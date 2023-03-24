9:00 сбор группы в Аэропорту г. Горно-Алтайск
Переезд и размещение на базе отдыха “Каменные грибы”.
Продолжительность 13 часов.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха 4 дня.
База отдыха "Алтын Кёль" расположена на берегу Телецкого озера, за поселком Артыбаш, в распадке в месте впадения небольшого ручья в Телецкое озеро. К услугам гостей бесплатная парковка, free wi-fi, баня, бильярд, настольный теннис, настольные игры, мангал и принадлежности для барбекю, уютное круглогодичное кафе, прокат велосипедов и электросамокатов, экскурсионные программы.
Все номера со шкафом для одежды оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном. В числе удобств душ.
На базе отдыха «Алтын Кёль» можно сыграть в настольный теннис.
Тур предусматривает проживание на базе отдыха 1 день.