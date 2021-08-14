Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками

Мы будем ночевать в палатках, чтобы быть ближе к природе. Проедем более тысячи километров, чтобы увидеть нетронутую

4.7
3 отзыва
Мы будем ночевать в палатках, чтобы быть ближе к природе. Проедем более тысячи километров, чтобы увидеть нетронутую красоту Алтая.

Покорим перевалы, исследуем озера и ледники, чтобы в очередной раз понять, что "лучше гор могут быть только горы!"
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Тысячеликий Алтай. Автотур с палатками
Ближайшие даты:
16
июл
08
авг

Что вас ожидает 🤩

Легендарный Чуйский тракт
Легендарный Чуйский тракт
Проедем по известному Чуйскому тракту, который по мнению «National Geographic» входит в 10-ку красивейших дорог мира
Гейзерное озеро
Гейзерное озеро
Увидим озеро-художник, которое каждую минуту удивляет новыми рисунками
Алтайский марс
Алтайский марс
Почувствуем себя космонавтом или ковбоями на Диком Западе, среди красных ландшафтов Кызыл-Чина
Водопад Куркуре
Водопад Куркуре
Отправимся к двухкаскадному водопаду Куркуре (15 метров!), где можно за слоем воды увидеть хранительницу водопада и радугу
Водная прогулка по Телецкому озеру
Водная прогулка по Телецкому озеру
Нас ждет увлекательная экскурсия по Телецкому озеру на катере

Программа тура по дням

1 день
Горно-Алтайск – Чуйский тракт – Чике-Таман – Калбак-Таш – Чуй-Оозы – с.Акташ

Встречаем вас в столице Республики Алтай.

С первых минут путешествия вашим глазам предстанут молчаливые столетние исполины, за каждым поворотом — сказочные волны гор.

Едем по известному Чуйскому тракту, который по мнению авторитетного «National Geographic» входит в 10-ку красивейших дорог мира.

Впереди захватывающие перевалы — Семинский (1717 м) и Чике-Таман.

По пути посещаем археологические памятники — наскальные письмена Калбак-Таш, каменный воин.

Место слияния двух главных рек Алтая — Чуи и Катуни заворожит чудесными разноцветными потоками.

Ночёвка в с.Акташ, в уютном кемпинге. 

2 день
С. Акташ – Гейзерное озеро – Кызыл-Чин – р. Аккол

Утром, позавтракав, отправляемся до высокогорной Курайской степи, известной на весь мир гигантские следы древнего течения, глобальных природных изменений.

На территории степи можно увидеть петроглифы, курганы, каменные изваяния  и древние оросительные системы.

Насладившись видами степи едем смотреть ещё одно чудо природы — Гейзерное озеро.

Озеро-художник, которое каждую минуту удивляет новыми рисунками.

И на этом не заканчиваются чудеса.

Впереди Кызыл-Чин, прозванный алтайским марсом.

Среди красных ландшафтов, вы почувствуете себя космонавтом или  ковбоем на Диком Западе.

После обеда путь наш держит к леднику по извилистой дороге через чабанские стоянки, дикие, нетронутые озёра.

На берегу реки Аккол, возле водопада мы поставим лагерь.

Вечер обещает быть незабываемым.

Ночь предстоит бодрящей – в палатке.

3 день
Софийский ледник (треккинг в горы)

Этот день будет спортивным, ваши мышцы будут в тонусе!

9 км треккинга (в одну сторону) к древнему леднику через камни, кустарники и ручейки — настоящая проверка на прочность и выносливость.

Но это того стоит — контрасты холодного ледника и цветущие поляны — раздолье для фотографов!

Идём к подножию Софийского ледника.

Одного из самых больших на Алтае.

Перекус.

После обеда возвращаемся в лагерь.

Ночёвка в палатке.

4 день
Р. Акколь – ур.Елангаш – р. Бугузун

Утром, как проснулись, подкрепились и снова в путь.

