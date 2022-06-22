Преимущества этого путешествия:
09.30: Встреча на парковке перед аэропортом г.Горно-Алтайска.
Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы»
Также возможны варианты:
05.00: Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул.Ленина, 84, рядом отель «Marins Park».
08.30: Встреча у г.Барнаула на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 13.
Сегодня – день вашего первого прикосновения к Алтаю.
Вы познакомитесь с крупнейшей рекой Алтая – Катунью, а также подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (1020м) на горе Малая Синюха.
Затем мы поедем по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту.
В пути посетим зубровый заказник, где вы познакомитесь с очень редкими реликтовыми животными – зубрами, – и даже сможете угостить их яблоками.
Далее мы полюбуемся сибирскими кедрами и погуляем по сувенирной ярмарке на Семинском перевале (1717м).
Размещение на турбазе, ужин, знакомство с группой.
Включено питание: ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства на этаже.
Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем и рекой Катунь, канатная дорога ГЛК «Манжерок», зубровый заказник, Семинский перевал.
Авто: 200 км от Горно- Алтайска, 420 км от Барнаула, 620 км от Новосибирска. Пешком: 1,5 км.
Сегодня нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек.
На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища.
Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками.
Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч- Энмек.
Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая.
После обеда мы проедем дальше по Чуйскому тракту, посетим живописный Чике-Таман, исследуем древний участок Чуйского тракта.
Вечером мы познакомимся с легендарным искусством горлового пения и услышим Кай (народный эпос) в исполнении Кайчы (певца-сказителя).
Ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза №1, двухместное проживание. Удобства на этаже.
Экскурсии и мероприятия: Обзорная экскурсия по природному парку «Уч-Энмек», перевал Чике-Таман, концерт горлового пения.
Авто: 120 км. Пешком: 5 км.
Завтрак, сбор вещей.
Сегодня мы двигаемся дальше вглубь Алтая, к самым высоким горам южной части Республики.
Мы преодолеем три перевала, увидим альпийские луга и красочные цветущие поляны, живописную долину средней Катуни.
Этот путь прошла семья Рерихов во время своей экспедиции, этой дорогой шли старообрядцы в поисках священного Беловодья или загадочной Шамбалы.
Мы направимся в Уймонскую долину, в село Верх-Уймон, где в доме семьи Атамановых останавливалась семья Рерихов, там сейчас расположен музей.
Кроме этого, мы с вами посетим музей истории и культуры староверов, душой которого является его основательница Раиса Павловна.
Многие преодолевают дальний путь только для того, чтобы послушать истории, сказки, воспоминания, поговорки этой удивительной женщины, её экскурсия позволит ненадолго соприкоснуться с удивительным пластом культуры нашей страны.
Вечером мы окажемся в сере Тюнгур, откуда начинаются тропы к горе Белуха.
Заселение, ужин.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: Усть-Коксинский (Уймонский) тракт, Усть-Канская пещера, Ябоганский и Кырлыкский перевал и перевал Громотуха, музей Рериха, музей старообрядчества.
Авто: 320 км. Пешком: 2 км.
Завтрак.
Лёгкий подъём на смотровую площадку, откуда в хорошую погоду можно увидеть высшую точку Сибири – гору Белуха.
Священную вершину Уч-Сумер (Трёхглавую) считают пуповиной земли, равноудаленной от океанов.
Многие буддисты верят, именно на вершине Белухи находится легендарная Шамбала, и именно отсюда Будда Гаутама отправился в Индию.
Местные легенды гласят, что гора Белуха – и есть Великий Кхан Алтай, к которому можно обратиться и почерпнуть глубокие сакральные знания.
Для желающих возможна организация полета на вертолете к панорамному виду на гору Белуха.
Данная услуга является дополнительной, не входит в основную программу тура, туроператор не может 100% гарантировать наличие свободного вертолёта. Стоимость услуги – 97 000 руб. (за вертолет Робинсон-66), данная стоимость делиться на количество желающих участников. Максимальное количество человек – 4 человека, в этом случае цена составит 24250 руб. для каждого участника. О своём желании необходимо заранее сообщить вашему гиду.
После обеда нас ждёт сплав по Средней Катуни протяженностью 21 километр.
Это незабываемое приключение, включающее в себя примерно 2 часа на воде под руководством опытного сертифицированного инструктора с обилием брызг, и адреналина.
