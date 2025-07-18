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Питомник птиц Холзан – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Питомник птиц Холзан» в Екатеринбурге, цены от 13 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
На машине
На квадроциклах
10 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
Погрузитесь в мир сказок: кормите оленей с рук и отправляйтесь на Азов-гору, где оживают персонажи Бажова. Уникальная возможность для всей семьи
Начало: У Цирка
1 сен в 08:00
2 сен в 08:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
На машине
Конные прогулки
9 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
День для души в Уральской Швейцарии
Насладитесь живописными видами Михайловска, посетите парк «Оленьи ручьи» и форелевую ферму. Узнайте больше о местной истории и культуре
16 авг в 08:30
21 авг в 08:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
На машине
9 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
Уникальная возможность погрузиться в атмосферу Среднего Урала, пройтись по живописным маршрутам и познакомиться с природными тайнами парка
Начало: У вашего отеля
21 авг в 08:00
25 авг в 08:00
20 000 ₽ за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    18 июля 2025
    Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
    Нам все понравилось! Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    6 июля 2025
    Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
    Шикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. Много ходили, но совершенно не устали. День был полон только положительных эмоций и впечатлений! Рекомендую всем любителям природы обязатель посетить эту экскурсию. Константину огромное спасибо!
    Шикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. МногоШикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. МногоШикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. МногоШикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. МногоШикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. МногоШикарная экскурсия! Возможно одна из лучших! Константин очень грамотный и интересный собеседник. Маршрут построен комфортно. Много
  • С
    Снежана
    3 февраля 2025
    Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
    Все понравилось!
  • Е
    Елена
    8 января 2025
    Парк «Оленьи ручьи» - путешествие в мир сказочной природы
    Классное место! Классный экскурсовод! Насладились красотами природы, расширили свои знания о местной флоре и фауне)
  • М
    Мария
    4 января 2025
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Нам очень понравилась экскурсия. Животные красивые, ухоженные. На оленьей ферме можно приобрести корм чтоб покормить животных. После прогулки предлагают перекусить
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    в теплой беседке шашлыком. Дальше с экскурсоводом Ксюшей поехали на азов гору. Виды обалденные. Время быстро пролетело. Спасибо этому сайту за выбор экскурсий и за хорошего экскурсовода.) рекомендую

  • Д
    Дарья
    1 января 2025
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Большое спасибо гиду Ксении! Все очень круто, незабываемо и волшебно! Идеально для предновогоднего настроения)
  • М
    Максим
    4 октября 2024
    Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
    Прекрасная экскурсия, сочетающая потрясающие природные виды, осенний лес, горы и реку, и интересный рассказ о городе Михайловск и главном храме
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    города. Вид с колокольни очень впечатляет. Следует учесть, что как минимум до конца 2024 года трасса в Михайловск находится на ремонте, возможны большие пробки. Поэтому, на экскурсию надо резервировать целый день.

  • Т
    Таисия
    15 сентября 2024
    Путешествие в Уральскую Швейцарию: день для души
    Хотела поблагодарить Елизавету за прекрасную экскурсию! Благодаря ей мы побывали в, невероятно, красивых местах, узнали очень много интересного, провели незабываемый
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    день! Очень умелое и комфортное вождение хотелось отметить, т. к. это для меня важный момент. И отдельную благодарность хочу выразить за интересное общение и теплое отношение!

  • Ю
    Юлия
    14 сентября 2024
    К оленьей ферме и волшебной Азов-горе
    Были на экскурсии семьей (я, муж и двое детей 7 и 10 лет). Всем очень понравилось. Гид Ольга замечательный человек. Дети были в восторге от оленей, а взрослым очень понравилась Азов гора. Спасибо Вам большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Питомник птиц Холзан»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июле 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Питомник птиц Холзан" можно забронировать 3 экскурсии от 13 900 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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