Сегодня вас ждёт шикарная обзорная панорама на всю долину, где мы ночевали.

Укротив свой неудержимый восторг от горных видов, едем до древней «галереи» наскальных рисунков под открытым небом — долины Елангаш.

Здесь как исследователи поищем древние рисунки предков.

Едем к месту ночёвки на берегу реки, в сторону источника Бугузун.

Ночёвка в палатке под звёздным небом, возле стоянки.

5 день
Чапаевский перевал – источник Бугузун – с. Акташ

Сегодня мы едем на границу с Тывой. Г

де вольно пасутся многочисленные стада овец, табуны лошадей, где начинается Тывинский заповедник.

Сделав на Чапаевском перевале фотосессию с видами Тувы, отправляемся на святой источник Бугузун.

Родник известен далеко за пределы республики, сюда приезжают лечиться от разных болезней.

Эти затерянные среди холмов, источники дают силу и веру в выздоровление многим людям.

Возвращаемся в село Акташ.

Где нас ждёт ужин, баня и тёплые разговоры по душам.

Ночёвка в уютных домиках в с. Акташ.

6 день
С. Акташ – г.Лысуха – перевалы Улаганский и Кату-Ярык

День начнётся с крутого и незабываемого подъёма на самую высокую гору нашего путешествия (более 3000 метров) г. Лысуха.

Откуда на 360 градусов вы увидите Алтай как на ладони — белоснежные цепи гор Северо-Чуйского хребта, Курайскую степь, бирюзовые озёра, акташский заброшенный рудник, паутину дорог, таёжные леса.

Вдоволь налюбовавшись, едем обратно по Улаганскому тракту, через лесные чащи, маленькие озёра, впереди — Красные ворота и Улаганский перевал, усеянным белыми лентами.

И заключительным аккордом нашего путешествия этого дня будет — перевал Кату-Ярык и изумительная долина Чулышман, где мы и будем ночевать три ночи!

7 день
Радиальный выход на водопад Куркуре

Долина Чулышман изобилует водопадами.

И сегодня мы отправимся к одному из самых известных — двухкаскадному водопаду Куркуре (15 метров), где можно за слоем воды увидеть хранительницу водопада и радугу.

Возвращаемся на базу.

Ночёвка там же.

8 день
Треккинг на водопад Учар

При посещении долины Чулышман нужно обязательно посетить неприступный водопад Учар.

Это самый большой водопад Сибири – 160 метров.

Грохочущий исполин в тысячу ручейков не оставит вас равнодушным!

Сам путь  до водопада произведет на вас неизгладимое впечатление.

Это путь препятствий, познания дзена и масса приятных эмоций!

Радиальная прогулка рассчитана на целый день (9 км в одну сторону).

Ночёвка в тех же домиках.

9 день
Р. Чулышман – Каменные грибы – мыс Кырсай

Каменные грибы в урочище Ак-Корум — ещё одно уникальное достояние долины Чулышман.

Это удивительное творение природы!

Годами выкованные из песка, грунта и камней грибы-гиганты по 7 метров высотой приветствуют любознательных путешественников.

Переезд до мыса Кырсай, где ночуем на берегу самого большого озера Алтая — Телецкого озера.

Ночь в палатках.

Костер.

10 день
Телецкое озеро – водопад Корбу – с. Артыбаш – Горно-Алтайск

К обеду приезжает катер и нас ждет увлекательная экскурсия по Телецкому озеру (78 км).

По пути посещаем Алтайский заповедник и водопад Корбу (12 метров).

Высаживаемся на пристани в селе Артыбаш (где можно подкрепиться в столовой).

Далее на авто до отеля/вокзала/аэропорта Горно-Алтайска.

