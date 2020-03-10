10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Крупнейший буддистский храм Калмыкии

Экскурсия начнется с посещения величественного хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», возведенного по благословению Далай-ламы XIV. Я коротко расскажу об основах, истории и направлениях буддизма. Подробно остановлюсь на особенностях религии в Калмыкии — единственном регионе Европы с традиционным распространением тибетского буддизма, исповедуемого калмыками с конца 16 века. А возле статуи языческого бога, Белого старца, поговорим о самобытном синкретизме. На территории комплекса вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите выразительные росписи с изображениями сакральных сюжетов.

Древний курган: вглядываясь в индоевропейское прошлое

Затем вы отправитесь в пригород — к курганной группе «Элистинская», превосходящей по возрасту египетские пирамиды. В других местах Юга России подобные курганы за сотни лет земледелия оказались распаханными и практически уничтоженными. Этим объясняется особая ценность древних некрополей в Калмыкии. На месте археологических раскопок темой для обсуждения станет так называемая курганная гипотеза. На предполагаемой прародине индоевропейцев я расскажу о версиях их возникновения и развития, формировании ветвей самой распространенной языковой семьи в мире, «курганной культуре» и степных цивилизациях. Вы узнаете о первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей, изобретении колесницы, а также о любопытной интерпретации легенды о Всемирном потопе.

Шелковый путь и военное прошлое степных народов

Возле монумента «Верблюд» я расскажу о караванной дороге, связывавшей Восточную Азию со Средиземноморьем, о том, в какие страны и какие товары перевозили в древности и Средние века, и о роли калмыцких земель в знаменитом торговом маршруте. А в завершение вы осмотрите памятник Убаши-хану — наиболее красивое и достоверное изображение степного конного воина в Элисте. Здесь речь пойдет о милитаристских тактиках и хитростях степняков, позволявших одерживать победу над оседлыми народами, превосходившими их в ресурсах и мощи в десятки раз. Вы услышите мифы и легенды о Чингисхане — личности, признанной ЮНЕСКО «величайшим полководцем двух тысячелетий» и человеком II тысячелетия. И, кроме того, узнаете, как появился русский воинских клич «ура!» и какой вклад внес калмыцкий народ в становление и развитие России в 17-18 вв. (со множеством наглядных примеров).