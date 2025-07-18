В Виктория Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы Нам все понравилось! Спасибо!

Т Татьяна Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы Шикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. Много ходили, но совершенно не устали. День был полон только положительных эмоций и впечатлений! Рекомендую всем любителям природы обязатель посетить эту экскурсию. Константину огромное спасибо!

С Снежана Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души Все понравилось!

Е Елена Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы Классное место! Классный экскурсовод! Насладились красотами природы, расширили свои знания о местной флоре и фауне)

М Мария К оленьей ферме и волшебной Азов-горе читать дальше в теплой беседке шашлыком. Дальше с экскурсоводом Ксюшей поехали на азов гору. Виды обалденные. Время быстро пролетело. Спасибо этому сайту за выбор экскурсий и за хорошего экскурсовода.) рекомендую Нам очень понравилась экскурсия. Животные красивые, ухоженные. На оленьей ферме можно приобрести корм чтоб покормить животных. После прогулки предлагают перекусить

Д Дарья К оленьей ферме и волшебной Азов-горе Большое спасибо гиду Ксении! Все очень круто, незабываемо и волшебно! Идеально для предновогоднего настроения)

М Максим Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души читать дальше города. Вид с колокольни очень впечатляет. Следует учесть, что как минимум до конца 2024 года трасса в Михайловск находится на ремонте, возможны большие пробки. Поэтому, на экскурсию надо резервировать целый день. Прекрасная экскурсия, сочетающая потрясающие природные виды, осенний лес, горы и реку, и интересный рассказ о городе Михайловск и главном храме

Т Таисия Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души читать дальше день! Очень умелое и комфортное вождение хотелось отметить, т. к. это для меня важный момент. И отдельную благодарность хочу выразить за интересное общение и теплое отношение! Хотела поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию! Благодаря ей мы побывали в, невероятно, красивых местах, узнали очень много интересного, провели незабываемый