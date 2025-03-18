Дербент — город с тысячелетней историей и уникальными достопримечательностями. И некоторые из них вы увидите! Мы отправимся к легендарному экраноплану и выясним, как он оказался на берегу Каспия. Прогуляемся по улочкам магалов, где каждый камень хранит память веков. А завершим поездку на винодельне, где продегустируем лучшие сорта вина.

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Описание экскурсии

Экраноплан «Лунь»

Вы увидите тот самый знаменитый советский ударный экраноплан-ракетоносец. Узнаете, как вообще он оказался на берегу Каспийского моря. И сделаете запоминающиеся фотографии на его фоне.

Прогулка по старой части Дербента

Пройдём по узким улочкам магалов, рассмотрим старинную торговую площадь, мужской и женский хамамы, Джума-мечеть. А мы расскажем историю возникновения Дербента, о том, как тут живут люди и чем отличается девичий хамам от женского.

Дегустация вин

В винодельческой компании вы научитесь отличать хорошее вино от плохого — не просто пить, а оценивать цвет и аромат вина, оттенки вкуса и послевкусие, чувствовать, как оно раскрывается. И конечно, продегустируете несколько сортов.

Организационные детали