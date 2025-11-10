Встретим вас в аэропорту Иркутска до 10:00 и отвезём в Листвянку. По прибытии первым делом посетим центр ездовых собак. Прокатимся на упряжке, познакомимся с питомцами и согреемся чашкой горячего травяного чая.

После этого пообедаем в одном из ресторанов на выбор («Прошлый век» или «Легенда Байкала»), где нас ждут блюда местной кухни.

Далее заглянем в интерактивный музей Байкала. Вы узнаете об озере, его уникальной экосистеме и осмотрите аквариумы с живыми представителями местной фауны.

В завершение дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку Камень Черского. С высоты откроются панорамные виды на Байкал, Ангару и окрестные хребты.

Вечером вернёмся в гостиницу. При желании сможете заказать баню (за дополнительную плату). Ужин в ресторане отеля выберете по собственному вкусу.