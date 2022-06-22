Путешествие к сердцу Алтая

Вы отправитесь в путешествие, где за 11 дней познакомитесь с самыми красивыми, значимыми

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3 отзыва
Вы отправитесь в путешествие, где за 11 дней познакомитесь с самыми красивыми, значимыми и энергетически сильными местами Алтая.

Этой дорогой шла экспедиция семьи Рерихов в поисках таинственной Шамбалы, и староверы, переселившиеся сюда много столетий назад. Вы побываете в главной шаманской долине, проплывете на рафте по р. Катунь, побываете на Мультинских и Красногорских озерах, посетите поселение старообрядцев, увидите белоснежные шапки Катуньского хребта, долину водопадов и многое, многое другое.
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
Путешествие к сердцу Алтая
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Описание

Преимущества этого путешествия:

  • отличное путешествие для тех, кто хочет получить яркие впечатления, но при этом не испытывать тяжелых физических нагрузок;
  • Вас ждут 4 кардинальных смены пейзажей и высот;
  • в один из дней вы увидите главную вершину и святыню Алтая – г. Белуха (4509 м) – объект ЮНЕСКО.

Программа тура по дням

1 день
Знакомство с Алтаем

09.30: Встреча на парковке перед аэропортом г.Горно-Алтайска. 

Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы» 

Также возможны варианты: 

05.00: Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул.Ленина, 84, рядом отель «Marins Park». 

08.30: Встреча у г.Барнаула на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 13.

Сегодня – день вашего первого прикосновения к Алтаю.

Вы познакомитесь с крупнейшей рекой Алтая – Катунью, а также подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (1020м) на горе Малая Синюха. 

Затем мы поедем по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту. 

В пути посетим зубровый заказник, где вы познакомитесь с очень редкими реликтовыми животными – зубрами, – и даже сможете угостить их яблоками. 

Далее мы полюбуемся сибирскими кедрами и погуляем по сувенирной ярмарке на Семинском перевале (1717м). 

Размещение на турбазе, ужин, знакомство с группой. 

Включено питание: ужин. 

Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства на этаже. 

Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем и рекой Катунь, канатная дорога ГЛК «Манжерок», зубровый заказник, Семинский перевал.

Авто: 200 км от Горно- Алтайска, 420 км от Барнаула, 620 км от Новосибирска. Пешком: 1,5 км.

2 день
Природный парк «Уч Энмек», Чуйский тракт

Сегодня нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.

На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища. 

Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками. 

Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч- Энмек. 

Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая. 

После обеда мы проедем дальше по Чуйскому тракту, посетим живописный Чике-Таман, исследуем древний участок Чуйского тракта.

Вечером мы познакомимся с легендарным искусством горлового пения и услышим Кай (народный эпос) в исполнении Кайчы (певца-сказителя). 

Ужин. 

Включено питание: завтрак, ужин. 

Размещение: турбаза №1, двухместное проживание. Удобства на этаже. 

Экскурсии и мероприятия: Обзорная экскурсия по природному парку «Уч-Энмек», перевал Чике-Таман, концерт горлового пения.

Авто: 120 км. Пешком: 5 км.

3 день
По следам Рериха. Поселок староверов Верх-Уймон

Завтрак, сбор вещей. 

Сегодня мы двигаемся дальше вглубь Алтая, к самым высоким горам южной части Республики. 

Мы преодолеем три перевала, увидим альпийские луга и красочные цветущие поляны, живописную долину средней Катуни. 

Этот путь прошла семья Рерихов во время своей экспедиции, этой дорогой шли старообрядцы в поисках священного Беловодья или загадочной Шамбалы. 

Мы направимся в Уймонскую долину, в село Верх-Уймон, где в доме семьи Атамановых останавливалась семья Рерихов, там сейчас расположен музей. 

Кроме этого, мы с вами посетим музей истории и культуры староверов, душой которого является его основательница Раиса Павловна. 

Многие преодолевают дальний путь только для того, чтобы послушать истории, сказки, воспоминания, поговорки этой удивительной женщины, её экскурсия позволит ненадолго соприкоснуться с удивительным пластом культуры нашей страны. 

Вечером мы окажемся в сере Тюнгур, откуда начинаются тропы к горе Белуха.

Заселение, ужин. 

Включено питание: завтрак, ужин. 

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. 

Экскурсии и мероприятия: Усть-Коксинский (Уймонский) тракт, Усть-Канская пещера, Ябоганский и Кырлыкский перевал и перевал Громотуха, музей Рериха, музей старообрядчества.

