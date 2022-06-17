Выезд в с. Элекмонар (трансфер или рейсовый автобус):
Встреча всех участников конного тура состоится в селе Элекмонар до 15 часов.
Затем, двухчасовой подъем в горы по бездорожью к базе.
По приезду – инструктаж по технике безопасности, знакомство у костра, баня, ночлег в палаточном лагере.
Сегодня первый день на лошадях - первые шаги по тропе к «удивительному» и «особенному».
Выйдя из густого леса к широким цветочным полянам, будем уверенно пробираться к Высокогорью с видами на горные заснеженные хребты и альпийские луга.
Впитав увиденное, спускаемся к Кедровым полянам у подножия горы Кылай.
Расстояние: ~20 км, 3 – 4 часа.
Сегодня утром сворачиваем лагерь и выдвигаемся к урочищу Айрык, с алтайского – Лунная долина.
Наш путь будет пролегать через урочище Уул с одноименным перевалом, откуда открывается перспектива уже на первые озера, а именно, на озеро Виктории с одноименным водопадом у истока.
Далее Вашему взору откроются Байюкские озера, цепь которых растянулась на порядочные пять километров.
После – спуск в Лунную долину, где нас ждем уютная стоянка у реки Каракокша.
После обеденного перерыва желающие смогут совершить пеший выход к Каракокшинской пещере.
Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.
В это день предстоит довольно экстремальный переход через «живое» болото.
Путь весьма сложный и извилистый, тропа по болоту может меняться по нескольку раз за лето, потому даже инструктор иногда может «ударить в грязь лицом», однако, не пугайтесь – болото несмотря на экстремальность прохождения, совершенно не опасно.
После болота – пеший спуск в ущелье реки Ложа и долгожданный отдых.
Вечером обязательно нужно успеть прогуляться до одного из самых красивых водопадов в данной местности – он находится совсем рядом и много сил и времени прогулка не займет, зато впечатлений будет масса!
Особо он будет интересен для фотографов, прихвативших с собой штатив – съемка в вечернее время предполагает потрясающие кадры!
А любителям созерцания – говорливые потоки струящихся вод дадут возможность расслабиться после напряженного конного перехода.
Расстояние: ~20 км, 4 часа.
Сегодня наши лошадки отдыхают, мы же совершаем пешую прогулку к озерам в верховьях реки Ложа, расположенных на плато под великолепной горой Альбаган.
Непродолжительный переход – в одну сторону около часа и у ваших ног небесно-голубые озера ледникового происхождения, вода в которых предельно холодна и пригодна для купания только для самых отчаянных!
По возвращению в лагерь – отдых, ужин.
Расстояние: 2 – 3 часа пешком.
Короткий и не очень сложный конный переход, но не менее красочный и живописный в сравнении с предыдущими.
Проходя по ложбине, поросшей лиственным лесом, спускаемся к реке.
Попутчицей нашей она будет недолго, т.к. сразу уходим вверх к перевалу от которого путь лежит прямиком к стоянке на берегу озера Балыкту.
После обеденного перерыва – пеший выход к верхним озерам Балыктусы, водопадами и посещению обзорного камня, с которого открывается великолепный вид на все ущелье!
Странно то, что Балыкту в переводе с алтайского языка означает «рыбная река», но рыбы в этих водных артериях нет вовсе.
Видимо, только когда-то давным-давно ее здесь было в изобилии!
Расстояние: ~17 км, 3 – 4 часа.
В этот день не спеша собираемся, т.к. переход предстоит не очень длинный, но изрядно живописный!
Со стоянки выходим на затяжной перевал Балыкту!
О, это одно из любимых мест на маршруте у наших бывалых туристов – виды гор, как на ладони!
Далее преодолеваем перевал Безымянный и падаем в Листвяный лог – это место каким то чудом все поросло лиственницей, столь редкой для хоебта Иолго!
Пройдя меж лиственниц снова выходим на возвышенность, откуда видно все «живое болото», которое группа конного тура уже прошла на пути к Альбагану!
Крутой пеший спуск к реке Ложа, но на это раз мы делаем лагерь зничительно ниже по течению реки, чем несколько дней до этого.
Здесь, дорогие путешественники, уникальная вода – река глубока, песчаный пляж, а камни на дне реки кажутся истинными самоцветами!
Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.
Завтракаем, вьючим лошадей и выходим на маршрут.
Открываются виды на долины рек с бескрайними цветочными лугами, перевалы с заснеженными скалами и кедровый сказочный лес.
Пройдя конной тропой у самой кромки озера Ашпагач, выходим на одноименный перевал, с которого нам будет видно и только что пройденное озеро и перспектива на Сурдинские озера, притаившиеся в кедровых перелесках.
Спуск к Сурдинским озерам и делаем привал.
В жаркую погоду можно искупаться в одном из озер – вода здесь допустимо тёплая, а если же погода не радует, то просто утроим обеденный перерыв.
Затем углубляемся в сказочный кедровый лес, который будет служить нашим проводником к лунной долине – Айрык.
Расстояние: ~25 км, 4-5 часов.
Все ближе и ближе к дому, все быстрее и быстрее шагают лошадки.
Наш путь пролегает по Лунной долине Айрык и выходит на Ак-каинское плато.
Сегодня мы преодолеем Айрыкский перевал, а затем и Ак-каинский.
Если посчастливится и будет ясная погода – увидим с высоты озеро Вероники.
Стоянка в урочище Муихта завершает этот день, а баня дедушки Толи (с ним будет необходимо договориться за отдельную плату), расположенная здесь станет отличным дополнением сегодняшнего вечера.
