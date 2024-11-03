Из Иркутска - к берегам Байкала

Познакомиться с бытом сибирского народа и увидеть величественное озеро
Эта поездка — погружение в историю и атмосферу края.

Вы посетите этнографический музей «Тальцы», где узнаете, как жили сибиряки, и окунётесь в исконно русские забавы. Увидите туристическую мекку Байкала — посёлок Листвянка. Заглянете на местный рынок и посетите старинную церковь. И конечно, познакомитесь с озером Байкал.
Из Иркутска - к берегам Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала
Из Иркутска - к берегам Байкала
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Музей «Тальцы» и Шаман-камень

В этнографическом музее под открытым небом вы познакомитесь с памятниками русского деревянного зодчества и узнаете о быте и особенностях сибирского народа. Посетите трактир и оцените кухню края. А по желанию опробуете русские забавы — качели и ходули.

Остановимся на смотровой площадке с прекрасным видом на исток Ангары. Вы увидите Шаман-камень, услышите его легенду и восхититесь мощью Байкала.

Посёлок Листвянка

Вы увидите Свято-Никольскую церковь 1839 года постройки с уникальной иконой и красивейшей деревянной резьбой. Прогуляемся по набережной — по традиции вы загадаете желание и бросите камушек в Байкал.

Посетим рынок, где можно попробовать и приобрести свежую байкальскую рыбу и местные сувениры. А напоследок заглянем на смотровую площадку, где фотографировался Высоцкий — отсюда открывается впечатляющий вид на озеро.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле 2018 г. в. и новее
  • Дополнительно оплачиваются билеты в музей «Тальцы»: взрослый — 300 ₽, льготный — 150 ₽, обед и аттракционы (по желанию)
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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