Авто: 320 км. Пешком: 2 км.

4 день
Смотровая площадка с видом на г. Белуха или полет на вертолете до г. Белуха. Рафтинг по реке Катунь

Завтрак. 

Лёгкий подъём на смотровую площадку, откуда в хорошую погоду можно увидеть высшую точку Сибири – гору Белуха. 

Священную вершину Уч-Сумер (Трёхглавую) считают пуповиной земли, равноудаленной от океанов. 

Многие буддисты верят, именно на вершине Белухи находится легендарная Шамбала, и именно отсюда Будда Гаутама отправился в Индию. 

Местные легенды гласят, что гора Белуха – и есть Великий Кхан Алтай, к которому можно обратиться и почерпнуть глубокие сакральные знания. 

Для желающих возможна организация полета на вертолете к панорамному виду на гору Белуха. 

Данная услуга является дополнительной, не входит в основную программу тура, туроператор не может 100% гарантировать наличие свободного вертолёта. Стоимость услуги – 97 000 руб. (за вертолет Робинсон-66), данная стоимость делиться на количество желающих участников. Максимальное количество человек – 4 человека, в этом случае цена составит 24250 руб. для каждого участника. О своём желании необходимо заранее сообщить вашему гиду. 

После обеда нас ждёт сплав по Средней Катуни протяженностью 21 километр. 

Это незабываемое приключение, включающее в себя примерно 2 часа на воде под руководством опытного сертифицированного инструктора с обилием брызг, и адреналина. 

Помимо прохождения порогов вы увидите остров Шаман-Скала, а также место, где сходятся три реки (Ак-Кем, Тургунда, Катунь) и три хребта (Теректинский, Катунский, Северо-Чуйский). 

По дороге домой на проходимом транспорте мы посмотрим памятник археологии – древние стеллы или Кезер-таш («каменный воин»). 

Включено питание: завтрак, ужин. 

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. 

Экскурсии и мероприятия: прогулка на смотровую площадку с видом на гору Белуха, рафтинг по реке Катунь.

Авто: 30 км. По воде: 21 км. Пешком: 1,5 км.

5 день
Мультинские озера. Поездка на внедорожнике. Прогулка на лодке с мотором

После завтрака мы пакуем вещи и отправляемся вглубь Алтая, дальше от цивилизации. 

На легендарном армейском внедорожнике ГАЗ-66 мы преодолеем таёжную горную дорогу. 

Попробуйте сосчитать броды по пути до Нижнего Мультинского озера. 

Там мы разместимся в уютном тур-приюте, пообедаем (сухой паёк) и прогуляемся вдоль Нижнего и Среднего озёр, полюбуемся на живописный водоскат между ними.

Ближайшие 2 ночи мы ночуем на базе с удобствами деревенского типа на улице (других видов размещения здесь нет), постельное бельё предоставляется, Wi-Fi нет, питание – полевая кухня.

Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сухой паёк), ужин (полевая кухня). 

6 день
Мультинские озера. Поездка на внедорожнике. Прогулка на лодке с мотором

Сегодня вы можете: 

1) провести время за отдыхом или рыбалкой в уединении горного озера; 

2) совершить легкий треккинг до водопада Шумы (водоскат); 

3) совершить активный радиальный выход к озеру Куйгук (18 км) или к Верхнему озеру (22 км). 

Обратите внимание, третий вариант подразумевает повышенную сложность маршрута, то есть его прохождение требует физической подготовленности и особой осторожности, тропа каменистая, могут встречаться змеи. 

На Нижнем Мультинском озере можно совершить прогулку до водоската Шумы на моторной лодке. 

Вечером – баня. 

Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сухой паёк), ужин (полевая кухня). 

Размещение: тур-приют (2-5 чел. в домике/аиле), душа нет – есть баня, туалет на улице. Баз с удобствами здесь пока не существует. 

Экскурсии и мероприятия: заброска к нижнему Мультинскому озеру, посещение нижнего и среднего Мультинских озёр, катание на лодке с мотором, посещение водоската Шумы, треккинг к озеру Куйгук или Верхнему Мультинскому озеру (дополнительно).

7 день
Нижнее Мультинское озеро

Первую половину дня мы проведем на Нижнем Мультинском озере, где можно погулять по чудесному лесу, искупаться или позагорать на берегу. 

Затем нас ждёт обратный путь на уже знакомой нам зверь-машине ГАЗ-66. 

