Программа тура по дням
Прилет. Встреча. Дорога на о. Ольхон. Мраморный карьер. Прогулка на скалу Шаманка
Сегодня начинается ваше семейное путешествие на Байкал.
После прибытия в Иркутск вас встретит в аэропорту (или на ж/д вокзале) представитель компании и на комфортабельном индивидуальном трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон.
По пути до Ольхона мы заедем к необычному уникальному месту – к мраморному карьеру в Бугульдейке!
Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.
Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.
Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.
Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.
С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.
После посещения карьера мы продолжим путь до сердца озера Байкал – до острова Ольхон.
Ольхон – это остров Байкала, на который в сезон зимнего льда попадают через специально оборудованную ледовую переправу.
Расстояние до переправы на Ольхон из Иркутска составляет 256 км.
В дороге вы проведете около 4-5 часов с перерывом на обед в традиционном бурятском кафе, где сможете познакомиться с местной кухней.
Самая живописная часть пути та, что будет ближе к Байкалу.
Трасса будет пролегать между холмами Тажеранской степи, украшенной скальными останцами, постепенно змейкой выводя вас к берегам Байкала.
Ольхон – это самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, общей протяженностью 72 км.
Мы с вами поедем в самый крупный его населенный пункт, где сосредоточилась вся туристическая инфраструктура острова – в поселок Хужир.
Южная оконечность острова представляет собой живописные степи, по левую сторону открывается вид на Байкал и горы Приморского хребта на другом берегу.
Прибыв в Хужир, вас ждет заселение в гостинице, а после мы отправимся к самому узнаваемому месту на острове, его визитной карточке – к скале Шаманка.
Виды именно этой локации встречаются в большинстве путеводителей, на просторах интернета.
Место не только невероятно красивое, но и «сильное» — мало кто остается равнодушным перед витающей здесь энергетикой!
Рядом с Шаманкой находятся 13 ритуальных столбов Сэргэ, повязанных разноцветными лентами.
Считается, что столбы связывают между собой три мира, и повязывая ленту, человек отправляет своим предкам свой запрос (желание).
После прогулки, у вас будет свободный вечер, который можно посвятить прогулке или отдыху.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Включено в стоимость: индивидуальный трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон, гид.
Экскурсия на север Ольхона. Катание на коньках
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию к северной части острова Ольхон.
Вас ждет настоящее приключение по легендарному байкальскому льду: вы увидите со льда очертания мраморных скал мыса Саган-Хушун (или «Три брата»), украшенные наплесками берега Ольхона.
Дольше всего времени проведете у мыса Хобой – со льда очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, но сохраним интригу!
О ней вам поведают во время экскурсии.
С языка местного населения название переводится как «клык» из-за скалистых берегов мыса, напоминающих звериные клыки.
На Хобое вас также ждет обед-пикник.
По дороге будет остановка и время для катания на коньках по льду Байкала – под ногами украшенный художественными трещинками лёд, поражающий цветом и прозрачностью льда!
После экскурсии вы вернетесь обратно в поселок Хужир, где у вас свободный вечер и останется время на отдых.
В зависимости от ледовой обстановки экскурсия на север Ольхона по льду может быть заменена экскурсией по суше: то есть перемещение будет по земле без выезда на лед.
Все заявленные по экскурсии локации будут посещены.
Разница только в обзоре – со льда туристы наблюдают мысы снизу, гуляют по льду, по суше – перед взорами туристов открываются картины на необъятный Байкал сверху.
В стоимость включено: завтрак, проживание, экскурсия, индивидуальный трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка, аренда коньков, гид.
Экскурсия на юг острова Ольхон и на Малое море. Мастер-класс по лепке бууз
Теплый «домашний» вечер накануне мы дополним сегодня новыми впечатлениями и картинами зимнего Байкала.
После завтрака в гостинице вы отправитесь знакомиться с южной частью острова Ольхон и островами, расположенными на Малом море Байкала — так называют часть озера Байкал, отделенную от «Большого моря» островом Ольхон.
Вы побываете на одном из любимых туристами мест на Байкале – на острове Огой.
Остров Огой – это самый большой остров на Малом Море длиной 3 км.
Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа.
Многие приезжают на Байкал только ради ее посещения – очиститься и зарядиться духовной энергией.
Существует поверье, что, если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно непременно сбывается!
Попробуйте сделать это!
Во время перемещения по льду вы увидите застывшие водные наплески в гротах – удивительных форм сосульки и сокуи образуются, когда Байкал бушует и «забрасывает» на прибрежные скалы свои воды.
Наплески могут достигать десятков метров – это зрелище поражает своим масштабом!
После Огоя вы заедете на остров Ольхон, чтобы добраться до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.
При становлении льда поднимающиеся со дна озера метановые пузырьки причудливо и интересно застывают на разной глубине воды, образуя увлекательное зрелище!
Здесь у вас будет обед-пикник на свежем воздухе в окружении байкальской красоты.
Среднее время экскурсии 5-6 часов.
Сегодня у вас будет очень много фотографий с экскурсии – невозможно устоять и не заснять всю ледяную красоту!
Вечером вы вернетесь в п. Хужир.
Тем же вечером дня вас ждет еще одно интересное совместное времяпрепровождение – мы будем готовить национальное бурятское блюдо буузы.
Буузы по виду напоминают юрту и ее устройство — мясо заворачивается в тесто, делается 33 защипа и оставляется сверху отверстие, откуда исходит пар у свежеприготовленных бууз.
