Эта поездка — погружение в историю и атмосферу края. Вы посетите этнографический музей «Тальцы», где узнаете, как жили сибиряки, и окунётесь в исконно русские забавы. Увидите туристическую мекку Байкала — посёлок Листвянка. Заглянете на местный рынок и посетите старинную церковь. И конечно, познакомитесь с озером Байкал.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание экскурсии

Музей «Тальцы» и Шаман-камень

В этнографическом музее под открытым небом вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества и узнаете о быте и особенностях сибирского народа. Посетите трактир и оцените кухню края. А по желанию опробуете русские забавы — качели и ходули.

Остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на исток Ангары. Вы увидите Шаман-камень, услышите его легенду и восхититесь мощью Байкала.

Посёлок Листвянка

Вы увидите Свято-Никольскую церковь 1839 года постройки с уникальной иконой и красивейшей деревянной резьбой. Прогуляемся по набережной — по традиции вы загадаете желание и бросите камушек в Байкал.

Посетим рынок, где можно попробовать и приобрести свежую байкальскую рыбу и местные сувениры. А напоследок заглянем на смотровую площадку, где фотографировался Высоцкий — отсюда открывается впечатляющий вид на озеро.

Организационные детали