6.00 Завтрак с собой, радиальный выход на водопад Учар (экскурсия сложная, подходит для туристов с физ. подготовкой, оплачивается дополнительно 3000р с человека).

Для тех, кто не идет на Учар. отдых у реки Чулышман, конные, или велосипедные прогулки.