Помимо прохождения порогов вы увидите остров Шаман-Скала, а также место, где сходятся три реки (Ак-Кем, Тургунда, Катунь) и три хребта (Теректинский, Катунский, Северо-Чуйский).
По дороге домой на проходимом транспорте мы посмотрим памятник археологии – древние стеллы или Кезер-таш («каменный воин»).
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: прогулка на смотровую площадку с видом на гору Белуха, рафтинг по реке Катунь.
Авто: 30 км. По воде: 21 км. Пешком: 1,5 км.
После завтрака мы пакуем вещи и отправляемся вглубь Алтая, дальше от цивилизации.
На легендарном армейском внедорожнике ГАЗ-66 мы преодолеем таёжную горную дорогу.
Попробуйте сосчитать броды по пути до Нижнего Мультинского озера.
Там мы разместимся в уютном тур-приюте, пообедаем (сухой паёк) и прогуляемся вдоль Нижнего и Среднего озёр, полюбуемся на живописный водоскат между ними.
Ближайшие 2 ночи мы ночуем на базе с удобствами деревенского типа на улице (других видов размещения здесь нет), постельное бельё предоставляется, Wi-Fi нет, питание – полевая кухня.
Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сухой паёк), ужин (полевая кухня).
Сегодня вы можете:
1) провести время за отдыхом или рыбалкой в уединении горного озера;
2) совершить легкий треккинг до водопада Шумы (водоскат);
3) совершить активный радиальный выход к озеру Куйгук (18 км) или к Верхнему озеру (22 км).
Обратите внимание, третий вариант подразумевает повышенную сложность маршрута, то есть его прохождение требует физической подготовленности и особой осторожности, тропа каменистая, могут встречаться змеи.
На Нижнем Мультинском озере можно совершить прогулку до водоската Шумы на моторной лодке.
Вечером – баня.
Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сухой паёк), ужин (полевая кухня).
Размещение: тур-приют (2-5 чел. в домике/аиле), душа нет – есть баня, туалет на улице. Баз с удобствами здесь пока не существует.
Экскурсии и мероприятия: заброска к нижнему Мультинскому озеру, посещение нижнего и среднего Мультинских озёр, катание на лодке с мотором, посещение водоската Шумы, треккинг к озеру Куйгук или Верхнему Мультинскому озеру (дополнительно).
Первую половину дня мы проведем на Нижнем Мультинском озере, где можно погулять по чудесному лесу, искупаться или позагорать на берегу.
Затем нас ждёт обратный путь на уже знакомой нам зверь-машине ГАЗ-66.
По дороге мы заедем на подвесной Мультинский мост, а в селе Усть-Кокса полюбуемся на живописное слияние рек Кокса и Катунь.
Заселение.
Ужин.
Отдых на базе.
Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сух.паёк), ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь.
Авто: 60 км, ГАЗ-66: 20 км. Пешком: 2 км.
Завтрак.
На восьмой день мы отправимся на удивительную гору вулканического происхождения — Красная гора.
Это природный объект, привлекающий учёных своими аномалиями, йогов – своей магической атмосферой, а травников – изобилием целебных растений.
На высоте больше 2000м., среди благоухающих цветов и нетающего снега расположены 3 высокогорных прозрачно-бирюзовых озера и водопад, а со смотровой площадки открывается чарующий вид на Теректинский и Катунский хребты.
Путешествие на целый день, обед возьмём с собой.
К ужину вернёмся на базу.
Включено питание: завтрак, обед (ланч-бокс), ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь.
Экскурсии и мероприятия: Красногорские озёра (поездка по бездорожью+хайкинг).
Авто: 120 км. Пешком: 5 км.
Сегодня мы покинем Усть-Коксинский район и отправимся на север Алтая.
К вечеру мы достигнем самого популярного района Республики – Чемальского, где посетим поселок мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней».
Именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой.
В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но возможность поиграть на этнических инструментах и даже создать импровизированный ансамбль.
И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш.
Вечером – ужин в национальном стиле.
Включено питание: завтрак, национальный ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: поселок мастеров Аскат, дегустация национальных блюд.
Авто: 340 км. Пешком: 1,5 км.
