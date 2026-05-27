Жемчужина Юга: экскурсия по Агулу

Путешествие в Агульский район - это возможность познакомиться с культурой и природой Дагестана. Вас ждут горы, долины и уникальные традиции
Агульский район привлекает путешественников своей уникальной культурой и природными красотами.

Групповая экскурсия включает посещение этнодома в селе Ашага-Стал, где можно попробовать лезгинский хлеб и узнать о традициях. Прогулка через село Хив
позволит насладиться архитектурой и видами. В ущелье Магу Дере туристы увидят величественный водопад. В селе Хутхул можно сделать фотосессию в национальных костюмах. База Аккада предлагает знакомство с мини-зоопарком. В селе Тпиг экскурсия по музею раскроет историю региона. Национальный обед с традиционными блюдами станет отличным завершением дня. Завершится день посещением медовой пасеки, где можно попробовать горный мёд

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные горы и долины
  • 🏛 Посещение этнодома и музея
  • 🍽 Национальный обед с традиционными блюдами
  • 📸 Фотосессия в национальных костюмах
  • 🐴 Мини-зоопарк с экзотическими животными
  • 🍯 Дегустация натурального горного мёда

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Агульского района - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться природой и культурными мероприятиями. В апреле и октябре погода может быть менее предсказуемой, но всё ещё подходящей для экскурсии. Зимой, с ноября по март, возможно посещение музеев и этнодомов, но природные объекты могут быть менее доступны.
Сейчас май — это идеальное время.
Жемчужина Юга: экскурсия по Агулу

Что можно увидеть

  • Этнодом в селе Ашага-Стал
  • Ущелье Магу Дере
  • Водопад в ущелье Магу Дере
  • Музей в селе Тпиг
  • Джума-мечеть в селе Рича

Описание экскурсии

Этнодом в селе Ашага-Стал

Здесь мы проведём для вас мастер-класс по приготовлению лезгинского хлеба «Хар». Во время чаепития вы сможете не только попробовать свежеиспечённый хлеб, но и узнать о традициях и обычаях лезгинского народа.

Проезд через село Хив

Оно славится традиционной архитектурой и красивыми природными видами. Хив представляет собой типичное горное поселение с узкими улочками и каменными домами, многие из которых имеют многовековую историю.

Ущелье Магу Дере и водопад

Мы сделаем остановку в ущелье, где вы увидите величественный водопад. Местные жители называют его жемчужиной Магу Дере — объясним, почему. Это отличное место для отдыха и фотографирования на фоне живописной природы.

Село Хутхул

Вас ждёт фотосессия в национальных костюмах, которые обычно надевают на праздники и торжества. Ощутите себя частью местной культуры!

База Аккада

Вы познакомитесь с мини-зоопарком, где обитают французские лошади, ослики и страусы.

Село Тпиг и музей

Следующий пункт назначения — село Тпиг. В программе — экскурсия по местному музею, где вам расскажут о традиционных ремёслах, истории региона и важнейших событиях, которые происходили в этих краях. Музей представляет собой культурный центр, где можно глубже понять жизнь и культуру лезгин.

Национальный обед

Пора подкрепиться! Вас ждёт вкусный национальный обед с шашлыком, хинкалом, дагестанским супом. Каждое блюдо готовится с душой и по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение.

Село Рича

Вы прогуляетесь по улицам, полюбуетесь видами с обзорной площадки и посетите старинную Джума-мечеть. Узнаете о религиозных традициях и значимости мечети для местных жителей.

Медовая пасека

Завершите свой день посещением медовой пасеки. Местные пчеловоды угостят вас натуральным горным мёдом и откроют секреты его производства. Этот мёд — настоящий деликатес и часто используется в традиционной медицине.

Организационные детали

  • В стоимость включены услуги гида, обед и трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes Sprinter или Volkswagen Crafter
  • Программа рассчитана на средний уровень физической подготовки. На маршруте есть пешие подъёмы по пересечённой местности
  • При плохой погоде, в целях вашей безопасности, мы оставляем за собой право изменить экскурсионную программу
  • Экскурсию для вас проведёт один из наших опытных гидов

в среду и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Россия»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиджан
Алиджан — Организатор в Дербенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 268 туристов
Меня зовут Алиджан, и я уже более года работаю в сфере туризма. За это время я приобрёл обширный опыт и стал настоящим специалистом в организации путешествий. Моей главной задачей всегда
было создание незабываемых впечатлений для моих гостей. За время работы я организовал 200 поездок для 700 путешественников. Мой опыт и знания позволяют мне создавать маршруты, которые соответствуют самым высоким ожиданиям. Мы с моими коллегами стремимся удовлетворить все ваши потребности и пожелания, предлагая запоминающиеся туры.

