Если вы любите конные прогулки, горы и природные красоты, то конный поход к высокогорным озерам Алтая для Вас. Вас ожидают: Каракольские озера, Ай-рыкские озера, Ак-каинское озеро, озеро Виктории, Вероники, Байюкские озера, озера Альбагана, озера Балыктусы, а также, посещение Муихтинского водопада, прогулка к водопаду Балыкту, Каракокшинская пещера и многие-многие другие красоты. Другие даты в туре по запросу для групп от 4-х человек.

Тур будет интересен для фотографов, прихвативших с собой штатив – съемка в вечернее время предполагает уникальные кадры!

Будем ночевать в палатках в живописных местах и собираться у костра

Программа тура по дням

1 день Прибытие в начало маршрута. Знакомство

Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус): из г. Новосибирск – накануне начала тура в 22:15;

– накануне начала тура из г. Барнаул – в день начала тура в 07:30;

– в день начала тура из г. Горно-Алтайск – в день начала тура по прилету самолета. Встреча всех участников конного тура состоится в селе Элекмонар до 15 часов. Затем, двухчасовой подъем в горы по бездорожью к базе. По приезду – инструктаж по технике безопасности, знакомство у костра, баня, ночлег в палаточном лагере.

2 день База – р. Кылай

Сегодня первый день на лошадях - первые шаги по тропе к «удивительному» и «особенному». Выйдя из густого леса к широким цветочным полянам, будем уверенно пробираться к Высокогорью с видами на горные заснеженные хребты и альпийские луга. Впитав увиденное, спускаемся к Кедровым полянам у подножия горы Кылай. Расстояние: ~20 км, 3 – 4 часа.

3 день р. Кылай – Байюкские озера – урочище Уул – Лунная долина

Сегодня утром сворачиваем лагерь и выдвигаемся к урочищу Айрык, с алтайского – Лунная долина. Наш путь будет пролегать через урочище Уул с одноименным перевалом, откуда открывается перспектива уже на первые озера, а именно, на озеро Виктории с одноименным водопадом у истока. Далее Вашему взору откроются Байюкские озера, цепь которых растянулась на порядочные пять километров. После – спуск в Лунную долину, где нас ждем уютная стоянка у реки Каракокша. После обеденного перерыва желающие смогут совершить пеший выход к Каракокшинской пещере. Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.

4 день Лунная долина – р. Ложа

В это день предстоит довольно экстремальный переход через «живое» болото. Путь весьма сложный и извилистый, тропа по болоту может меняться по нескольку раз за лето, потому даже инструктор иногда может «ударить в грязь лицом», однако, не пугайтесь – болото несмотря на экстремальность прохождения, совершенно не опасно. После болота – пеший спуск в ущелье реки Ложа и долгожданный отдых. Вечером обязательно нужно успеть прогуляться до одного из самых красивых водопадов в данной местности – он находится совсем рядом и много сил и времени прогулка не займет, зато впечатлений будет масса! Особо он будет интересен для фотографов, прихвативших с собой штатив – съемка в вечернее время предполагает потрясающие кадры! А любителям созерцания – говорливые потоки струящихся вод дадут возможность расслабиться после напряженного конного перехода. Расстояние: ~20 км, 4 часа.

5 день Верхняя Ложа. Дневка, радиальная прогулка

Сегодня наши лошадки отдыхают, мы же совершаем пешую прогулку к озерам в верховьях реки Ложа, расположенных на плато под великолепной горой Альбаган. Непродолжительный переход – в одну сторону около часа и у ваших ног небесно-голубые озера ледникового происхождения, вода в которых предельно холодна и пригодна для купания только для самых отчаянных! По возвращению в лагерь – отдых, ужин. Расстояние: 2 – 3 часа пешком.

