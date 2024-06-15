Эта экскурсия не требует специальной физической подготовки, но охватывает все ключевые природные и исторические достопримечательности Горного Алтая.
Вы проедете по перевалам и серпантинам, побываете на месте съёмок фильма «Живёт такой парень», увидите Ининские террасы и Красные ворота и отдохнёте на берегу одного из самых живописных озёр региона.
Вы проедете по перевалам и серпантинам, побываете на месте съёмок фильма «Живёт такой парень», увидите Ининские террасы и Красные ворота и отдохнёте на берегу одного из самых живописных озёр региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Усть-Сема. Остановимся у старого здания «Чайной», в котором В. Шукшин снимал фильм «Живёт такой парень», а также проедем по первому бетонному мосту Горного Алтая.
- Кедровый перевал. Преодолеем 20-километровый подъём и спуск на пути к горе Сарлык — границе между Северным и Южным Алтаем. Расскажу вам, как в этом месте сборная СССР готовилась к Олимпиадам 1980-х годов.
- Алтайский серпантин, от которого захватывает дух. Когда-то это был один из самых опасных участков дороги. Вы узнаете, как встречным повозкам и грузовикам удавалось здесь разъезжаться.
- Ининские террасы, Большой и Малый Яломан. Изучим уникальные природные ландшафты, мощные пороги и удивительные пески времени.
- Улаганский район. Посетим один из самых красивых районов Алтая. Проедем из села Акташ в живописное ущелье с горной рекой.
- Красные ворота. Они получились парадно-красными из-за большого количества киновари, содержащейся в камне.
- Чейбеккёль, или «мёртвое» озеро. Находится на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Вы узнаете, почему в озере не водилась рыба и почему даже птицы облетали его стороной.
- Киделю-Кёль. Наша финишная точка на высоте 2055 метров. Киделю прозвали озером-фотомоделью из-за его особой красоты в любое время года. Теперь его увидите и вы!
В дороге я расскажу вам об истории и природе Горного Алтая, древних цивилизациях, объектах всемирного наследия ЮНЕСКО, принцессе Укок. Вы узнаете, почему многие коренные жители так и не решились посмотреть на прародительницу всех алтайцев и как в нашем крае хранят традиции предков и оберегают редких краснокнижных животных.
Организационные детали
- Главное в путешествии — это ваша безопасность и комфорт, поэтому из-за погодных, сезонных и других условий некоторые локации могут быть ограничены, исключены или изменены
- Экскурсия полностью автомобильная, общий маршрут — 700 км. Поедем на комфортабельном минивэне Honda Stepwgn, Toyota Hilux PickUp или Subaru XV. Есть детское кресло и бустер. Выезжаем рано — до 9 утра.
- Программа будет интересна взрослым и детям от 10 лет
- Отдельно по желанию оплачивается питание в придорожных кафе и входные билеты (от 50 до 350 руб. в зависимости от сезона)
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Горно-Алтайске
Я искренне рад, что вы решили посетить наш удивительный по красоте и истории край. Горный Алтай — моя Родина, я здесь родился и вырос, всегда восхищался его природой и мистикой.Задать вопрос
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