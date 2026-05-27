Групповая экскурсия включает посещение этнодома в селе Ашага-Стал, где можно попробовать лезгинский хлеб и узнать о традициях. Прогулка через село Хив
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные горы и долины
- 🏛 Посещение этнодома и музея
- 🍽 Национальный обед с традиционными блюдами
- 📸 Фотосессия в национальных костюмах
- 🐴 Мини-зоопарк с экзотическими животными
- 🍯 Дегустация натурального горного мёда
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Этнодом в селе Ашага-Стал
- Ущелье Магу Дере
- Водопад в ущелье Магу Дере
- Музей в селе Тпиг
- Джума-мечеть в селе Рича
Описание экскурсии
Этнодом в селе Ашага-Стал
Здесь мы проведём для вас мастер-класс по приготовлению лезгинского хлеба «Хар». Во время чаепития вы сможете не только попробовать свежеиспечённый хлеб, но и узнать о традициях и обычаях лезгинского народа.
Проезд через село Хив
Оно славится традиционной архитектурой и красивыми природными видами. Хив представляет собой типичное горное поселение с узкими улочками и каменными домами, многие из которых имеют многовековую историю.
Ущелье Магу Дере и водопад
Мы сделаем остановку в ущелье, где вы увидите величественный водопад. Местные жители называют его жемчужиной Магу Дере — объясним, почему. Это отличное место для отдыха и фотографирования на фоне живописной природы.
Село Хутхул
Вас ждёт фотосессия в национальных костюмах, которые обычно надевают на праздники и торжества. Ощутите себя частью местной культуры!
База Аккада
Вы познакомитесь с мини-зоопарком, где обитают французские лошади, ослики и страусы.
Село Тпиг и музей
Следующий пункт назначения — село Тпиг. В программе — экскурсия по местному музею, где вам расскажут о традиционных ремёслах, истории региона и важнейших событиях, которые происходили в этих краях. Музей представляет собой культурный центр, где можно глубже понять жизнь и культуру лезгин.
Национальный обед
Пора подкрепиться! Вас ждёт вкусный национальный обед с шашлыком, хинкалом, дагестанским супом. Каждое блюдо готовится с душой и по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение.
Село Рича
Вы прогуляетесь по улицам, полюбуетесь видами с обзорной площадки и посетите старинную Джума-мечеть. Узнаете о религиозных традициях и значимости мечети для местных жителей.
Медовая пасека
Завершите свой день посещением медовой пасеки. Местные пчеловоды угостят вас натуральным горным мёдом и откроют секреты его производства. Этот мёд — настоящий деликатес и часто используется в традиционной медицине.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, обед и трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter
- Программа рассчитана на средний уровень физической подготовки. На маршруте есть пешие подъёмы по пересечённой местности
- При плохой погоде, в целях вашей безопасности, мы оставляем за собой право изменить экскурсионную программу
- Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов
в среду и субботу в 07:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3500 ₽