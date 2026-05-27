Сейчас май — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Агульского района - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и сухая, что позволяет насладиться природой и культурными мероприятиями. В апреле и октябре погода может быть менее предсказуемой, но всё ещё подходящей для экскурсии. Зимой, с ноября по март, возможно посещение музеев и этнодомов, но природные объекты могут быть менее доступны.

Агульский район привлекает путешественников своей уникальной культурой и природными красотами.Групповая экскурсия включает посещение этнодома в селе Ашага-Стал, где можно попробовать лезгинский хлеб и узнать о традициях. Прогулка через село Хив

позволит насладиться архитектурой и видами. В ущелье Магу Дере туристы увидят величественный водопад. В селе Хутхул можно сделать фотосессию в национальных костюмах. База Аккада предлагает знакомство с мини-зоопарком. В селе Тпиг экскурсия по музею раскроет историю региона. Национальный обед с традиционными блюдами станет отличным завершением дня. Завершится день посещением медовой пасеки, где можно попробовать горный мёд

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Этнодом в селе Ашага-Стал

Здесь мы проведём для вас мастер-класс по приготовлению лезгинского хлеба «Хар». Во время чаепития вы сможете не только попробовать свежеиспечённый хлеб, но и узнать о традициях и обычаях лезгинского народа.

Проезд через село Хив

Оно славится традиционной архитектурой и красивыми природными видами. Хив представляет собой типичное горное поселение с узкими улочками и каменными домами, многие из которых имеют многовековую историю.

Ущелье Магу Дере и водопад

Мы сделаем остановку в ущелье, где вы увидите величественный водопад. Местные жители называют его жемчужиной Магу Дере — объясним, почему. Это отличное место для отдыха и фотографирования на фоне живописной природы.

Село Хутхул

Вас ждёт фотосессия в национальных костюмах, которые обычно надевают на праздники и торжества. Ощутите себя частью местной культуры!

База Аккада

Вы познакомитесь с мини-зоопарком, где обитают французские лошади, ослики и страусы.

Село Тпиг и музей

Следующий пункт назначения — село Тпиг. В программе — экскурсия по местному музею, где вам расскажут о традиционных ремёслах, истории региона и важнейших событиях, которые происходили в этих краях. Музей представляет собой культурный центр, где можно глубже понять жизнь и культуру лезгин.

Национальный обед

Пора подкрепиться! Вас ждёт вкусный национальный обед с шашлыком, хинкалом, дагестанским супом. Каждое блюдо готовится с душой и по старинным рецептам, передаваемым из поколения в поколение.

Село Рича

Вы прогуляетесь по улицам, полюбуетесь видами с обзорной площадки и посетите старинную Джума-мечеть. Узнаете о религиозных традициях и значимости мечети для местных жителей.

Медовая пасека

Завершите свой день посещением медовой пасеки. Местные пчеловоды угостят вас натуральным горным мёдом и откроют секреты его производства. Этот мёд — настоящий деликатес и часто используется в традиционной медицине.

Организационные детали