Майские праздники – отличная возможность отправиться в тур на Байкал. Именно в мае Байкал пробуждается от зимней спячки и начинает освобождаться ото льда. Вы увидите уникальное природное явление и отправитесь за "уходящим льдом Байкала". Прекрасные фотографии, заряд положительных эмоций и море новых впечатлений вам гарантированы.

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Описание

Программа тура по дням

1 день Пос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музей

Встреча туристов в 09:30 в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомство с гидом и группой. Отправление на первую встречу с Байкалом в п. Листвянка (70 км от Иркутска). По пути посещение музея деревянного зодчества под открытым небом – Тальцы. На территории музея находятся более 40 историко-архитектурных памятников и 8000 экспонатов, имеющих большую историческую ценность. Здесь открываются прекрасные панорамы прибайкальской природы и реки Ангары. Обед. После обеда посещение Байкальского музея, единственного в мире музея, полностью посвященного великому озеру. Вечером размещение в гостинице. Ужин. Питание включено: обед и ужин. Завтрак – самостоятельно, за свой счет.

2 день День знакомства с красотой прибайкальской природы

Завтрак в гостинице. Сегодня у вас свободный день, который вы сможете провести по собственному усмотрению. Рекомендуем вам посетить обзорную площадку на пике Черского, нерпинарий, попробовать байкальского омуля на местном рынке и заглянуть на сувенирный рынок. Также вы сможете совершить тур на квадроциклах или заняться дайвингом на Байкале. Питание включено: завтрак.

3 день Остров Ольхон. Скала Шаманка

Завтрак в гостинице. Отправление из Листвянки на остров Ольхон. Расстояние около 350 км. По пути будут остановки в придорожном кафе, а также на паромной переправе. Прибытие на остров. Размещение на туристической базе. После размещения у вас свободное время, вы сможете погулять и увидеть одно из главных священных мест на Байкале – скалу Шаманку (мыс Бурхан). Вечером ужин. Питание включено: завтрак и ужин.

4 день Мыс Хобой. Мыс Любви и падь Узуры

Завтрак на базе. Сегодня у вас экскурсия по острову Ольхон. Вам откроется все природное многообразие острова, здесь степи сменяются хвойными лесами, а пологие берега превращаются в причудливые обрывы и скалы. По пути вы увидите, как пробуждается Байкал, местами он еще покрыт льдом, а где-то уже видны отблески воды. На мысе Хобой вам откроется обширная панорама Малого и Большого Байкала. С высоты вы увидите бескрайние просторы острова и почувствуете всю его неописуемую энергию. После пикника на природе экскурсия продолжится на мысе Шунтэ (или мыс Любви) и в пади Узуры, где у вас будет возможность спуститься к берегу Большого Байкала. Возвращение на базу. Ужин. Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

5 день Дорога домой