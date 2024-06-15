Михаил — ваш гид в Горно-Алтайске

читать дальше С ранних лет ходил в походы с рюкзаком, первым в регионе привёз и познакомил жителей с сап-сёрфингом. Зимой катаюсь на горных лыжах и активно вожу группы по горнолыжным курортам Алтая и в Шерегеш. Горный Алтай уникален, и сегодня наступило время поделиться этим сакральным чудом и с вами!

Я искренне рад, что вы решили посетить наш удивительный по красоте и истории край. Горный Алтай — моя Родина, я здесь родился и вырос, всегда восхищался его природой и мистикой.