Мы будем ночевать в палатках, чтобы быть ближе к природе. Проедем более тысячи километров, чтобы увидеть нетронутую красоту Алтая. Покорим перевалы, исследуем озера и ледники, чтобы в очередной раз понять, что "лучше гор могут быть только горы!"

Нас ждет увлекательная экскурсия по Телецкому озеру на катере

Отправимся к двухкаскадному водопаду Куркуре (15 метров!), где можно за слоем воды увидеть хранительницу водопада и радугу

Почувствуем себя космонавтом или ковбоями на Диком Западе, среди красных ландшафтов Кызыл-Чина

Проедем по известному Чуйскому тракту, который по мнению «National Geographic» входит в 10-ку красивейших дорог мира

Программа тура по дням

1 день Горно-Алтайск – Чуйский тракт – Чике-Таман – Калбак-Таш – Чуй-Оозы – с.Акташ

Встречаем вас в столице Республики Алтай. С первых минут путешествия вашим глазам предстанут молчаливые столетние исполины, за каждым поворотом — сказочные волны гор. Едем по известному Чуйскому тракту, который по мнению авторитетного «National Geographic» входит в 10-ку красивейших дорог мира. Впереди захватывающие перевалы — Семинский (1717 м) и Чике-Таман. По пути посещаем археологические памятники — наскальные письмена Калбак-Таш, каменный воин. Место слияния двух главных рек Алтая — Чуи и Катуни заворожит чудесными разноцветными потоками. Ночёвка в с.Акташ, в уютном кемпинге.

2 день С. Акташ – Гейзерное озеро – Кызыл-Чин – р. Аккол

Утром, позавтракав, отправляемся до высокогорной Курайской степи, известной на весь мир гигантские следы древнего течения, глобальных природных изменений. На территории степи можно увидеть петроглифы, курганы, каменные изваяния и древние оросительные системы. Насладившись видами степи едем смотреть ещё одно чудо природы — Гейзерное озеро. Озеро-художник, которое каждую минуту удивляет новыми рисунками. И на этом не заканчиваются чудеса. Впереди Кызыл-Чин, прозванный алтайским марсом. Среди красных ландшафтов, вы почувствуете себя космонавтом или ковбоем на Диком Западе. После обеда путь наш держит к леднику по извилистой дороге через чабанские стоянки, дикие, нетронутые озёра. На берегу реки Аккол, возле водопада мы поставим лагерь. Вечер обещает быть незабываемым. Ночь предстоит бодрящей – в палатке.

3 день Софийский ледник (треккинг в горы)

Этот день будет спортивным, ваши мышцы будут в тонусе! 9 км треккинга (в одну сторону) к древнему леднику через камни, кустарники и ручейки — настоящая проверка на прочность и выносливость. Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов! Идём к подножию Софийского ледника. Одного из самых больших на Алтае. Перекус. После обеда возвращаемся в лагерь. Ночёвка в палатке.

4 день Р. Акколь – ур.Елангаш – р. Бугузун

Утром, как проснулись, подкрепились и снова в путь. Сегодня вас ждёт шикарная обзорная панорама на всю долину, где мы ночевали. Укротив свой неудержимый восторг от горных видов, едем до древней «галереи» наскальных рисунков под открытым небом — долины Елангаш. Здесь как исследователи поищем древние рисунки предков. Едем к месту ночёвки на берегу реки, в сторону источника Бугузун. Ночёвка в палатке под звёздным небом, возле стоянки.

5 день Чапаевский перевал – источник Бугузун – с. Акташ

Сегодня мы едем на границу с Тывой. Г де вольно пасутся многочисленные стада овец, табуны лошадей, где начинается Тывинский заповедник. Сделав на Чапаевском перевале фотосессию с видами Тувы, отправляемся на святой источник Бугузун. Родник известен далеко за пределы республики, сюда приезжают лечиться от разных болезней. Эти затерянные среди холмов, источники дают силу и веру в выздоровление многим людям. Возвращаемся в село Акташ. Где нас ждёт ужин, баня и тёплые разговоры по душам. Ночёвка в уютных домиках в с. Акташ.

6 день С. Акташ – г.Лысуха – перевалы Улаганский и Кату-Ярык

День начнётся с крутого и незабываемого подъёма на самую высокую гору нашего путешествия (более 3000 метров) г. Лысуха. Откуда на 360 градусов вы увидите Алтай как на ладони — белоснежные цепи гор Северо-Чуйского хребта, Курайскую степь, бирюзовые озёра, акташский заброшенный рудник, паутину дорог, таёжные леса. Вдоволь налюбовавшись, едем обратно по Улаганскому тракту, через лесные чащи, маленькие озёра, впереди — Красные ворота и Улаганский перевал, усеянным белыми лентами. И заключительным аккордом нашего путешествия этого дня будет — перевал Кату-Ярык и изумительная долина Чулышман, где мы и будем ночевать три ночи!

7 день Радиальный выход на водопад Куркуре

Долина Чулышман изобилует водопадами. И сегодня мы отправимся к одному из самых известных — двухкаскадному водопаду Куркуре (15 метров), где можно за слоем воды увидеть хранительницу водопада и радугу. Возвращаемся на базу. Ночёвка там же.

8 день Треккинг на водопад Учар

При посещении долины Чулышман нужно обязательно посетить неприступный водопад Учар. Это самый большой водопад Сибири – 160 метров. Грохочущий исполин в тысячу ручейков не оставит вас равнодушным! Сам путь до водопада произведет на вас неизгладимое впечатление. Это путь препятствий, познания дзена и масса приятных эмоций! Радиальная прогулка рассчитана на целый день (9 км в одну сторону). Ночёвка в тех же домиках.

9 день Р. Чулышман – Каменные грибы – мыс Кырсай

Каменные грибы в урочище Ак-Корум — ещё одно уникальное достояние долины Чулышман. Это удивительное творение природы! Годами выкованные из песка, грунта и камней грибы-гиганты по 7 метров высотой приветствуют любознательных путешественников. Переезд до мыса Кырсай, где ночуем на берегу самого большого озера Алтая — Телецкого озера. Ночь в палатках. Костер.

10 день Телецкое озеро – водопад Корбу – с. Артыбаш – Горно-Алтайск