После завтрака нас ждёт еще одно яркое приключение – на конях мы поднимемся на перевал, откуда открывается незабываемый вид на горные хребты и реку Катунь.
Прогулка проходит под руководством опытного инструктора и доступна даже для тех, кто еще никогда не сидел в седле.
В качестве альтернативы вы можете отправиться на прогулку по долине Сартакпая.
Обед в кафе.
Во второй половине дня у вас будет свободное время, когда вы сможете посетить сувенирные рынки или насладиться спокойным отдыхом на базе.
О других вариантах (катание на квадроциклах, посещение мохнатой фермы и др.) вы можете узнать у вашего гида.
После ужина: посиделки у костра, прощальный вечер, обмен впечатлениями.
Включено питание: завтрак, ужин.
Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере.
Экскурсии и мероприятия: конная прогулка в горы.
Авто: 60 км. По воде: 10 км. Пешком: 5 км.
Завтрак.
Мы собираем вещи и отправляемся в обратный путь.
Мы сделаем остановку в г. Горно-Алтайске около Национального музея им. Анохина, где хранится мумия знаменитой Алтайской принцессы с плато Укок.
Экспозицию, включающую в себя и археологические находки, и богатейшую этнографическую коллекцию, и флору и фауну Республики, желающие смогут посетить за дополнительную плату (250 руб.).
Остальные могут прогуляться по городу или попробовать национальные блюда в ресторане «Типография».
Трансфер до г. Горно-Алтайска / г. Барнаула / г. Новосибирска.
Прибытие в Горно-Алтайск в 15:30 (по местному времени, +4 МСК).
Если в этот день у Вас запланирован ранний вылет из г. Горно-Алтайск, мы можем доставить Вас в аэропорт к 07:00-07:30 утра. Об этом необходимо заранее известить координатора.
Прибытие в г. Барнаул в 19:30 (по местному времени, +4 МСК, ГК «Облепиха, г. Новоалтайск).
Прибытие в г. Новосибирск в 23:00 (по местному времени, +4 МСК).
Протяженность: на авто – 520 км до Новосибирска, 320 км до Барнаула, 90 км до Горно-Алтайска.
Питание включено: завтрак.
Тур предусматривает размещение на турбазах по пути следования.
Подробности о возможных вариантах размещения на конкретную дату заезда – уточняйте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение – 19 250 руб. (кроме Мультинских озер (2 ночи).
С 5-го до 6-го дня путешествия комфортных баз по маршруту нет, группа уезжает в районы с неразвитой инфраструктурой (там же находятся самые красивые места Алтая, именно эти дни путешествия будут самыми яркими моментами тура).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Завтраки группы происходят на турбазе. При желании, вы можете выбрать вегетарианский тип питания.
Стандартные позиции завтраков - это каша, гранола, яйца (омлет, глазунья), нарезка (сыр, колбаса, овощи, фрукты), вареные сосиски, блинчики, сырники, гренки, чай, кофе, вода, молоко, йогурт. Наименования меняются в зависимости от турбаз, где размещается группа в каждый конкретный день тура.
Обеды происходят между экскурсиями. Группа заезжает в кафе. Средняя стоимость комплексного питания (450-650 руб.). На тех участках пути, где нет кафе, гид выдаёт группе сухой паек.
Ужины происходят на турбазе. Как правило, это салат + второе блюдо, чай/кофе, сладкое. При желании, можно выбрать вегетарианский тип питания.
С 1-го по 4-й день – В дороге и во время выездов на экскурсии частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе ловят сеть все мобильные операторы, есть Wi-fi.
С 4-го по 6-й день – В дороге, во время выездов на экскурсии и на турбазе частично ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе могут быть проблемы с Wi-fi.
С 6-го по 8-й день – Утром 6-ого дня будут ловить мобильные операторы - Мтс, Билайн, Мегафон. После обеда мобильная связь и связь интернет закончится до вечернего времени 08 дня программы.
С 8-го по 12-й день – ловят мобильные операторы МТС, Билайн, Мегафон. На турбазе есть wi-fi.
В районе проведения программы тура расположены государственные больницы (кроме 7-8 дня путешествия). Есть аптечные пункты (кроме 7-8 дня путешествия). Медикаменты приобретаются за собственные средства.