Любой, кто хоть раз пробовал это блюдо, расскажет вам про незабываемый вкус, про бульон внутри буузы, который нужно выпить, не пролив и капли мимо, про раскрывающийся спектр вкусов!
На мастер классе вы самостоятельно сможете приготовить буузы, а после с аппетитом отведать их за ужином!
На этом завершится ваш заключительный вечер пребывания на Ольхоне.
Завтра вы отправитесь в обратный путь в Иркутск.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), скальника «Трезубец. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
В стоимость включено: завтрак, проживание, экскурсия, индивидуальный трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка, посещение бани на берегу Байкала, гид.
Этно-парк «Золотая Орда». Дорога до Иркутска
Сегодня после завтрака в гостинице вы отправитесь обратно в город Иркутск сначала по ледовой переправе, а после тем путем, как приезжали на Ольхон.
По пути в Иркутск вы попадете в уникальное место – этно-парк «Золотая Орда».
Вы познакомитесь с этнокультурной самобытностью коренного населения.
С порога вас гостеприимно встретят красочным обрядом очищения огнем, хадаком и белой пищей.
Фольклорная программа заворожит мастерством исполнителей и культурной наполненностью: вы услышите «Легенду о волке» в технике горлового пения, «космический» звук игры на древнем музыкальном инструменте хомусе создаст вокруг атмосферу звуков природы, а после вас ждёт вкусный обед в колоритной аутентичной юрте.
После посещения этно-парка вы продолжите путь до Иркутска.
Вечером у вас останется время для отдыха или для посещения местных заведений!
Вас ждет: ледовая переправа, дорога в Иркутск, этно-парк «Золотая Орда»
В стоимость включено: завтрак, обед по дороге в Иркутск, индивидуальный трансфер, программа в этно-парке, проживание.
Отъезд
Сегодня заканчивается ваше удивительное путешествие!
Эти насыщенные дни познакомили вас с зимним Байкалом, его легендарным льдом!
Мы очень надеемся, что за время экскурсии наш край смог завоевать ваше расположение, вы отдохнули всей семьей и интересно провели время!
И мы точно знаем, что, вернувшись домой, вы почувствуете, как вас снова тянет на Байкал, напитаться его энергетикой, насладиться красотами!
В стоимость включено: завтрак, гостиница до 12:00, трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества участников:
|Количество участников
|Стандарт
|Комфорт
|семья 2-3 человека
|167 000
|205 000
|семья 4-5 человек
|110 000
|158 000
|семья 6-7 человек
|90 000
|123 000
|семья 8-10 человек
|85 000
|118 000
Типы размещения:
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
База отдыха «Усадьба Копыловых» или аналогичная (тариф стандарт)
База отдыха «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в Иркутской области в поселке Хужир.
Представлены удобные номера с комфортабельным спальным местом, собственной ванной комнатой, комплектом полотенец, предметами личной гигиены, беспроводным интернетом.
Общая кухня оборудована всеми приборами и техникой для приготовления пищи. Для альтернативы гостей в пешей доступности кафе.
Парковка на территории запрещена. Поблизости находятся музей им. Н. М. Ревякина, мыс Татайский. Расположение базы находится между проливом Малое Море и озером Байкалом. Отдыхающие могут заняться рыбалкой, катанием на лыжах, отдыхом на свежем воздухе.
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» расположен в Хужире, в 1,6 км от Хужира. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. Во всех номерах этого четырехзвездочного отеля гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а из окон открывается вид на озеро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут обменять валюту и воспользоваться камерой хранения багажа. В каждом номере обустроена гостиная зона. Из некоторых номеров отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф для одежды. Предоставляются полотенца и постельное белье.
Отель «Ангара» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска: на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
В отеле «Ангара» открыты рестораны: «3 этаж», «Пекинская утка» и London Pub. По утрам в ресторанах отеля сервируется завтрак «шведский стол», а вечером можно заказать различные блюда европейской и сибирской кухни.
Для проведения деловых переговоров, встреч, семинаров и др., подойдут вместительные конференц-залы с современным оборудованием.
Сотрудники круглосуточной стойки регистрации отеля «Ангара» могут организовать поездки на озеро Байкал, которое находится всего в 45 минутах езды на автомобиле. По запросу предоставляется трансфер от/до аэропорта. Через дорогу от отеля «Ангара» находится сквер имени Кирова. В пешей доступности расположены основные достопримечательности города: Нижняя Набережная, сквер у Вечного Огня, готический Польский костел, Спасская церковь и собор Богоявления. В 8-ми минутах ходьбы находится улица Карла-Маркса со старинными купеческими домами. Рядом с отелем расположена остановка общественного транспорта, а в самом здании отеля - аптека и супермаркет «Слата».
Отель «Иркутск» или аналогичный (тариф комфорт)
Этот отель расположен в центре Иркутстка, на берегу реки Ангары. К услугам гостей номера с видом на реку или город. В числе удобств спа-салон и солярий. В каждом номере работает система отопления и установлен кондиционер, а на полу уложено ковровое покрытие. Собственная ванная комната укомплектована феном. Кроме того, номера оснащены холодильником и телефоном. Гостям предоставляется бесплатная питьевая вода. В отеле «Иркутск» есть современный тренажерный зал и спа-салон с солярием. Гости могут заказать массаж в оздоровительном клубе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
- Гид
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
- Переправа на хивусе в период межсезонья
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний.
- В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке).
- Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- В зимний период, особенно после 20-ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сокуи и наплески будут в сохранности.
- Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов:
1. Программа тура в октябре, когда вместо посещения пика Любви в качестве замены проходит экскурсия к потухшему вулкану и на
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчила замена экскурсии к