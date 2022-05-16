Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи

Майские праздники - отличная возможность отправиться в тур на Байкал. Именно

5
3 отзыва

Майские праздники – отличная возможность отправиться в тур на Байкал. Именно в мае Байкал пробуждается от зимней спячки и начинает освобождаться ото льда. Вы увидите уникальное природное явление и отправитесь за "уходящим льдом Байкала". Прекрасные фотографии, заряд положительных эмоций и море новых впечатлений вам гарантированы.

Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
Майские праздники на Байкале. Отдых для всей семьи
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Описание

Программа тура по дням

1 день
Пос. Листвянка. Музей Тальцы. Байкальский музей

Встреча туристов в 09:30 в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомство с гидом и группой.

Отправление на первую встречу с Байкалом в п. Листвянка (70 км от Иркутска). По пути посещение музея деревянного зодчества под открытым небом – Тальцы.

На территории музея находятся более 40 историко-архитектурных памятников и 8000 экспонатов, имеющих большую историческую ценность. Здесь открываются прекрасные панорамы прибайкальской природы и реки Ангары.

Обед.

После обеда посещение Байкальского музея, единственного в мире музея, полностью посвященного великому озеру.

Вечером размещение в гостинице. Ужин.

Питание включено: обед и ужин. Завтрак – самостоятельно, за свой счет.

2 день
День знакомства с красотой прибайкальской природы

Завтрак в гостинице.

Сегодня у вас свободный день, который вы сможете провести по собственному усмотрению.

Рекомендуем вам посетить обзорную площадку на пике Черского, нерпинарий, попробовать байкальского омуля на местном рынке и заглянуть на сувенирный рынок.

Также вы сможете совершить тур на квадроциклах или заняться дайвингом на Байкале.

Питание включено: завтрак.

3 день
Остров Ольхон. Скала Шаманка

Завтрак в гостинице.

Отправление из Листвянки на остров Ольхон. Расстояние около 350 км.

По пути будут остановки в придорожном кафе, а также на паромной переправе.

Прибытие на остров.

Размещение на туристической базе.

После размещения у вас свободное время, вы сможете погулять и увидеть одно из главных священных мест на Байкале – скалу Шаманку (мыс Бурхан).

Вечером ужин.

Питание включено: завтрак и ужин.

4 день
Мыс Хобой. Мыс Любви и падь Узуры

Завтрак на базе.

Сегодня у вас экскурсия по острову Ольхон. Вам откроется все природное многообразие острова, здесь степи сменяются хвойными лесами, а пологие берега превращаются в причудливые обрывы и скалы.

По пути вы увидите, как пробуждается Байкал, местами он еще покрыт льдом, а где-то уже видны отблески воды.

На мысе Хобой вам откроется обширная панорама Малого и Большого Байкала. С высоты вы увидите бескрайние просторы острова и почувствуете всю его неописуемую энергию.

После пикника на природе экскурсия продолжится на мысе Шунтэ (или мыс Любви) и в пади Узуры, где у вас будет возможность спуститься к берегу Большого Байкала.

Возвращение на базу. Ужин.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

5 день
Дорога домой

После завтрака сборы и отправление в Иркутск (сквер им. Кирова).

Время в пути займет около 6 часов.

Размещение в гостиницах Иркутска по предварительной заявке.

В пути: около 6 часов. 
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:30 утра (время местное) на ж/д вокзале и в аэропорту.
  • Трансферы по программе тура.
  • Размещение в гостинице в Листвянке, благоустроенные номера.
  • Размещение на о. Ольхон
  • Питание по программе:
  • 1 день – обед и ужин
  • 2 день – завтрак
  • 3 день – завтрак, ужин
  • 4 день – завтрак, обед-пикник, ужин
  • 5 день – завтрак.
  • Экскурсии по программе:
  • В музей Тальцы
  • В Байкальский лимнологический музей
  • На мыс Бурхан
  • По острову Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно.
  • Питание в придорожных кафе
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Дополнительные трансферы, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату.
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь:

  • аптечку, в которой должны быть:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Где и когда начинается и заканчивается тур?

Стандартное место и время встречи:

  • Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
  • Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).

Стандартное время отправления с Ольхона 12:30, прибытие в Иркутск после 19:00 (сквер им. Кирова).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 мая 2022
Спасибо большое за супер организованность! Лучшую группу и супер гида! Реальность превзошла все ожидания!
В
7 мая 2021
Это было мое первое знакомство с озером Байкал, и, благодаря организаторам тура, оно стало незабываемым. Конечно, пять дней очень мало, чтобы прочувствовать всю неповторимую красу этого края, но достаточно - чтобы влюбиться в него и захотеть приезжать сюда снова и снова. Очень рекомендую!
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают

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