По дороге мы заедем на подвесной Мультинский мост, а в селе Усть-Кокса полюбуемся на живописное слияние рек Кокса и Катунь. 

Заселение. 

Ужин. 

Отдых на базе. 

Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сух.паёк), ужин. 

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь.

Авто: 60 км, ГАЗ-66: 20 км. Пешком: 2 км.

8 день
Озера Красной горы. Поездка по бездорожью и легкий хайкинг

Завтрак. 

На восьмой день мы отправимся на удивительную гору вулканического происхождения — Красная гора. 

Это природный объект, привлекающий учёных своими аномалиями, йогов – своей магической атмосферой, а травников – изобилием целебных растений. 

На высоте больше 2000м., среди благоухающих цветов и нетающего снега расположены 3 высокогорных прозрачно-бирюзовых озера и водопад, а со смотровой площадки открывается чарующий вид на Теректинский и Катунский хребты.

Путешествие на целый день, обед возьмём с собой. 

К ужину вернёмся на базу. 

Включено питание: завтрак, обед (ланч-бокс), ужин. 

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь. 

Экскурсии и мероприятия: Красногорские озёра (поездка по бездорожью+хайкинг).

Авто: 120 км. Пешком: 5 км.

9 день
Поселок мастеров Аскат

Сегодня мы покинем Усть-Коксинский район и отправимся на север Алтая. 

К вечеру мы достигнем самого популярного района Республики – Чемальского, где посетим поселок мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней».

Именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.

В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но возможность поиграть на этнических инструментах и даже создать импровизированный ансамбль.

И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш.

Вечером – ужин в национальном стиле. 

Включено питание: завтрак, национальный ужин. 

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. 

Экскурсии и мероприятия: поселок мастеров Аскат, дегустация национальных блюд.

Авто: 340 км. Пешком: 1,5 км.

10 день
Конная прогулка в горы

После завтрака нас ждёт еще одно яркое приключение – на конях мы поднимемся на перевал, откуда открывается незабываемый вид на горные хребты и реку Катунь.

Прогулка проходит под руководством опытного инструктора и доступна даже для тех, кто еще никогда не сидел в седле. 

В качестве альтернативы вы можете отправиться на прогулку по долине Сартакпая.

Обед в кафе. 

Во второй половине дня у вас будет свободное время, когда вы сможете посетить сувенирные рынки или насладиться спокойным отдыхом на базе. 

О других вариантах (катание на квадроциклах, посещение мохнатой фермы и др.) вы можете узнать у вашего гида. 

После ужина: посиделки у костра, прощальный вечер, обмен впечатлениями.

Включено питание: завтрак, ужин. 

Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. 

Экскурсии и мероприятия: конная прогулка в горы.

Авто: 60 км. По воде: 10 км. Пешком: 5 км.

11 день
Музей им. Анохина. Отъезд домой

Завтрак. 

Мы собираем вещи и отправляемся в обратный путь. 

Мы сделаем остановку в г. Горно-Алтайске около Национального музея им. Анохина, где хранится мумия знаменитой Алтайской принцессы с плато Укок. 

Экспозицию, включающую в себя и археологические находки, и богатейшую этнографическую коллекцию, и флору и фауну Республики, желающие смогут посетить за дополнительную плату (250 руб.).

Остальные могут прогуляться по городу или попробовать национальные блюда в ресторане «Типография».

Трансфер до г. Горно-Алтайска / г. Барнаула / г. Новосибирска.

Прибытие в Горно-Алтайск в 15:30 (по местному времени, +4 МСК).

Если в этот день у Вас запланирован ранний вылет из г. Горно-Алтайск, мы можем доставить Вас в аэропорт к 07:00-07:30 утра. Об этом необходимо заранее известить координатора.

Прибытие в г. Барнаул в 19:30 (по местному времени, +4 МСК, ГК «Облепиха, г. Новоалтайск).

Прибытие в г. Новосибирск в 23:00 (по местному времени, +4 МСК).

Протяженность: на авто – 520 км до Новосибирска, 320 км до Барнаула, 90 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования.

Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда – уточняйте при бронировании.

Доплата за одноместное размещение – 19 250 руб. (кроме Мультинских озер (2 ночи).

