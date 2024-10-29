1 день

Прилет. Встреча. Дорога на о. Ольхон. Мраморный карьер. Прогулка на скалу Шаманка

Сегодня начинается ваше семейное путешествие на Байкал.

После прибытия в Иркутск вас встретит в аэропорту (или на ж/д вокзале) представитель компании и на комфортабельном индивидуальном трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал – на остров Ольхон.

По пути до Ольхона мы заедем к необычному уникальному месту – к мраморному карьеру в Бугульдейке!

Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.

Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.

Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.

Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.

С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.

После посещения карьера мы продолжим путь до сердца озера Байкал – до острова Ольхон.

Ольхон – это остров Байкала, на который в сезон зимнего льда попадают через специально оборудованную ледовую переправу.

Расстояние до переправы на Ольхон из Иркутска составляет 256 км.

В дороге вы проведете около 4-5 часов с перерывом на обед в традиционном бурятском кафе, где сможете познакомиться с местной кухней.

Самая живописная часть пути та, что будет ближе к Байкалу.

Трасса будет пролегать между холмами Тажеранской степи, украшенной скальными останцами, постепенно змейкой выводя вас к берегам Байкала.

Ольхон – это самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, общей протяженностью 72 км.

Мы с вами поедем в самый крупный его населенный пункт, где сосредоточилась вся туристическая инфраструктура острова – в поселок Хужир.

Южная оконечность острова представляет собой живописные степи, по левую сторону открывается вид на Байкал и горы Приморского хребта на другом берегу.

Прибыв в Хужир, вас ждет заселение в гостинице, а после мы отправимся к самому узнаваемому месту на острове, его визитной карточке – к скале Шаманка.

Виды именно этой локации встречаются в большинстве путеводителей, на просторах интернета.

Место не только невероятно красивое, но и «сильное» — мало кто остается равнодушным перед витающей здесь энергетикой!

Рядом с Шаманкой находятся 13 ритуальных столбов Сэргэ, повязанных разноцветными лентами.

Считается, что столбы связывают между собой три мира, и повязывая ленту, человек отправляет своим предкам свой запрос (желание).

После прогулки, у вас будет свободный вечер, который можно посвятить прогулке или отдыху.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Включено в стоимость: индивидуальный трансфер, проживание, обед по дороге на Ольхон, гид.