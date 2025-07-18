Индивидуальная
до 4 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
Погрузитесь в мир сказок: кормите оленей с рук и отправляйтесь на Азов-гору, где оживают персонажи Бажова. Уникальная возможность для всей семьи
Начало: У Цирка
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
День для души в Уральской Швейцарии
Насладитесь живописными видами Михайловска, посетите парк «Оленьи ручьи» и форелевую ферму. Узнайте больше о местной истории и культуре
16 авг в 08:30
21 авг в 08:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Уникальная возможность погрузиться в атмосферу Среднего Урала, пройтись по живописным маршрутам и познакомиться с природными тайнами парка
Начало: У вашего отеля
21 авг в 08:00
25 авг в 08:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория18 июля 2025Нам все понравилось! Спасибо!
- ТТатьяна6 июля 2025Шикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. Много ходили, но совершенно не устали. День был полон только положительных эмоций и впечатлений! Рекомендую всем любителям природы обязатель посетить эту экскурсию. Константину огромное спасибо!
- ССнежана3 февраля 2025Все понравилось!
- ЕЕлена8 января 2025Классное место! Классный экскурсовод! Насладились красотами природы, расширили свои знания о местной флоре и фауне)
- ММария4 января 2025Нам очень понравилась экскурсия. Животные красивые, ухоженные. На оленьей ферме можно приобрести корм чтоб покормить животных. После прогулки предлагают перекусить
- ДДарья1 января 2025Большое спасибо гиду Ксении! Все очень круто, незабываемо и волшебно! Идеально для предновогоднего настроения)
- ММаксим4 октября 2024Прекрасная экскурсия, сочетающая потрясающие природные виды, осенний лес, горы и реку, и интересный рассказ о городе Михайловск и главном храме
- ТТаисия15 сентября 2024Хотела поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию! Благодаря ей мы побывали в, невероятно, красивых местах, узнали очень много интересного, провели незабываемый
- ЮЮлия14 сентября 2024Были на экскурсии семьей (я, муж и двое детей 7 и 10 лет). Всем очень понравилось. Гид Ольга замечательный человек. Дети были в восторге от оленей, а взрослым очень понравилась Азов гора. Спасибо Вам большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Питомник птиц Холзан»
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