Проживание

Тур предусматривает проживание в двух- и трехместных палатках и в деревянных уютных домиках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Снаряжение: палатки, спальники, карематы, котелки, ложки-вилки-кружки-тарелки, системы, фонарики
  • Питание: двухразовое + перекусы на радиальных выходах
  • Баня на "цивилизованных" местах ночевки
  • Проживание в кемпингах по пути следования
  • Все трансферы
  • Все экскурсии, рыбалка, катера и лодки
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Горно-Алтайска и обратно
  • Трансфер Барнаул — Горно-Алтайск и обратно – 2000 руб
  • Проживание в последнюю ночь в гостинице
Место начала и завершения?
г. Горно-Алтайск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Мы предоставляем всё необходимое для путешествий снаряжение: Палатка, каремат, спальник, кухонные приборы.

ВАМ НУЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ ТОЛЬКО ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ!

ОДЕЖДА И ОБУВЬ:

Тёплая куртка (погода в горах непредсказуема, поэтому обязательно возьмите).

Пуловер (кофта).

Теплые брюки.

Спортивный костюм.

3-6 пары носков (по вашим предпочтениям).

Обувь для передвижения по суше (сандалии, кеды или кроссовки) и по дому (шлёпанцы).

Ботинки для треккинга (можно берцы).

Футболки (3-5 шт).

Шорты.

Головной убор от солнца (бейсболка/панама).

Купальный костюм.

Прочный дождевик.

А ТАКЖЕ:

Предметы личной гигиены.

Фотоаппарат, видеокамера.

Фонарик (рекомендуем налобный, он освобождает руки).

Карематик (небольшой коврик для сидения).

Солнечные очки, солнцезащитный крем.

Личная аптечка.

По желанию – треккинговые палки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какая ожидается погода в туре?

Точно мы никогда не сможем вам сказать, какая погода будет в вашем путешествии. В июле, начале августа обычно больше жарких и сухих дней.

Погода на Алтае очень изменчива. Представьте. . Утром светит беззаботно солнышко, в обед – дождь (и даже снег), а вечером – жара, как в Африке. Но не стоит грустить по этому поводу, ведь каждый день вас будут окружать прекрасные горы, стремительные реки и густые леса. Алтай в пасмурную погоду не менее очарователен, чем в солнечную..

Не бывает плохой погоды, бывает плохая экипировка. Берите и зимние, и летние вещи, а также позитивный настрой. И тогда ваше путешествие точно ничего не омрачит!

Есть ли сотовая связь на маршруте?

Мобильная связь и Интернет будет только в населённых пунктах (чаще всего МТС). Но мы будем не всегда в районах цивилизации.

Что делать, если разрядился телефон, фотоаппарат?

  • Можно зарядить в машине, у водителя от прикуривателя.
  • На турбазах, где мы будем ночевать. В долине Чулышмана, где мы проведём три ночи – нет сотовой связи (совсем), а электричество от генератора только вечером после 20.00.

Электричество будет в кемпингах, но не в диких местах (Софийский ледник, Бугузун).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Д
14 авг 2021
Тур понравился очень. Удачно сочетались переезды с пешими переходами. Выбранный нами автотур с палатками позволил увидеть значительно больше всего интересного. Впечатлений очень много и все приятные. Спасибо за доставленное удовольствие.
А
10 авг 2021
Тур отличный. Многое охватывает. Для первого знакомства с Алтаем - то, что нужно!
Е
30 июля 2020
Восхитительный тур!
Друзья, если вы хотите ярких эмоций, запоминающихся пейзажей с ароматами алтайских трав, кристально чистыми горными озёрами и реками, свежайшим горным воздухом, захватывающими дух смотровыми площадками, и желаете новых эмоций, вдохновения, набраться энергии для новых свершений, то вам сюда!

Потрясающий Алтай!

И несомненно он не был бы таким без великолепного профессионального гида, любящего свою республику, Андрея! Буду всем искренне рекомендовать.

10 дней и просто тотальная перезагрузка.

Благодарю? Я вернусь!

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