото.

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