Вы отправитесь в путешествие, где за 11 дней познакомитесь с самыми красивыми, значимыми и энергетически сильными местами Алтая. Этой дорогой шла экспедиция семьи Рерихов в поисках таинственной Шамбалы, и староверы, переселившиеся сюда много столетий назад. Вы побываете в главной шаманской долине, проплывете на рафте по р. Катунь, побываете на Мультинских и Красногорских озерах, посетите поселение старообрядцев, увидите белоснежные шапки Катуньского хребта, долину водопадов и многое, многое другое.

Программа тура по дням

1 день Знакомство с Алтаем

09.30: Встреча на парковке перед аэропортом г.Горно-Алтайска. Вас будет ждать гид с табличкой «Едем в горы» Также возможны варианты: 05.00: Встреча в г. Новосибирске на парковке ТЦ«Апельсин» по адресу: ул.Ленина, 84, рядом отель «Marins Park». 08.30: Встреча у г.Барнаула на парковке ГК «Облепиха» по адресу: г.Новоалтайск, ул.Дорожная, 13. Сегодня – день вашего первого прикосновения к Алтаю. Вы познакомитесь с крупнейшей рекой Алтая – Катунью, а также подниметесь по канатной дороге на смотровую площадку (1020м) на горе Малая Синюха. Затем мы поедем по одной из красивейших дорог мира – Чуйскому тракту. В пути посетим зубровый заказник, где вы познакомитесь с очень редкими реликтовыми животными – зубрами, – и даже сможете угостить их яблоками. Далее мы полюбуемся сибирскими кедрами и погуляем по сувенирной ярмарке на Семинском перевале (1717м). Размещение на турбазе, ужин, знакомство с группой. Включено питание: ужин. Размещение: турбаза, двухместное проживание (возможно трех или четырехместное, по запросу). Удобства на этаже. Экскурсии и мероприятия: знакомство с Алтаем и рекой Катунь, канатная дорога ГЛК «Манжерок», зубровый заказник, Семинский перевал. Авто: 200 км от Горно- Алтайска, 420 км от Барнаула, 620 км от Новосибирска. Пешком: 1,5 км.

2 день Природный парк «Уч Энмек», Чуйский тракт

Сегодня нас ждёт экскурсия по Каракольской долине и природному парку Уч-Энмек. На протяжении веков местные жители верили в силу своей земли, здесь проводили шаманские обряды, строили древние святилища. Долина богата на археологические артефакты, многие из которых до сих пор остаются загадками. Венчает Долину священная и почитаемая гора Уч- Энмек. Экскурсия поможет вам погрузиться в культуру, быт и обычаи алтайского народа, наполниться целительной энергией Алтая. После обеда мы проедем дальше по Чуйскому тракту, посетим живописный Чике-Таман, исследуем древний участок Чуйского тракта. Вечером мы познакомимся с легендарным искусством горлового пения и услышим Кай (народный эпос) в исполнении Кайчы (певца-сказителя). Ужин. Включено питание: завтрак, ужин. Размещение: турбаза №1, двухместное проживание. Удобства на этаже. Экскурсии и мероприятия: Обзорная экскурсия по природному парку «Уч-Энмек», перевал Чике-Таман, концерт горлового пения. Авто: 120 км. Пешком: 5 км.

