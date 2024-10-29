Программа тура по дням
Прилет. Экскурсия в музей «Тальцы» и нерпинарий в Листвянке
Сегодня начинается ваше семейное путешествие на Байкал.
После прибытия в Иркутск вас встретит в аэропорту представитель компании и на комфортабельном индивидуальном трансфере вы отправитесь в самую популярную туристическую локацию Байкала – в поселок Листвянка.
Листвянка – это самое близкое от Иркутска место, где можно увидеть Байкал.
Дорога до Листвянки идет по Байкальскому тракту.
Окруженный лесом, в зимнее время года уютно укрытым снегом, тракт невероятно красив, и проехаться по нему одно удовольствие!
Листвянка расположилась прямо на берегу Байкала рядом с истоком реки Ангары по правую сторону.
Вас ждет интересное зрелище – в любую погоду и при любых температурах, исток никогда не замерзает.
То есть с одной стороны вы увидите Байкал, поверхность которого скована льдом, а с другой стороны – свободное течение Ангары, исток которой достигает почти 1 км.
Ангара – это единственная вытекающая из Байкала река, и на месте истока находится известная достопримечательность – Шаман-камень, с которым связывают легенду о Байкале и Ангаре.
Вы сможете увидеть его с берега, а гид поведает красивую легенду. По пути вы заедете в музей под открытым небом «Тальцы».
«Тальцы» — архитектурно-этнографический музей, где собраны примеры деревянной архитектуры прошлых столетий.
Расположен на живописном берегу Ангары в окружении сибирского леса, что придает ему аутентичный вид и подлинную историческую атмосферу.
Гид проведет экскурсию и расскажет историю экспонатов, в результате чего вы почувствуете, словно совершаете путешествие во времени!
После посещения музея вы отправитесь в нерпинарий, где артисты – настоящие байкальские нерпы, эндемики озера Байкала.
Обитают они только на Байкале, а в нерпинарии дают интересное представление, вызывающее восторг и у детей, и у взрослых!
После посещения нерпинария, вас ждет заселение в гостинице и свободный вечер, который можно посвятить прогулкам по берегу Байкала, посетить известный рыбный рынок, где также в большом изобилии представлены лавки с сувенирами и местными травами, и лакомствами.
Завтра вас ждет активный день!
Включено в стоимость: проживание, индивидуальный трансфер, билеты в музей и нерпинарий, гид.
Катание на снегоходах (3 часа) и катание на собачьих упряжках (15 минут)
После завтрака в гостинице вам будут предложены активности и первое, куда мы отправимся – кататься на снегоходах в лесу!
В густом зимнем лесу, где снежные сугробы возвышаются, словно великаны, вы помчитесь по заснеженным тропам на своем ревущем снегоходе, снег будет хрустеть под гусеницами снегохода, а заснеженные деревья будут пролетать мимо как размытые пятна.
Адреналин будет бурлить в ваших жилах, а дух захватывать от красоты заснеженной природы.
Поездка на снегоходе по лесу станет незабываемым приключением, которое оставит неизгладимые воспоминания о красоте и свободе зимней дикой природы.
После активности на снегоходах вы отправитесь в заснеженный сибирский лес, где попробуете себя в роли настоящего каюра!
Вы познакомитесь с невероятно обаятельными и задорными собаками породы хаски.
Могучие, выносливые и сильные хаски резво прокатят вас!
Они отличаются добрым нравом, дружелюбием.
Им нравится быть в центре внимания, играть и резвиться с людьми.
Собаки участники и победители гонок, их вожак КМС по ездовому спорту.
Развлечение для тех, кто хочет испытать реальные эмоции и провести время незабываемо!
Лес, снежные деревья, собаки!
Вы насладитесь заснеженной дорогой и видами сибирского леса.
На этом активности дня завершатся, завтра вы отправитесь знакомиться с сердцем озера Байкал – на остров Ольхон.
В стоимость включено: катание на снегоходах (3 часа, 1 снегоход – 2 человека), катание на собачьих упряжках (15 минут), завтрак, проживание.
Дорога на остров Ольхон. Прогулка на скалу Шаманка
Сегодня начинается ваше путешествие на остров Ольхон.
После завтрака вы отправитесь в путь.