С 5-го до 6-го дня путешествия комфортных баз по маршруту нет, группа уезжает в районы с неразвитой инфраструктурой (там же находятся самые красивые места Алтая, именно эти дни путешествия будут самыми яркими моментами тура). 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на микроавтобусе от г. Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно
  • Все внутримаршрутные трансферы и передвижения
  • Внедорожное авто:Обратная доставка от слияния Ак-Кема и КатуниМультинские озераКрасногорские озёра
  • Обратная доставка от слияния Ак-Кема и Катуни
  • Мультинские озера
  • Красногорские озёра
  • Питание:10 завтраков9 ужинов + 1 ужин (дегустация национальной кухни)4 обеда (5-8 дни, сух. пай)
  • 10 завтраков
  • 9 ужинов + 1 ужин (дегустация национальной кухни)
  • 4 обеда (5-8 дни, сух. пай)
  • Проживание на турбазах, двухместное, по программе
  • Сопровождение гида – 11 дней
  • Прокат общественного снаряжения
  • Баня – 1 раз
  • Рекреационные сборы
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Рафтинг по р. Катунь, прокат снаряжения
  • Прогулка на катере по Нижнему Мультинскому озеру
  • Конная прогулка
  • Все экскурсии по программе тура, кроме отмеченных «оплачивается дополнительно»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Новосибирска/Барнаула/Горно-Алтайска и обратно.
  • Питание во время трансферов (1,11 день)
  • Питание – 7 обедов
  • Входные билеты в Национальный музей им. Анохина
  • Полет на вертолете
Место начала и завершения?
г. Новосибирск, г. Барнаул, г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Обувь:
    • кроссовки с толстой подошвой или любые удобные ботинки;
    • сланцы (для бани).
  2. Для передвижения по маршруту:
    • любые удобные штаны/джинсы – 2 пары;
    • футболка с длинным рукавом (для защиты от солнечных ожогов);
    • шорты;
    • легкая майка;
    • купальник;
    • головной убор от солнца – кепка, панама, бандана;
    • перчатки (хлопок, флис);
    • очки солнцезащитные.
  3. Для непогоды:
    • ветрозащитные и влагонепроницаемые куртка и штаны;
    • дождевик – лучше тканевый с проклеенными швами, или 2-3 штуки целофановых дождевиков;
    • теплый спортивный костюм (шерсть, флис, полартек) или термобелье;
    • теплый свитер или жилет на синтепоне;
    • теплая вязаная шапка;
    • шерстяные носки – 2 пары.
  4. Личные предметы гигиены:
    • зубная щетка и паста;
    • мыло, шампунь, мочалка;
    • полотенце;
    • влажные салфетки, санитайзер для рук;
    • крем от солнца с высоким уровнем защиты 30-60.
  5. Индивидуальная аптечка – медицинские препараты для индивидуальных нужд, а также на случай простуды, расстройства желудка, головной боли, бактерицидный пластырь и проч.
  6. Небольшой рюкзак (20-30 л) – не обязательно, но будет удобно, если во время экскурсий ваши руки не будут заняты сумкой или личными вещами.
  7. Налобный фонарик.
  8. Спички или зажигалка, нож.
  9. Фотоаппарат или видеокамера, с герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание на маршруте?

Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.

Стандартные позиции завтраков - это каша, гранола, яйца (омлет, глазунья), нарезка (сыр, колбаса, овощи, фрукты), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко, йогурт. Наименования меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.

Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания (450-650 руб.). На тех участках пути, где нет кафе, гид выдаёт группе сухой паек.

Ужины происходят на турбазе. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания.

Будет ли мобильная связь, Интернет на маршруте?

С 1-го по 4-й день – В дороге и во время выездов на экскурсии частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе ловят сеть все мобильные операторы, есть Wi-fi.

С 4-го по 6-й день – В дороге, во время выездов на экскурсии и на турбазе частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе могут быть проблемы с Wi-fi.

С 6-го по 8-й день – Утром 6-ого дня будут ловить мобильные операторы - Мтс, Билайн, Мегафон. После обеда мобильная связь и связь интернет закончится до вечернего времени 08 дня программы.

С 8-го по 12-й день – ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе есть wi-fi.

Как осуществляется медицинская помощь и страхование на маршруте?

В районе проведения программы тура расположены государственные больницы (кроме 7-8 дня путешествия). Есть аптечные пункты (кроме 7-8 дня путешествия). Медикаменты приобретаются за собственные средства.

Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», «Уралсиб», «Росгосстрах» - страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.

