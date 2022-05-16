Встреча туристов в 09:30 в аэропорту и на ж/д вокзале Иркутска, знакомство с гидом и группой.
Отправление на первую встречу с Байкалом в п. Листвянка (70 км от Иркутска). По пути посещение музея деревянного зодчества под открытым небом – Тальцы.
На территории музея находятся более 40 историко-архитектурных памятников и 8000 экспонатов, имеющих большую историческую ценность. Здесь открываются прекрасные панорамы прибайкальской природы и реки Ангары.
Обед.
После обеда посещение Байкальского музея, единственного в мире музея, полностью посвященного великому озеру.
Вечером размещение в гостинице. Ужин.
Питание включено: обед и ужин. Завтрак – самостоятельно, за свой счет.
Завтрак в гостинице.
Сегодня у вас свободный день, который вы сможете провести по собственному усмотрению.
Рекомендуем вам посетить обзорную площадку на пике Черского, нерпинарий, попробовать байкальского омуля на местном рынке и заглянуть на сувенирный рынок.
Также вы сможете совершить тур на квадроциклах или заняться дайвингом на Байкале.
Питание включено: завтрак.
Завтрак в гостинице.
Отправление из Листвянки на остров Ольхон. Расстояние около 350 км.
По пути будут остановки в придорожном кафе, а также на паромной переправе.
Прибытие на остров.
Размещение на туристической базе.
После размещения у вас свободное время, вы сможете погулять и увидеть одно из главных священных мест на Байкале – скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Вечером ужин.
Питание включено: завтрак и ужин.
Завтрак на базе.
Сегодня у вас экскурсия по острову Ольхон. Вам откроется все природное многообразие острова, здесь степи сменяются хвойными лесами, а пологие берега превращаются в причудливые обрывы и скалы.
По пути вы увидите, как пробуждается Байкал, местами он еще покрыт льдом, а где-то уже видны отблески воды.
На мысе Хобой вам откроется обширная панорама Малого и Большого Байкала. С высоты вы увидите бескрайние просторы острова и почувствуете всю его неописуемую энергию.
После пикника на природе экскурсия продолжится на мысе Шунтэ (или мыс Любви) и в пади Узуры, где у вас будет возможность спуститься к берегу Большого Байкала.
Возвращение на базу. Ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
После завтрака сборы и отправление в Иркутск (сквер им. Кирова).
Время в пути займет около 6 часов.
Размещение в гостиницах Иркутска по предварительной заявке.
В пути: около 6 часов.
Питание включено: завтрак. Обед и ужин самостоятельно, за свой счет.
Рекомендуем иметь:
Стандартное место и время встречи:
Стандартное время отправления с Ольхона 12:30, прибытие в Иркутск после 19:00 (сквер им. Кирова).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.