Ольхон – это остров Байкала, на который в сезон зимнего льда попадают через специально оборудованную ледовую переправу.
Самая живописная часть пути та, что будет ближе к Байкалу.
Трасса будет пролегать между холмами Тажеранской степи, украшенной скальными останцами, постепенно змейкой выводя вас к берегам Байкала.
Ольхон – это самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, общей протяженностью 72 км.
Мы с вами поедем в самый крупный его населенный пункт, где сосредоточилась вся туристическая инфраструктура острова – в поселок Хужир.
Южная оконечность острова представляет собой живописные степи, по левую сторону открывается вид на Байкал и горы Приморского хребта на другом берегу.
Прибыв в Хужир, вас ждет заселение в гостинице, а после мы отправимся к самому узнаваемому месту на острове, его визитной карточке – к скале Шаманка.
Виды именно этой локации встречаются в большинстве путеводителей, на просторах интернета.
Место не только невероятно красивое, но и «сильное» — мало кто остается равнодушным перед витающей здесь энергетикой!
Рядом с Шаманкой находятся 13 ритуальных столбов Сэргэ, повязанных разноцветными лентами.
Считается, что столбы связывают между собой три мира, и повязывая ленту, человек отправляет своим предкам свой запрос (желание).
После прогулки, у вас будет свободный вечер, который можно посвятить прогулке или отдыху.
Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.
Включено в стоимость: индивидуальный трансфер; проживание; завтрак, обед по дороге на Ольхон.
Экскурсия на север острова Ольхон. Катание на коньках
Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.
После завтрака вы отправитесь на экскурсию к северной части острова Ольхон.
Вас ждет настоящее приключение по легендарному байкальскому льду: вы увидите со льда мраморные скалы мыса Саган-Хушун (или «Три брата»), украшенные наплесками берега острова Ольхон.
Дольше всего времени проведете у мыса Хобой – со льда очертания мыса напоминают фигуру женщины – с этим связана интересная местная легенда, но сохраним интригу!
О ней вам поведают во время экскурсии.
С языка местного населения название переводится как «клык» из-за скалистых берегов мыса, напоминающих звериные клыки.
На Хобое вас также ждет обед-пикник.
По дороге будет остановка и время для катания на коньках по льду Байкала – под ногами украшенный художественными трещинками лёд, поражающий цветом и прозрачностью льда!
После экскурсии вы вернетесь обратно в поселок Хужир, где сможете отдохнуть перед завтрашним днем.
На этом четвертый день вашего путешествия завершится.
Завтра вас ждут новые зимние локации Байкала!
В зависимости от ледовой обстановки экскурсия на север Ольхона по льду может быть заменена экскурсией по суше: то есть перемещение будет по земле без выезда на лед. Все заявленные по экскурсии локации будут посещены. Разница только в обзоре – со льда туристы наблюдают мысы снизу, гуляют по льду, по суше – перед взорами туристов открываются картины на необъятный Байкал сверху.
В стоимость включено: завтрак, проживание, экскурсия, индивидуальный трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка, катание на коньках по льду Байкала (аренда коньков), гид.
Экскурсия по югу острова
После завтрака в гостинице вы отправитесь знакомиться с южной частью острова Ольхон и островами, расположенными на Малом море Байкала — так называют часть озера Байкал, отделенную от «Большого моря» островом Ольхон.
Вы побываете на одном из любимых туристами мест на Байкале – на острове Огой.
Остров Огой – это самый большой остров на Малом Море длиной 3 км.
Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа.
Многие приезжают на Байкал только ради ее посещения – очиститься и зарядиться духовной энергией.
Существует поверье, что, если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно непременно сбывается!
Попробуйте сделать это!
Во время перемещения по льду вы увидите застывшие водные наплески в гротах – удивительных форм сосульки и сокуи образуются, когда Байкал бушует и «забрасывает» на прибрежные скалы свои воды.
Наплески могут достигать десятков метров – это зрелище поражает своим масштабом!
После Огоя вы заедете на остров Ольхон, чтобы добраться до озера, которое славится своими метановыми пузырьками во льду.
При становлении льда поднимающие со дна озера метановые пузырьки причудливо и интересно застывают на разной глубине воды, образуя увлекательное зрелище!
