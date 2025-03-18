Дербент — город с тысячелетней историей и уникальными достопримечательностями.
И некоторые из них вы увидите! Мы отправимся к легендарному экраноплану и выясним, как он оказался на берегу Каспия. Прогуляемся по улочкам магалов, где каждый камень хранит память веков. А завершим поездку на винодельне, где продегустируем лучшие сорта вина.
И некоторые из них вы увидите! Мы отправимся к легендарному экраноплану и выясним, как он оказался на берегу Каспия. Прогуляемся по улочкам магалов, где каждый камень хранит память веков. А завершим поездку на винодельне, где продегустируем лучшие сорта вина.
Описание экскурсии
Экраноплан «Лунь»
Вы увидите тот самый знаменитый советский ударный экраноплан-ракетоносец. Узнаете, как вообще он оказался на берегу Каспийского моря. И сделаете запоминающиеся фотографии на его фоне.
Прогулка по старой части Дербента
Пройдём по узким улочкам магалов, рассмотрим старинную торговую площадь, мужской и женский хамамы, Джума-мечеть. А мы расскажем историю возникновения Дербента, о том, как тут живут люди и чем отличается девичий хамам от женского.
Дегустация вин
В винодельческой компании вы научитесь отличать хорошее вино от плохого — не просто пить, а оценивать цвет и аромат вина, оттенки вкуса и послевкусие, чувствовать, как оно раскрывается. И конечно, продегустируете несколько сортов.
Организационные детали
- Часть экскурсии проходит пешком, часть — на комфортабельном Lada Largus или Hyundai Starex (в зависимости от размера группы)
- Экскурсия подходит только для совершеннолетних путешественников
- В дегустацию входят 5 сортов вин с мини-сетом закусок
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|6000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Камаля — Организатор в Дербенте
Провела экскурсии для 1694 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Камаля, я представляю официальное туристическое агентство в Дербенте. Все наши сотрудники — профессиональные гиды, отлично знающие историю города и по-настоящему влюблённые в него. Мы ответственно подходим к проведению экскурсий и учитываем пожелания гостей. Ждем вас в гостеприимном Дагестане!Задать вопрос
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