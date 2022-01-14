Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники

Эта экскурсия является неким вызовом

Индивидуально
для 6 чел.
Эта экскурсия является неким вызовом.

Вызовом времени, пространству и, возможно, здравому смыслу! А все потому, что это экскурсия трансформер и в план экскурсии можно будет вносить изменения.

Вы увидите тайный места и красоты городов! Горы и водопады! Кухня Кавказа и термальные источники!
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники
Тайный места и красоты городов - Кухня Кавказа и термальные источники

Что вы можете увидеть 🤩

  • Музей Лермонтова
  • Лазаревский храм
  • Гора Машук
  • Свято-Георгиеский женский монастырь
  • Гора Кольцо
  • Медовые водопады
  • Термальные источники
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Эта экскурсия является неким вызовом. Вызовом времени, пространству и, возможно, здравому смыслу!

Пятигорск:

  • Вас ждет дом музей Лермонтова и первый памятник поэту, Лазаревский храм, место где поэта обвинили в самоубийстве и пятигорский некрополь, место где первоначально был захоронен поэт. Я расскажу Вам несколько версий его смерти, приведу доказательства и мы вместе попытаемся найти истину. Подъем на гору Машук. место дуэли поэта.

Железноводск:

  • Дом откуда Лермонтов отправился на последнюю в своей жизни дуэль и кофейня где умер поэт. Дегустация воды Лермонтовского источника. Возможно это всего лишь слухи, но говорят что именно водою этого источника и снимал похмелье поэт, после знатных гулянок, которые он очень любил устраивать.
И конечно же в Железноводске нас ждёт обед. Вкуснейший шашлык из свежайшего мяса и бокал настоящего виноградного вина! Что может быть Лучше?

Ессентуки:

    Свято-Георгиеский женский монастырь. Это единственный женский монастырь на Кавказе и именно в этом монастыре находится одна из немногих мастерских где пишут «живые» иконы

    Кисловодск:

    • Гора Кольцо, Именно отсюда открывается лучший вид на Кисловодск и именно здесь получаются лучшие фото.
    Изумительные по красоте Медовые водопады находятся всего в 15 минутах езды от Кисловодска, я покажу Вам их и конечно же расскажу легенды этих мест. Если нам повезёт, то по дороге мы увидим грациозных косулей!
    Чайный домик, встретит вас ароматным чаем из горных трав и вкуснейшим вареньем. Открою Вам большой секрет этого варенья там видов сто, не меньше, но самое интересное, на мой взгляд, знаменитое варенье из острого перца!!!
    Купание в Суворовских термальных источниках
    Ну и как положено на десерт сладенькое! Купание в Суворовских термальных источниках, это настоящее блаженство и Вы этого достойны!
    Выдержав большое путешествие, можно позволить себе и расслабиться!
    Четыре бассейна с термальной водой, разная температура и по мере того как вы будете переходить из одного бассейна в другой, Вы будете скидывать с себя усталость и почувствуете как Ваше тело наполняется энергией для нового дня и нового путешествия!
    Всё это обсуждаемо и Вы можете вносить изменения в маршрут
    Помните, я сказал, что эта экскурсия некий вызов здравому смыслу? А все потому, что это экскурсия трансформер и в план экскурсии можно будет вносить изменения. Лермонтовские места в Пятигорске, например, можно будет заменить на прогулку по парку Ессентуков или прогулку вокруг озера Железноводска и осмотр его каскадной лестницы. А может быть Вам интересна крепость Кисловодска или замок Коварства и любви в этом же городе. Почему бы и нет?
    До встречи на Кавказе, друзья!

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Транспорт
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Обед
    • Входные билеты
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Я заберу путешественников из указанного ими отеля
    Завершение: По окончанию верну в отель
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Вы сами выбираете дату и время

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