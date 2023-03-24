Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая

Вы хотите увидеть как можно больше великолепных пейзажей Горного Алтая

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Вы хотите увидеть как можно больше великолепных пейзажей Горного Алтая? Тогда комбинированный Тур комфорт в Долину Чулышмана точно для Вас! Интересный маршрут для семейного отдыха с детьми от 4-х лет, самые заповедные места Алтайских гор, возможность попробовать себя в пешем и водном туризме.
Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая
Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая
Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая
Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая
Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая
Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая
Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая
Тур комфорт в Долину Чулышмана. Золотые горы Алтая
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Жемчужина Алтая - Телецкое озеро
Жемчужина Алтая - Телецкое озеро
Пеший тур по ЭКО-тропе на каскадный водопад Третья речка протяженностью 1500м
Гора Кокуя
Гора Кокуя
На подъемнике поднимемся на вершину горы Кокуя 1384м
Долина Чулышмана
Долина Чулышмана
Переправимся через Чулышман, поднимемся в ущелье Аккурум к Каменным грибам.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия к Телецкому озеру

9:00 сбор группы в Аэропорту г. Горно-Алтайск

9.30 Завтрак в кафе Горно-Алтайска.
Начало программы дня 12:30
Экскурсия к Телецкому озеру (3 часа) - трекинг к водопаду Третья речка.
Переезд и размещение на базе отдыха “Алтын Кёль”.
Продолжительность 9 часов.
Прибытие, экскурсия к Телецкому озеруПрибытие, экскурсия к Телецкому озеруПрибытие, экскурсия к Телецкому озеруПрибытие, экскурсия к Телецкому озеру
2 день

Гора Кокуя

10.00 Завтрак в отеле
Начало программы дня 11.00.
Выезд на экскурсии по лучшим локациям туристического района Телецкое:
  • подъемник на вершину горы Кокуя 1384м,
  • обед в кафе с потрясающим видом,
  • автобусная экскурсия на вершину горы Тилан-Туу и к Святому источнику (желающие отправляются на экскурсию на болотоходах и квадроциклах, оплачивается дополнительно.
Продолжительность 9 часов.
Гора Кокуя
3 день

Переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам

7.00 Завтрак
Начало программы дня 07:30.
Переправа на южный берег Телецкого озера на быстроходном катере - купание в водопаде 40 грехов, заезд на водопады Киште, Корбу (стоянка на Корбу 40 минут), Каменная обезьянка - выезд на авто повышенной проходимости в туристическую зону Каменные грибы, переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам.

Переезд и размещение на базе отдыха “Каменные грибы”.

Продолжительность 13 часов.

Переправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибамПереправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибамПереправа через Чулышман, пеший подъем в ущелье Аккурум к Каменным грибам
4 день

Экскурсия к водопаду Учар

6.00 Завтрак с собой, радиальный выход на водопад Учар (экскурсия сложная, подходит для туристов с физ. подготовкой, оплачивается дополнительно 3000р с человека).
Для тех, кто не идет на Учар. отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки.
Продолжительность 15 часов.
Экскурсия к водопаду УчарЭкскурсия к водопаду Учар
5 день

Сплав по Бие

9.00 Завтрак
10.00 на сплав по реке Бия (экскурсия оплачивается дополнительно).
Те, кто не идет на сплав, могут полулять на берегу озера, сходить в бассейн или зоопарк
Продолжительность 11 часов.
Сплав по БиеСплав по БиеСплав по Бие
6 день

Прогулки у озера, отъезд

05.30 выезд для туристов, которые отправляются на самолете из аэропорта Горно-Алтайска, завтрак с собой.
Для туристов, которые отправляются на туристическом автобусе:
9.00 Завтрак.
Прогулки у озера до 12.00
Продолжительность 3 часа.
Прогулки у озера, отъездПрогулки у озера, отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха 4 дня.

Варианты проживания

Алтын Кёль

4 ночи

База отдыха "Алтын Кёль" расположена на берегу Телецкого озера, за поселком Артыбаш, в распадке в месте впадения небольшого ручья в Телецкое озеро. К услугам гостей бесплатная парковка, free wi-fi, баня, бильярд, настольный теннис, настольные игры, мангал и принадлежности для барбекю, уютное круглогодичное кафе, прокат велосипедов и электросамокатов, экскурсионные программы.

Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном. В числе удобств душ.

На базе отдыха «Алтын Кёль» можно сыграть в настольный теннис.

Алтын КёльАлтын КёльАлтын КёльАлтын КёльАлтын Кёль

Каменные грибы

1 ночь

Тур предусматривает проживание на базе отдыха 1 день.

Каменные грибыКаменные грибыКаменные грибы

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Республика Алтай, Горно-Алтайск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Многодневные туры
6-дневные туры
Природа и пейзажи
Горы

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