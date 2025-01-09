Незабываемая VIP-прогулка на катере, обед в форелевом хозяйстве и приключение в Пещере «Нохъо» ждут вас. Присоединяйтесь, чтобы сделать свой отдых ярким и наполненным впечатлениями!
Описание экскурсии
Сулакский каньон: Природный Шедевр
Сулакский каньон – это не просто географическое образование, это истинный шедевр природы, который словно застывший во времени. Этот уникальный уголок земли привлекает своей первозданной красотой и величием.
Экскурсия по каньону
Одной из самых захватывающих экскурсий является поездка на катерах по реке Сулак, которая длится 1 час 10 минут. Начинается наше путешествие с удобного старта с причала Исток, без необходимости утомительного спуска в Зубутли. Во время катания вы сможете насладиться:
- Бирюзовой водой,
- Отвесными скалами,
- Плачущими водопадами.
Эти природные красоты оставят неизгладимые впечатления в вашей душе.
Приключения в пещерах «Нохъо»
Следующим пунктом нашего маршрута станут пещеры «Нохъо» — комплекс из трех пещер, расположенный на высоте 60 метров над рекой Сулак. Здесь вас ждут:
- Подвесной мост,
- Зиплайн,
- Тарзанка и другие аттракционы.
Если вы готовы к приключениям, эти аттракционы подарят вам незабываемые эмоции!
Этнопарк «Главрыба»
Не упустите возможность посетить этнопарк «Главрыба», где в кристально чистой холодной воде, высоко в горах, выращивают форель. Вам предложат попробовать вкуснейшую форель, запеченную на углях, которая станет отличным обедом после насыщенного дня.
Бархан Сарыкум
И, наконец, мы посетим Бархан Сарыкум – восьмое чудо света, пустыню, расположенную среди гор. Ученые до сих пор не разгадали причины возникновения этой самой большой песчаной дюны в Европе. Возможно, вам удастся разгадать эту загадку!
Важная информация
Экскурсия проводится по принципу «Все включено». Мы организуем трансфер с места проживания в городе Дербенте и после завершения экскурсии вернем вас в центр города.
Каждый вторник и четверг в 06:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чиркейское водохранилище
- Чиркейская ГЭС
- Смотровая «Тещин язык»
- Поселок Дубки
- Смотровая на Сулакский каньон
- Форелевое хозяйство «Главрыба»
- Бархан Сары-Кум
- Пещера Нохъо
- База «Исток»
- Сулакский каньон
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Прогулка на катере по каньону
- Обед
- Входные билеты на бархан Сары-Кум
- Входные билеты в пещеру Нохъо
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой паспорт
- Соблюдайте дресс-код: футболка, брюки или любая другая одежда закрывающая плечи, живот, колени
- Катание на катерах для детей от 7 лет!!