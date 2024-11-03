Познакомиться с бытом сибирского народа и увидеть величественное озеро
Эта поездка — погружение в историю и атмосферу края.
Вы посетите этнографический музей «Тальцы», где узнаете, как жили сибиряки, и окунётесь в исконно русские забавы. Увидите туристическую мекку Байкала — посёлок Листвянка. Заглянете на местный рынок и посетите старинную церковь. И конечно, познакомитесь с озером Байкал.
В этнографическом музее под открытым небом вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества и узнаете о быте и особенностях сибирского народа. Посетите трактир и оцените кухню края. А по желанию опробуете русские забавы — качели и ходули.
Остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на исток Ангары. Вы увидите Шаман-камень, услышите его легенду и восхититесь мощью Байкала.
Посёлок Листвянка
Вы увидите Свято-Никольскую церковь 1839 года постройки с уникальной иконой и красивейшей деревянной резьбой. Прогуляемся по набережной — по традиции вы загадаете желание и бросите камушек в Байкал.
Посетим рынок, где можно попробовать и приобрести свежую байкальскую рыбу и местные сувениры. А напоследок заглянем на смотровую площадку, где фотографировался Высоцкий — отсюда открывается впечатляющий вид на озеро.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле 2018 г. в. и новее
Дополнительно оплачиваются билеты в музей «Тальцы»: взрослый — 300 ₽, льготный — 150 ₽, обед и аттракционы (по желанию)
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анфиса — ваша команда гидов в Иркутске
Мы работаем в экскурсионном бизнесе с 2001 года, наша команда состоит из 4 человек, все имеют квалифицированное образование и соответствующие аккредитации. Наши гиды — эрудированные и доброжелательные, с удовольствием расскажут и покажут всё самое интересное.