Расстояние: ~25 км, 4 – 5 ч.
Муихтинский водопад красив собой, а ущелье, по которому он пустил свои воды – просто впечатляет!
Это глубочайший разлом в горах, оглядывая который с высоты – не видно дна!
После утренней прогулки подъем к перевалу Багаташ, проезжаем Замки горных Духов и выходим к великолепной картине – Каракольские озера с высоты птичьего полета!
На ночлег останавливаемся спустившись с перевала недалеко от озер.
Расстояние: ~25 км, 4 – 5 часов.
Конный поход подходит к завершающей стадии.
По пути можно увидеть Куюмкие «Провалы» – воронки, попрощаться с цветущими полями и крайний раз оглянуться, чтобы увидеть заснеженные вершины, у которых, мы кажется, были только вчера.
По приезду на базу туристов ждет баня, прощальный ужин и вечер у костра.
Ночевка в палатках – крайний раз.
Расстояние: ~25 км, 4 – 6 часов.
Покидаем конную базу в 7 утра, 2 часа бездорожья, чтобы к 9 быть в селе.
Кто куда – кому на автобус, а кто продолжит свое путешествие.
Одежда:
Обувь:
Будет полезно:
Старайтесь не брать лишних вещей. Перед выходом на активную часть маршрута туристы свои сумки, рюкзаки и чемоданы оставляют на стоянках в закрывающихся на ключ помещениях.
Важно! Рюкзак более 5 литров будет мешать всаднику комфортно сидеть в седле, исходя из техники безопасности.
Поездом или самолетом до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайская и далее на автобусе (Новосибирск/Барнаул/ Горно-Алтайск – Чемал) до населенного пункта Элекмонар (7 км не доезжая с. Чемал).
ИЛИ заказать трансфер из города прибытия до с. Элекмонар (обговаривается не ранее, чем за месяц до начала тура с организатором):
Барнаул:
Новосибирск:
из Горно-Алтайска – входит в стоимость тура.
Самолет:
Время в пути ~ 4 ч 20 мин.
Поезд: стоимость Москва – Барнаул – Москва ~ 6 000 р.
Время в пути 56 ч.
Автобус:
Рекомендуем заранее приобретать электронный билет на автобус.
Быть в с. Элекмонар необходимо с 8.00 утра – до 16.00 дня (заранее обговаривается с организатором).
Если происходят непредвиденные обстоятельства (задержка рейса, поломка автобуса в дороге, опоздание на запланированный рейс) – звоните организатору.
Через г. Горно-Алтайск:
Через г. Барнаул (вариант 1 – без пересадок):
Через г. Барнаул (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
Через г. Новосибирск (вариант 1 – без пересадок).
Через г. Новосибирск (вариант 2 – дорога с пересадками, но автобусы ходят чаще):
ИЛИ:
ИЛИ:
Считается, что до конца июня есть опасность укуса клеща, поэтому, каждому туристу желательно заранее сделать прививку. В каждом городе есть прививочные пункты. Есть срочная вакцина – не менее чем за 2 недели до выезда и простая – 1 укол за месяц и еще 1 укрепляющий за 2 недели.
Те, кто не успел сделать прививку, могут приобрести рекомендованный СЭС профилактический препарат "Йодантипирин" и за три дня до приезда к нам начать его принимать по инструкции.
Отмечаем Ваше внимание также на том, что в высокогорье, где проходит основная часть маршрута клещей нет. Обезопасить себя от укуса необходимо только в первый и последний день похода.
Данный тур больше подходит для подготовленных всадников или походников. Но, если Вы чувствуете в себе силы, огромное желание, если Вы не боитесь и любите лошадей - мы с радостью примем Вас в состав группы.
В пределах с. Элекмонар ловит Билайн, Мегафон и МТС, соответственно возьмите с собой sim данных операторов.
В горах связи нет (только экстренная), соответственно, предупреждайте родственников, что сможете позвонить только в день заезда и в день выезда.
Погодные условия в районах прохождения маршрутов весьма разнообразны. Температура воздуха летом колеблется от +10 до +35 градусов по С днём и от +5 до +15 градусов по С ночью. В конце июня и в конце августа в высокогорных районах возможно понижение температуры ночью до 0 градусов.
На перевале может выпасть снег или град. Возможны частые и быстрые смены погодных условий. В связи с этим фактором, подробно изучите рекомендованный список вещей и возьмите с собой теплый спальник.
Во время маршрута необходимо прислушиваться, а в какие-то моменты беспрекословно выполнять рекомендации инструктор/конюха, т. к. от этого зависит ваша безопасность, а в частности:
В условиях похода по горной местности управлять лошадью достаточно легко. В колонне лошади движутся одна за другой самостоятельно, это для них привычное дело, тропы они знают хорошо, а задача всадника только:
Все это достаточно просто делать, имея даже самый небольшой опыт "наездничества" и благодаря прохождению инструктажа в начале похода и под чутким наблюдением наших инструкторов.
Так же, хочу отметить, что лошади сами достаточно умны, чтобы не делать больших глупостей. Нужно просто контролировать иногда, чтобы лошадь шла, как все.
Основные моменты, которые следует выполнять/не выполнять (подробнее на инструктаже):
Консервы:
Крупы:
Питье:
Сладкое:
Овощи/фрукты (первые 4-5 дней):
Остальное:
И еще много всяческих мелочей! Из этих незатейливых продуктов можно приготовить настоящие произведения кулинарного походного искусства!
Да, максимально допустимый вес туриста – 100 кг.