10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию

О тибетском буддизме, индоевропейской прародине, Шелковом пути и военном прошлом степных народов

Константин
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Константин – ваш гид
На обзорной экскурсии по столице вы познакомитесь с самобытной историей и культурой калмыков.

В крупнейшем хуруле республики узнаете, как Калмыкия стала единственным регионом Европы с традиционным распространением тибетского буддизма.

На территории древнего кургана я расскажу о предполагаемой прародине индоевропейцев, первых степных цивилизациях, масштабных миграциях, наиболее ранних следах коневодства и изобретении колесницы.

Возле памятника «Верблюд» поговорим о проходившем через наши земли «Шелковом пути».

А у статуи воина вы услышите о выдающихся военных тактиках степняков и основателе крупнейшей в истории человечества континентальной империи — легендарном Чингисхане.
3500 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча У главных ворот Центрального хурула
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У этой экскурсии10 отзывов
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Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию

Что вас ожидает

Крупнейший буддистский храм Калмыкии
Экскурсия начнется с посещения величественного хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», возведенного по благословению Далай-ламы XIV. Я коротко расскажу об основах, истории и направлениях буддизма. Подробно остановлюсь на особенностях религии в Калмыкии — единственном регионе Европы с традиционным распространением тибетского буддизма, исповедуемого калмыками с конца 16 века. А возле статуи языческого бога, Белого старца, поговорим о самобытном синкретизме. На территории комплекса вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите выразительные росписи с изображениями сакральных сюжетов.

Древний курган: вглядываясь в индоевропейское прошлое
Затем вы отправитесь в пригород — к курганной группе «Элистинская», превосходящей по возрасту египетские пирамиды. В других местах Юга России подобные курганы за сотни лет земледелия оказались распаханными и практически уничтоженными. Этим объясняется особая ценность древних некрополей в Калмыкии. На месте археологических раскопок темой для обсуждения станет так называемая курганная гипотеза. На предполагаемой прародине индоевропейцев я расскажу о версиях их возникновения и развития, формировании ветвей самой распространенной языковой семьи в мире, «курганной культуре» и степных цивилизациях. Вы узнаете о первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей, изобретении колесницы, а также о любопытной интерпретации легенды о Всемирном потопе.

Шелковый путь и военное прошлое степных народов
Возле монумента «Верблюд» я расскажу о караванной дороге, связывавшей Восточную Азию со Средиземноморьем, о том, в какие страны и какие товары перевозили в древности и Средние века, и о роли калмыцких земель в знаменитом торговом маршруте. А в завершение вы осмотрите памятник Убаши-хану — наиболее красивое и достоверное изображение степного конного воина в Элисте. Здесь речь пойдет о милитаристских тактиках и хитростях степняков, позволявших одерживать победу над оседлыми народами, превосходившими их в ресурсах и мощи в десятки раз. Вы услышите мифы и легенды о Чингисхане — личности, признанной ЮНЕСКО «величайшим полководцем двух тысячелетий» и человеком II тысячелетия. И, кроме того, узнаете, как появился русский воинских клич «ура!» и какой вклад внес калмыцкий народ в становление и развитие России в 17-18 вв. (со множеством наглядных примеров).

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, трансфер входит в стоимость.
  • Я встречу вас в любой точке города и после экскурсии отвезу обратно.
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста — открыть древнюю и загадочную Калмыкию

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура У главных ворот Центрального хурула.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Константин
Константин
Я занимаюсь более 20 лет краеведением в Калмыкии. Хорошо знаю историю калмыцкого народа и других народов, что раньше проживали на территории Калмыкии. Наша земля удивительна и имеет богатую историю общемирового значения. Ещё я увлекаюсь историей Турции и средиземноморья. Много путешествовал по ней на автомобиле. Очень люблю свою вторую родину — Турцию. Половину времени года проживаю в ней. Этой информацией я готов поделиться с моими гостями. Обещаю, что экскурсии со мной будут интересными и познавательными!
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

10 марта 2020
Содержательно. Интелегентно. Патриотично. С любовью к Колмыкскому к истории колмыкского народа.
24 февраля 2020
Провести несколько часов в компании местного жителя это уникальная возможность получить представление об Элисте и Калмыкии. Не смотря на Дождь , гиду Константину удалось увлечь нашу компанию интересными рассказами и 3 часа пролетели незаметно! История, этнография, религия все грамотно сочеталось в его рассказах, а чашка горячего чая в его исполнении помогла согреться в холодный февральский день. Спасибо !
23 сентября 2019
Добрый день! Все было отлично. Не хватило времени. Хотелось бы посмотреть всего еще больше.
1 августа 2019
Прекрасная экскурсия. Очень насыщенная различными историческими фактами. Константин хороший расказчик, увлеченный темой и умеющий увлечь. Рекомендуем всем желающим узнать лучше культуру и историю своей многонациональной страны.
1 августа 2019
Экскурсия понравилась информативно интересно , Константин спасибо большое!!
1 июля 2019
Очень интересно ! Спасибо за увлекательные и позновательные истории. Узнали для себя много нового. Приятно когда гид не монотонно бубнит заученный текст, а неформально и с любовью к своему краю погружает гостей в другую культуру, развернуто отвечая на вопросы слушателей.
3 мая 2019
Все очень познавательно, спасибо Константину за столь познавательную экскурсию и возможность попробовать калмыцкий чай.
13 апреля 2019
Большое спасибо Константину за экскурсию! Неформально, очень заинтересованно, неравнодушно! Человек не отрабатывал, а искренне делился с нами историей своего народа, стараясь показать не исхоженные туристские тропы, а раскрывающие неожиданный взгляд на историю стороны Элисты и окрестностей. Совершенно искренне советую приезжающим в Элисту обращаться к Константину, как к гиду по городу.
29 марта 2019
Спасибо Константину за прекрасную экскурсию по Элисте и поездку на древние курганы в окрестностях города. Три часа пролетели незаметно, мы узнали очень много того, что сами бы вряд ли вычитали. Понравилось, что были элементы интерактива и калмыцкий чай) Рекомендую обязательно всем, кто будет в Элисте - отлично и полезно проведете время! В конце экскурсии Константин отвез попробовать верблюжатины в местном ресторане!
21 марта 2019
Константин очень любит и хорошо знает историю родного края. И это передаётся его слушателям. Я, например, вернувшись в Москву, прямо сейчас читаю о Калмыкии и её истории. Всегда приятно иметь дело с увлечённым человеком. Без сомнения рекомендую.
И да, попросите в конце, чтобы он отвёз вас в ресторан где подают верблюжатину. Очень понравилось.

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