Страхование. Вы можете приобрести у нас медицинскую страховку и страхование жизни «Ингосстрах», «Уралсиб», «Росгосстрах» - страхование багажа, страхование от невыезда, страхование для беременных и другие виды страхования путешественников за дополнительную плату. Помощь по страховке Вам будут оказывать в государственных больницах, где лечение для граждан РФ бесплатное. Пока, не было ни единого случая обращения за выплатами к страховым компаниям у гостей, путешествующих по этой программе тура.
Для всех, кто заблаговременно планирует свой отпуск, рекомендуется приобрести страхование от невыезда. В случае, если Ваши планы по каким-то причинам (относящимся к страховому случаю) будут нарушены, страховая компания покроет Ваши расходы на штрафы по возврату за авиабилеты и путевку.
Очень важно рассказать про клещей, которыми пугают туристов.
Самый пик, когда много клещей – май и до середины июня. Далеко не каждый клещ является энцефалитным. То есть, многие из них совсем безвредны. Но отличить переносчика от обычного можно только в лаборатории.
Как свести к минимуму риск заболевания клещевым энцефалитом?
Несколько пунктов:
Но есть метод защиты, который используют для непривитых, и, который, позволяет не насиловать свою иммунную систему без надобности. Состоит он из трех этапов:
Такой метод позволяет свести к минимуму ненужные врачебные вмешательства. Повторюсь, за свое здоровье ответственность несет каждый сам, кто-то может и просто положиться на "авось", выдернуть клеща и жить дальше.
Маршрут относится к активному, приключенческому туризму, не имеет какой-либо спортивной категории сложности. Нет сильных физических нагрузок. Но, вы будете находиться в условиях отсутствия цивилизации, привычной инфраструктуры и сервиса.
На тропах нет указателей, перил и урн. Экскурсионные объекты являются природными и историческими, не подготовлены к шоу и приему гостей. Во время выездов на некоторые экскурсии будут присутствовать дороги с грунтовым покрытием. С 6-го по 8-й день будет только грунтовая дорога.
В конной прогулке могут принять участие люди, не имеющие опыт конных поездок. Конная поездка будет осуществляться в горы, по естественному рельефу.
Маршрут подходит для участия с детьми от 7 лет. В конной прогулке могут принять участие дети от 10 лет с согласия и под присмотром родителей.
Дети с 7 до 16 лет допускаются на маршрут только в сопровождении взрослых.
Любая группа на активных маршрутах – это команда.
В команде принята взаимовыручка, доброжелательное общение со всеми участниками, принятие решений по вопросам, не учтенным в программе по согласованию со всей группой и гидом.
Гид – он же руководитель группы, следит за успешным прохождением программы путешествия, дает информацию об экскурсионных объектах.
У Вас будет один гид и водитель на все 11 дней путешествия.
Если вы собираетесь ехать в путешествие один/одна и переживаете по поводу размещения в номере с человеком, с которым не были знакомы до поездки, то можем сообщить Вам, что в активные туры, как правило, едут очень хорошие, жизнерадостные и интересные люди со всей России и мира.
Соседей по номеру мы всегда подбираем максимально близкого возраста и одинакового пола, кровати в номере будут раздельными.
Если вы собираетесь ехать семьей или компанией от 3-5 человек и Вам хотелось бы размещаться в номере втроем/вчетвером/впятером, то по возможности мы учтем это пожелание, но сообщить об этом нужно заранее.
Если вы хотите ехать в путешествие только своей компанией/семьей, то мы можем предложить Вам организацию индивидуальной программы, только для Вас. Мы можем скорректировать маршрут с учетом Ваших пожеланий. Стоимость будет зависеть от количества участников.
Турбазы имеют минимальный набор услуг для отдыхающих, находятся в живописных местах на берегах рек. Как правило, корпуса для размещения выполнены из дерева. На некоторых базах вы будете проживать в номерах, на некоторых – в отдельных домиках.
На всех турбазах есть бани, которые можно заказать дополнительно. В домиках/номерах есть розетки, но, как правило, их мало (1 или 2). Если у Вас много электронной техники, захватите переноску-удлинитель.
Постельное белье и полотенца предоставляется везде. Гигиенические наборы не предоставляются. На некоторых турбазах отсутствует мобильная связь. Wi-Fi присутствует практически на всех турбазах.
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 90 кг (вес выше допустимого возможно согласовать в индивидуальном порядке).