6 день Река Ложа – ущелье Балыкту

Короткий и не очень сложный конный переход, но не менее красочный и живописный в сравнении с предыдущими. Проходя по ложбине, поросшей лиственным лесом, спускаемся к реке. Попутчицей нашей она будет недолго, т.к. сразу уходим вверх к перевалу от которого путь лежит прямиком к стоянке на берегу озера Балыкту. После обеденного перерыва – пеший выход к верхним озерам Балыктусы, водопадами и посещению обзорного камня, с которого открывается великолепный вид на все ущелье! Странно то, что Балыкту в переводе с алтайского языка означает «рыбная река», но рыбы в этих водных артериях нет вовсе. Видимо, только когда-то давным-давно ее здесь было в изобилии! Расстояние: ~17 км, 3 – 4 часа.

7 день Урочище Балыкту – Стоянка нижнего течения реки Ложа

В этот день не спеша собираемся, т.к. переход предстоит не очень длинный, но изрядно живописный! Со стоянки выходим на затяжной перевал Балыкту! О, это одно из любимых мест на маршруте у наших бывалых туристов – виды гор, как на ладони! Далее преодолеваем перевал Безымянный и падаем в Листвяный лог – это место каким то чудом все поросло лиственницей, столь редкой для хоебта Иолго! Пройдя меж лиственниц снова выходим на возвышенность, откуда видно все «живое болото», которое группа конного тура уже прошла на пути к Альбагану! Крутой пеший спуск к реке Ложа, но на это раз мы делаем лагерь зничительно ниже по течению реки, чем несколько дней до этого. Здесь, дорогие путешественники, уникальная вода – река глубока, песчаный пляж, а камни на дне реки кажутся истинными самоцветами! Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.

8 день Стоянка нижнего течения реки Ложа – озеро Ашпагач – Сурдинские озера – Лунная долина

Завтракаем, вьючим лошадей и выходим на маршрут. Открываются виды на долины рек с бескрайними цветочными лугами, перевалы с заснеженными скалами и кедровый сказочный лес. Пройдя конной тропой у самой кромки озера Ашпагач, выходим на одноименный перевал, с которого нам будет видно и только что пройденное озеро и перспектива на Сурдинские озера, притаившиеся в кедровых перелесках. Спуск к Сурдинским озерам и делаем привал. В жаркую погоду можно искупаться в одном из озер – вода здесь допустимо тёплая, а если же погода не радует, то просто утроим обеденный перерыв. Затем углубляемся в сказочный кедровый лес, который будет служить нашим проводником к лунной долине – Айрык. Расстояние: ~25 км, 4-5 часов.

9 день Урочище Айрык – лог Муихта

Все ближе и ближе к дому, все быстрее и быстрее шагают лошадки. Наш путь пролегает по Лунной долине Айрык и выходит на Ак-каинское плато. Сегодня мы преодолеем Айрыкский перевал, а затем и Ак-каинский. Если посчастливится и будет ясная погода – увидим с высоты озеро Вероники. Стоянка в урочище Муихта завершает этот день, а баня дедушки Толи (с ним будет необходимо договориться за отдельную плату), расположенная здесь станет отличным дополнением сегодняшнего вечера. Расстояние: ~25 км, 4 – 5 ч.

10 день Лог Муихта – замки Горных духов – Каракольские озера

Муихтинский водопад красив собой, а ущелье, по которому он пустил свои воды – просто впечатляет! Это глубочайший разлом в горах, оглядывая который с высоты – не видно дна! После утренней прогулки подъем к перевалу Багаташ, проезжаем Замки горных Духов и выходим к великолепной картине – Каракольские озера с высоты птичьего полета! На ночлег останавливаемся спустившись с перевала недалеко от озер. Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.

11 день Каракольские озера – урочище Сортеш

Конный поход подходит к завершающей стадии. По пути можно увидеть Куюмкие «Провалы» – воронки, попрощаться с цветущими полями и крайний раз оглянуться, чтобы увидеть заснеженные вершины, у которых, мы кажется, были только вчера. По приезду на базу туристов ждет баня, прощальный ужин и вечер у костра. Ночевка в палатках – крайний раз. Расстояние: ~25 км, 4 – 6 часов.

12 день Долина Сортеш – с. Элекмонар