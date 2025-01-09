Откройте для себя захватывающие пейзажи Дагестана на экскурсии по Чиркейскому водохранилищу и Сулакскому каньону. Незабываемая VIP-прогулка на катере, обед в форелевом хозяйстве и приключение в Пещере «Нохъо» ждут вас. Присоединяйтесь, чтобы сделать свой отдых ярким и наполненным впечатлениями!

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Описание экскурсии

Сулакский каньон: Природный Шедевр

Сулакский каньон – это не просто географическое образование, это истинный шедевр природы, который словно застывший во времени. Этот уникальный уголок земли привлекает своей первозданной красотой и величием.

Экскурсия по каньону

Одной из самых захватывающих экскурсий является поездка на катерах по реке Сулак, которая длится 1 час 10 минут. Начинается наше путешествие с удобного старта с причала Исток, без необходимости утомительного спуска в Зубутли. Во время катания вы сможете насладиться:

Бирюзовой водой,

Отвесными скалами,

Плачущими водопадами.

Эти природные красоты оставят неизгладимые впечатления в вашей душе.

Приключения в пещерах «Нохъо»

Следующим пунктом нашего маршрута станут пещеры «Нохъо» — комплекс из трех пещер, расположенный на высоте 60 метров над рекой Сулак. Здесь вас ждут:

Подвесной мост,

Зиплайн,

Тарзанка и другие аттракционы.

Если вы готовы к приключениям, эти аттракционы подарят вам незабываемые эмоции!

Этнопарк «Главрыба»

Не упустите возможность посетить этнопарк «Главрыба», где в кристально чистой холодной воде, высоко в горах, выращивают форель. Вам предложат попробовать вкуснейшую форель, запеченную на углях, которая станет отличным обедом после насыщенного дня.

Бархан Сарыкум

И, наконец, мы посетим Бархан Сарыкум – восьмое чудо света, пустыню, расположенную среди гор. Ученые до сих пор не разгадали причины возникновения этой самой большой песчаной дюны в Европе. Возможно, вам удастся разгадать эту загадку!

Важная информация

Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Мы организуем трансфер с места проживания в городе Дербенте и после завершения экскурсии вернем вас в центр города.