Для всех, кто заблаговременно планирует свой отпуск, рекомендуется приобрести страхование от невыезда. В случае, если Ваши планы по каким-то причинам (относящимся к страховому случаю) будут нарушены, страховая компания покроет Ваши расходы на штрафы по возврату за авиабилеты и путевку.

Будут ли клещи на маршруте?

Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.

Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.

Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?

Несколько пунктов:

  1. Не давать клещам кусать себя. Осматриваться при походах в лес, вовремя снимать с себя. Клеща на теле заметить несложно. Задели куст-глянули на ноги, если есть клещ, просто скиньте его. На практике это очень-очень эффективный способ (а я пишу про то, что мною проверено, советы исключительно практические). Дополнительно желательно обработать одежду репеллентом.
  2. Прививка. Делается в поликлинике. Если сделать полный курс из трех прививок, то иммунитет может держаться до 3-х лет. Отговаривать от прививок не буду, но на практике прививка действует не всегда. Очень многие, понадеявшись на прививку – болеют. Может быть поэтому ни я, ни мои знакомые их не делают. Это большая тема для обсуждения, многие считают что от этих прививок много вреда и т. п. Выбор каждый делает сам.
  3. После укуса клеща проводить экстренную профилактику. В течение 72 часов нужно сделать укол иммуноглобулина и принимать йодантипирин. Это не прививка, а борьба с уже поступившей инфекцией. Стоит такой укол довольно дорого (примерно 1000 рублей на 10 килограмм массы тела).

Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:

  • страхуемся на случай укуса клеща в страховой компании, позволяет компенсировать расходы на укол иммуноглобулина. Заявление на страховку от укуса клеща нужно посылать нам уже сейчас, если Вы приобрели путевку на апрель-май;
  • в случае укуса клеща, выдергиваем его и везем в лабораторию на анализ на наличие инфекций (г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 17). Лучше везти сразу, так как на все про все есть всего 72 часа;
  • если клещ "чист", то спим спокойно. Если нашли вирус клещевого энцефалита, то приступаем к экстренной профилактике, потом по страховке возмещаем расходы.

Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Маршрут относится к активному, приключенческому туризму, не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок. Но, вы будете находиться в условиях отсутствия цивилизации, привычной инфраструктуры и сервиса.

На тропах нет указателей, перил и урн. Экскурсионные объекты являются природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием. С 6-го по 8-й день будет только грунтовая дорога.

В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу.

Маршрут подходит для участия с детьми от 7 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 10 лет с согласия и под присмотром родителей.

Дети с 7 до 16 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.

Каковы особенности взаимодействия в группе?

Любая группа на активных маршрутах – это команда.

В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.

Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.

Кто нас будет сопровождать на маршруте?

У Вас будет один гид и водитель на все 11 дней путешествия.

Есть ли возможность для одноместного размещения или всей семьей в одном номере?

Если вы собираетесь ехать в путешествие один/одна и переживаете по поводу размещения в номере с человеком, с которым не были знакомы до поездки, то можем сообщить Вам, что в активные туры, как правило, едут очень хорошие, жизнерадостные и интересные люди со всей России и мира.

Соседей по номеру мы всегда подбираем максимально близкого возраста и одинакового пола, кровати в номере будут раздельными.

Если вы собираетесь ехать семьей или компанией от 3-5 человек и Вам хотелось бы размещаться в номере втроем/вчетвером/впятером, то по возможности мы учтем это пожелание, но сообщить об этом нужно заранее.

Если вы хотите ехать в путешествие только своей компанией/семьей, то мы можем предложить Вам организацию индивидуальной программы, только для Вас. Мы можем скорректировать маршрут с учетом Ваших пожеланий. Стоимость будет зависеть от количества участников.

Каковы особенности мест проживания?

Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих, находятся в живописных местах на берегах рек. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых – в отдельных домиках.

На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. В домиках/номерах есть розетки, но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель.

Постельное белье и полотенца предоставляется везде. Гигиенические наборы не предоставляются. На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.

Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 11 дней
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Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Е
22 июня 2022
Что касается встречающей стороны, это отдельное спасибо за организацию тура! Наш гид Юлия - один из лучших гидов, которых я встречала! Благодаря ей мы всей группой влюбились в Алтай с первого взгляда! И было чувство, что приехал не просто в туристическую поездку, а к близким людям в гости! Было очень познавательно, интересно и очень душевно! Спасибо огромное!
Д
17 мая 2022
Организация на высшем уровне!!!
Д
16 мая 2022
Всё, что было заявлено, организатор выполнил, так что мы остались довольны

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