3 день По следам Рериха. Поселок староверов Верх-Уймон

Завтрак, сбор вещей. Сегодня мы двигаемся дальше вглубь Алтая, к самым высоким горам южной части Республики. Мы преодолеем три перевала, увидим альпийские луга и красочные цветущие поляны, живописную долину средней Катуни. Этот путь прошла семья Рерихов во время своей экспедиции, этой дорогой шли старообрядцы в поисках священного Беловодья или загадочной Шамбалы. Мы направимся в Уймонскую долину, в село Верх-Уймон, где в доме семьи Атамановых останавливалась семья Рерихов, там сейчас расположен музей. Кроме этого, мы с вами посетим музей истории и культуры староверов, душой которого является его основательница Раиса Павловна. Многие преодолевают дальний путь только для того, чтобы послушать истории, сказки, воспоминания, поговорки этой удивительной женщины, её экскурсия позволит ненадолго соприкоснуться с удивительным пластом культуры нашей страны. Вечером мы окажемся в сере Тюнгур, откуда начинаются тропы к горе Белуха. Заселение, ужин. Включено питание: завтрак, ужин. Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Экскурсии и мероприятия: Усть-Коксинский (Уймонский) тракт, Усть-Канская пещера, Ябоганский и Кырлыкский перевал и перевал Громотуха, музей Рериха, музей старообрядчества. Авто: 320 км. Пешком: 2 км.

4 день Смотровая площадка с видом на г. Белуха или полет на вертолете до г. Белуха. Рафтинг по реке Катунь

Завтрак. Лёгкий подъём на смотровую площадку, откуда в хорошую погоду можно увидеть высшую точку Сибири – гору Белуха. Священную вершину Уч-Сумер (Трёхглавую) считают пуповиной земли, равноудаленной от океанов. Многие буддисты верят, именно на вершине Белухи находится легендарная Шамбала, и именно отсюда Будда Гаутама отправился в Индию. Местные легенды гласят, что гора Белуха – и есть Великий Кхан Алтай, к которому можно обратиться и почерпнуть глубокие сакральные знания. Для желающих возможна организация полета на вертолете к панорамному виду на гору Белуха. Данная услуга является дополнительной, не входит в основную программу тура, туроператор не может 100% гарантировать наличие свободного вертолёта. Стоимость услуги – 97 000 руб. (за вертолет Робинсон-66), данная стоимость делиться на количество желающих участников. Максимальное количество человек – 4 человека, в этом случае цена составит 24250 руб. для каждого участника. О своём желании необходимо заранее сообщить вашему гиду. После обеда нас ждёт сплав по Средней Катуни протяженностью 21 километр. Это незабываемое приключение, включающее в себя примерно 2 часа на воде под руководством опытного сертифицированного инструктора с обилием брызг, и адреналина. Помимо прохождения порогов вы увидите остров Шаман-Скала, а также место, где сходятся три реки (Ак-Кем, Тургунда, Катунь) и три хребта (Теректинский, Катунский, Северо-Чуйский). По дороге домой на проходимом транспорте мы посмотрим памятник археологии – древние стеллы или Кезер-таш («каменный воин»). Включено питание: завтрак, ужин. Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Экскурсии и мероприятия: прогулка на смотровую площадку с видом на гору Белуха, рафтинг по реке Катунь. Авто: 30 км. По воде: 21 км. Пешком: 1,5 км.

5 день Мультинские озера. Поездка на внедорожнике. Прогулка на лодке с мотором

После завтрака мы пакуем вещи и отправляемся вглубь Алтая, дальше от цивилизации. На легендарном армейском внедорожнике ГАЗ-66 мы преодолеем таёжную горную дорогу. Попробуйте сосчитать броды по пути до Нижнего Мультинского озера. Там мы разместимся в уютном тур-приюте, пообедаем (сухой паёк) и прогуляемся вдоль Нижнего и Среднего озёр, полюбуемся на живописный водоскат между ними. Ближайшие 2 ночи мы ночуем на базе с удобствами деревенского типа на улице (других видов размещения здесь нет), постельное бельё предоставляется, Wi-Fi нет, питание – полевая кухня. Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сухой паёк), ужин (полевая кухня).

