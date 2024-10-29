1 день

Прилет. Экскурсия в музей «Тальцы» и нерпинарий в Листвянке

Сегодня начинается ваше семейное путешествие на Байкал.

После прибытия в Иркутск вас встретит в аэропорту представитель компании и на комфортабельном индивидуальном трансфере вы отправитесь в самую популярную туристическую локацию Байкала – в поселок Листвянка.

Листвянка – это самое близкое от Иркутска место, где можно увидеть Байкал.

Дорога до Листвянки идет по Байкальскому тракту.

Окруженный лесом, в зимнее время года уютно укрытым снегом, тракт невероятно красив, и проехаться по нему одно удовольствие!

Листвянка расположилась прямо на берегу Байкала рядом с истоком реки Ангары по правую сторону.

Вас ждет интересное зрелище – в любую погоду и при любых температурах, исток никогда не замерзает.

То есть с одной стороны вы увидите Байкал, поверхность которого скована льдом, а с другой стороны – свободное течение Ангары, исток которой достигает почти 1 км.

Ангара – это единственная вытекающая из Байкала река, и на месте истока находится известная достопримечательность – Шаман-камень, с которым связывают легенду о Байкале и Ангаре.

Вы сможете увидеть его с берега, а гид поведает красивую легенду. По пути вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».

«Тальцы» — архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.

Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.

Гид проведет экскурсию и расскажет историю экспонатов, в результате чего вы почувствуете, словно совершаете путешествие во времени!

После посещения музея вы отправитесь в нерпинарий, где артисты – настоящие байкальские нерпы, эндемики озера Байкала.

Обитают они только на Байкале, а в нерпинарии дают интересное представление, вызывающее восторг и у детей, и у взрослых!

После посещения нерпинария, вас ждет заселение в гостинице и свободный вечер, который можно посвятить прогулкам по берегу Байкала, посетить известный рыбный рынок, где также в большом изобилии представлены лавки с сувенирами и местными травами, и лакомствами.

Завтра вас ждет активный день!

Включено в стоимость: проживание, индивидуальный трансфер, билеты в музей и нерпинарий, гид.