Здесь у вас будет обед-пикник на свежем воздухе в окружении байкальской красоты.
Среднее время экскурсии 5-6 часов.
Сегодня у вас будет очень много фотографий с экскурсии – невозможно устоять и не заснять всю ледяную красоту!
На этом завершится ваш заключительный вечер пребывания на Ольхоне.
Завтра вы отправитесь в обратный путь в Иркутск.
Вечером вы можете дополнительно заказать мастер-класс по лепке бууз.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой. В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На Юг острова Ольхон». Экскурсия на юг подразумевает посещение смотровой площадки «Полевой стан», озеро Ханхой (Ялга), скальника «Трезубец. Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
В стоимость включено: завтрак, проживание, экскурсия, индивидуальный трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка, гид.
Прощание с Ольхоном. Дорога в Иркутск. Завершение программы тура
Сегодня у вас завершается программа тура.
После завтрака в гостинице вы отправитесь обратно в город Иркутск сначала по ледовой переправе, а после тем путем, как приезжали на Ольхон.
Эти насыщенные дни познакомили вас с зимним Байкалом, его легендарным льдом!
Вас ждет: ледовая переправа, дорога в Иркутск.
В стоимость включено: завтрак, индивидуальный трансфер, обед по дороге в Иркутск, гид.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и количества участников:
|Количество участников
|Стандарт
|Комфорт
|семья 2-3 человека
|206 000
|257 000
|семья 4-5 человек
|151 000
|175 000
|семья 6-8 человек
|123 000
|151 000
|семья 8-10 человек
|120 000
|146 000
Типы размещения:
- "Стандарт" – благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих;
- "Комфорт" – более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Размещение в гостиницы по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
База отдыха «Усадьба Копыловых» или аналогичная (тариф стандарт)
База отдыха «Усадьба Копылова Ольхон» расположена в Иркутской области в поселке Хужир.
Представлены удобные номера с комфортабельным спальным местом, собственной ванной комнатой, комплектом полотенец, предметами личной гигиены, беспроводным интернетом.
Общая кухня оборудована всеми приборами и техникой для приготовления пищи. Для альтернативы гостей в пешей доступности кафе.
Парковка на территории запрещена. Поблизости находятся музей им. Н. М. Ревякина, мыс Татайский. Расположение базы находится между проливом Малое Море и озером Байкалом. Отдыхающие могут заняться рыбалкой, катанием на лыжах, отдыхом на свежем воздухе.
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель «Вилла Малина Ольхон Байкал» расположен в Хужире, в 1,6 км от Хужира. К услугам гостей — ресторан, бесплатная частная парковка, бар и терраса. Во всех номерах этого четырехзвездочного отеля гости могут пользоваться бесплатным Wi-Fi, а из окон открывается вид на озеро. Стойка регистрации открыта круглосуточно. Гости могут обменять валюту и воспользоваться камерой хранения багажа. В каждом номере обустроена гостиная зона. Из некоторых номеров отеля «Вилла Малина Ольхон Байкал» открывается вид на патио и бассейн. Во всех номерах есть собственная ванная комната и шкаф для одежды. Предоставляются полотенца и постельное белье.
ГК «Крестовая падь» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
ГК «Крестовая падь» или аналогичный (тариф комфорт)
Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном. В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi. В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Гид
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования, коньков
- Переправа на хивусе в период межсезонья (если ледовая переправа не будет работать)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.
Что запрещено делать на территории заповедников?
- Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
- Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
- Подкармливать диких животных
- Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
- Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
- Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
- Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.
Есть ли скидки в туре?
Детям от 0 до 2 лет предоставляется скидка 25% (не занимает отдельного места при проживании, без питания).
Детям от 2 до 5 лет предоставляется скидка 20% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Детям с 5 до 10 лет включительно предоставляется скидка 15% (все включено, как у взрослого: место, питание).
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Какие организационные особенности тура?
- туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- за сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно;
- на остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно. В зимний период, особенно после 20ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сокуи и наплески будут в сохранности;
- состав и численность группы может меняться на протяжении тура;
- гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из минусов:
1. Программа тура в октябре, когда вместо посещения пика Любви в качестве замены проходит экскурсия к потухшему вулкану и на
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас огорчила замена экскурсии к