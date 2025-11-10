Приглашаем и вас побывать в зимней сказке! Вы промчите по лесу на
Описание тура
Организационные детали
Памятка «Что взять с собой в путешествие?»
1. Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
2. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем.
3. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
4. Фонарик (с запасным набором батареек).
5. Фотоаппарат.
6. Туалетные принадлежности (зубная щётка, паста)
7. Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА
8. Обувь сменная: любимые тапочки.
9. Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.
10. Сменное бельё.
11. Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе)
12. Термобельё.
13. Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. Непродуваемые и с капюшоном!
14. Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).
15. Футболки/водолазки– количество на ваше усмотрение
16. Свитер тёплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
17. Шапка + шарф, можно балаклаву
18. Варежки/перчатки
19. Очки солнцезащитные
20. Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!)
21. Грелки химические
Программа тура по дням
Катание на упряжке, Байкальский музей и чарующие виды с Камня Черского
Встретим вас в аэропорту Иркутска до 10:00 и отвезём в Листвянку. По прибытии первым делом посетим центр ездовых собак. Прокатимся на упряжке, познакомимся с питомцами и согреемся чашкой горячего травяного чая.
После этого пообедаем в одном из ресторанов на выбор («Прошлый век» или «Легенда Байкала»), где нас ждут блюда местной кухни.
Далее заглянем в интерактивный музей Байкала. Вы узнаете об озере, его уникальной экосистеме и осмотрите аквариумы с живыми представителями местной фауны.
В завершение дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку Камень Черского. С высоты откроются панорамные виды на Байкал, Ангару и окрестные хребты.
Вечером вернёмся в гостиницу. При желании сможете заказать баню (за дополнительную плату). Ужин в ресторане отеля выберете по собственному вкусу.
Лёд Байкала, обед у местных, бухта Песчаная, Тажеранские степи и прибытие на Ольхон
После завтрака в 9:00 отправимся в путь — сядем на судно на воздушной подушке «Хивус» и начнём наше ледовое путешествие вдоль западного берега Байкала. Мы пройдём по маршруту протяжённостью около 120 километров, минуя места, где нет ни дорог, ни поселений — только дикая природа.
Остановимся на участке с так называемым «пузырьковым льдом», где сможем сделать фотографии и покататься на коньках (аренда оплачивается дополнительно), а также воспользоваться услугами профессионального фотографа (за доплату). Продолжим маршрут до живописной бухты Песчаной.
К полудню прибудем в посёлок Бугульдейка, где нас радушно встретят местные жители. Мы пообедаем в частном доме, познакомимся с сибирским гостеприимством и отдохнём.
На внедорожниках отправимся в Тажеранские степи. Мы увидим пейзажи, напоминающие Монголию, — это редкое сочетание гор, степей и древних скальных образований на фоне Байкала. А ещё посетим мраморный карьер.
Пересечём пролив Ольхонские ворота по льду. Уже ближе к вечеру прибудем на остров Ольхон, разместимся в туристическом комплексе и поужинаем.
Путешествие по Ольхону: сказочный лёд, скала Три Брата, обед на природе и знакомство с легендами и обычаями
Сегодня нас ждёт экскурсия «Путешествие на край Земли» — поездка по Ольхону на УАЗах.
Мы увидим зимний Байкал во всей его красоте: ледяные гроты, исполинские скалы, причудливые наплески, замёрзшие волны, мозаики трещин и прозрачные торосы.
Весь день мы будем передвигаться по острову с остановками в самых живописных местах. Промчимся по гладкому льду, доберёмся до легендарного «края Земли» и побываем у скального массива Три Брата, с которым связана древняя легенда.
В середине дня сделаем остановку на обед прямо на льду — насладимся горячей едой на природе с видом на Байкал.
К вечеру вернёмся в гостиницу, где нас будет ждать ужин и отдых.
Места силы Байкала: скала Шаманка и ступа Просветления, мастер-класс по лепке бууз и возвращение в Иркутск
После завтрака поедем к главному месту силы Байкала — скале Шаманке на мысе Бурхан. Прогуляемся вдоль берега, узнаем о сакральном значении скалы и сделаем памятные снимки на фоне ледяного горизонта.
Затем нас ждёт экскурсия к необитаемому острову Огой, где находится буддийская ступа Просветления. Мы обойдём её по ритуальной тропе Гороо, как это делают паломники: по часовой стрелке, в тишине, освобождаясь от суеты и тревог.
После экскурсии остановимся на обед в кафе, где попробуем традиционные угощения и поучаствуем в лепке бууз — мясных паровых пирожков. Узнаем о культуре, фольклоре и гостеприимстве бурятского народа.
К вечеру вернёмся в Иркутск. По прибытии разместимся в гостинице и немного отдохнём. Вечером отправимся в ресторан — отметим завершение путешествия в тёплой компании, за ужином на свой вкус.
Отъезд
После завтрака — самостоятельный трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|115 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина
- Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Входные билеты и разрешение на посещение нацпарка
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Проживание в Иркутске до начала маршрута
- Трансфер в аэропорт