6 день Мультинские озера. Поездка на внедорожнике. Прогулка на лодке с мотором

Сегодня вы можете: 1) провести время за отдыхом или рыбалкой в уединении горного озера; 2) совершить легкий треккинг до водопада Шумы (водоскат); 3) совершить активный радиальный выход к озеру Куйгук (18 км) или к Верхнему озеру (22 км). Обратите внимание, третий вариант подразумевает повышенную сложность маршрута, то есть его прохождение требует физической подготовленности и особой осторожности, тропа каменистая, могут встречаться змеи. На Нижнем Мультинском озере можно совершить прогулку до водоската Шумы на моторной лодке. Вечером – баня. Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сухой паёк), ужин (полевая кухня). Размещение: тур-приют (2-5 чел. в домике/аиле), душа нет – есть баня, туалет на улице. Баз с удобствами здесь пока не существует. Экскурсии и мероприятия: заброска к нижнему Мультинскому озеру, посещение нижнего и среднего Мультинских озёр, катание на лодке с мотором, посещение водоската Шумы, треккинг к озеру Куйгук или Верхнему Мультинскому озеру (дополнительно).

7 день Нижнее Мультинское озеро

Первую половину дня мы проведем на Нижнем Мультинском озере, где можно погулять по чудесному лесу, искупаться или позагорать на берегу. Затем нас ждёт обратный путь на уже знакомой нам зверь-машине ГАЗ-66. По дороге мы заедем на подвесной Мультинский мост, а в селе Усть-Кокса полюбуемся на живописное слияние рек Кокса и Катунь. Заселение. Ужин. Отдых на базе. Включено питание: завтрак (полевая кухня), обед (сух.паёк), ужин. Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь. Авто: 60 км, ГАЗ-66: 20 км. Пешком: 2 км.

8 день Озера Красной горы. Поездка по бездорожью и легкий хайкинг

Завтрак. На восьмой день мы отправимся на удивительную гору вулканического происхождения — Красная гора. Это природный объект, привлекающий учёных своими аномалиями, йогов – своей магической атмосферой, а травников – изобилием целебных растений. На высоте больше 2000м., среди благоухающих цветов и нетающего снега расположены 3 высокогорных прозрачно-бирюзовых озера и водопад, а со смотровой площадки открывается чарующий вид на Теректинский и Катунский хребты. Путешествие на целый день, обед возьмём с собой. К ужину вернёмся на базу. Включено питание: завтрак, обед (ланч-бокс), ужин. Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Есть Wi-Fi и мобильная связь. Экскурсии и мероприятия: Красногорские озёра (поездка по бездорожью+хайкинг). Авто: 120 км. Пешком: 5 км.

9 день Поселок мастеров Аскат

Сегодня мы покинем Усть-Коксинский район и отправимся на север Алтая. К вечеру мы достигнем самого популярного района Республики – Чемальского, где посетим поселок мастеров Аскат, которое недаром называют «арт-деревней». Именно сюда стекаются талантливые и необычные люди, дабы творить, вдохновляясь окружающей природой и особой энергетикой. В рамках экскурсии вас ждёт не только знакомство с творчеством местных жителей, но возможность поиграть на этнических инструментах и даже создать импровизированный ансамбль. И приятный бонус: расслабляющая медитация под целебные звуки поющих чаш. Вечером – ужин в национальном стиле. Включено питание: завтрак, национальный ужин. Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Экскурсии и мероприятия: поселок мастеров Аскат, дегустация национальных блюд. Авто: 340 км. Пешком: 1,5 км.

10 день Конная прогулка в горы

После завтрака нас ждёт еще одно яркое приключение – на конях мы поднимемся на перевал, откуда открывается незабываемый вид на горные хребты и реку Катунь. Прогулка проходит под руководством опытного инструктора и доступна даже для тех, кто еще никогда не сидел в седле. В качестве альтернативы вы можете отправиться на прогулку по долине Сартакпая. Обед в кафе. Во второй половине дня у вас будет свободное время, когда вы сможете посетить сувенирные рынки или насладиться спокойным отдыхом на базе. О других вариантах (катание на квадроциклах, посещение мохнатой фермы и др.) вы можете узнать у вашего гида. После ужина: посиделки у костра, прощальный вечер, обмен впечатлениями. Включено питание: завтрак, ужин. Размещение: турбаза, двухместное проживание, удобства в номере. Экскурсии и мероприятия: конная прогулка в горы. Авто: 60 км. По воде: 10 км. Пешком: 5 км.

11 день Музей им. Анохина. Отъезд домой