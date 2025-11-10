Мои заказы

В ледяном королевстве Байкала: от Листвянки до Ольхона, катание на упряжках и погружение в культуру

Полюбоваться кристальном чистым льдом, слепить буузы и увидеть скалу Шаманку и Тажеранские степи
Зимой Байкал превращается в царство Снежной Королевы: тут и там образуются ледяные гроты и блестят на солнце хрустальные наплески.

Приглашаем и вас побывать в зимней сказке! Вы промчите по лесу на
собачьей упряжке, попробуете блюда бурятской кухни, сделаете эффектные снимки на застывшем озере и услышите местные легенды.

На необитаемом острове Огой обойдём ступу Просветления по ритуальной тропе Гороо, как это делают паломники, чтобы освободиться от суеты и тревог.

А ещё полюбуемся Байкалом с Камня Черского, насладимся просторами Тажеранских степей и зарядимся энергией в месте силы — у скалы Шаманки.

Ближайшие даты:
9
фев16
фев23
фев2
мар9
мар16
мар23
мар
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Памятка «Что взять с собой в путешествие?»
1. Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
2. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем.
3. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
4. Фонарик (с запасным набором батареек).
5. Фотоаппарат.
6. Туалетные принадлежности (зубная щётка, паста)
7. Обувь: удобная обувь по сезону! Унты/валенки/зимние ботинки/ботинки из ЭВА
8. Обувь сменная: любимые тапочки.
9. Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.
10. Сменное бельё.
11. Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе)
12. Термобельё.
13. Штаны и куртка утепленные ветро-влагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. Непродуваемые и с капюшоном!
14. Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).
15. Футболки/водолазки– количество на ваше усмотрение
16. Свитер тёплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
17. Шапка + шарф, можно балаклаву
18. Варежки/перчатки
19. Очки солнцезащитные
20. Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!)
21. Грелки химические

Программа тура по дням

1 день

Катание на упряжке, Байкальский музей и чарующие виды с Камня Черского

Встретим вас в аэропорту Иркутска до 10:00 и отвезём в Листвянку. По прибытии первым делом посетим центр ездовых собак. Прокатимся на упряжке, познакомимся с питомцами и согреемся чашкой горячего травяного чая.

После этого пообедаем в одном из ресторанов на выбор («Прошлый век» или «Легенда Байкала»), где нас ждут блюда местной кухни.

Далее заглянем в интерактивный музей Байкала. Вы узнаете об озере, его уникальной экосистеме и осмотрите аквариумы с живыми представителями местной фауны.

В завершение дня поднимемся на кресельном подъёмнике на обзорную площадку Камень Черского. С высоты откроются панорамные виды на Байкал, Ангару и окрестные хребты.

Вечером вернёмся в гостиницу. При желании сможете заказать баню (за дополнительную плату). Ужин в ресторане отеля выберете по собственному вкусу.

2 день

Лёд Байкала, обед у местных, бухта Песчаная, Тажеранские степи и прибытие на Ольхон

После завтрака в 9:00 отправимся в путь — сядем на судно на воздушной подушке «Хивус» и начнём наше ледовое путешествие вдоль западного берега Байкала. Мы пройдём по маршруту протяжённостью около 120 километров, минуя места, где нет ни дорог, ни поселений — только дикая природа.

Остановимся на участке с так называемым «пузырьковым льдом», где сможем сделать фотографии и покататься на коньках (аренда оплачивается дополнительно), а также воспользоваться услугами профессионального фотографа (за доплату). Продолжим маршрут до живописной бухты Песчаной.

К полудню прибудем в посёлок Бугульдейка, где нас радушно встретят местные жители. Мы пообедаем в частном доме, познакомимся с сибирским гостеприимством и отдохнём.

На внедорожниках отправимся в Тажеранские степи. Мы увидим пейзажи, напоминающие Монголию, — это редкое сочетание гор, степей и древних скальных образований на фоне Байкала. А ещё посетим мраморный карьер.

Пересечём пролив Ольхонские ворота по льду. Уже ближе к вечеру прибудем на остров Ольхон, разместимся в туристическом комплексе и поужинаем.

3 день

Путешествие по Ольхону: сказочный лёд, скала Три Брата, обед на природе и знакомство с легендами и обычаями

Сегодня нас ждёт экскурсия «Путешествие на край Земли» — поездка по Ольхону на УАЗах.

Мы увидим зимний Байкал во всей его красоте: ледяные гроты, исполинские скалы, причудливые наплески, замёрзшие волны, мозаики трещин и прозрачные торосы.

Весь день мы будем передвигаться по острову с остановками в самых живописных местах. Промчимся по гладкому льду, доберёмся до легендарного «края Земли» и побываем у скального массива Три Брата, с которым связана древняя легенда.

В середине дня сделаем остановку на обед прямо на льду — насладимся горячей едой на природе с видом на Байкал.

К вечеру вернёмся в гостиницу, где нас будет ждать ужин и отдых.

4 день

Места силы Байкала: скала Шаманка и ступа Просветления, мастер-класс по лепке бууз и возвращение в Иркутск

После завтрака поедем к главному месту силы Байкала — скале Шаманке на мысе Бурхан. Прогуляемся вдоль берега, узнаем о сакральном значении скалы и сделаем памятные снимки на фоне ледяного горизонта.

Затем нас ждёт экскурсия к необитаемому острову Огой, где находится буддийская ступа Просветления. Мы обойдём её по ритуальной тропе Гороо, как это делают паломники: по часовой стрелке, в тишине, освобождаясь от суеты и тревог.

После экскурсии остановимся на обед в кафе, где попробуем традиционные угощения и поучаствуем в лепке бууз — мясных паровых пирожков. Узнаем о культуре, фольклоре и гостеприимстве бурятского народа.

К вечеру вернёмся в Иркутск. По прибытии разместимся в гостинице и немного отдохнём. Вечером отправимся в ресторан — отметим завершение путешествия в тёплой компании, за ужином на свой вкус.

5 день

Отъезд

После завтрака — самостоятельный трансфер в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет115 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 4 обеда, 2 ужина
  • Трансферы по маршруту, в том числе из аэропорта
  • Услуги гида
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты и разрешение на посещение нацпарка
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Проживание в Иркутске до начала маршрута
  • Трансфер в аэропорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — Организатор в Иркутске
Мы живём на Байкале с рождения. Принимаем гостей и знакомим с Байкалом с 2013 года. Вкладываем душу в каждую экскурсию. Всегда рады делиться с вами любовью к нашему региону. Особое внимание уделяем деталям, продумываем путешествие до мелочей, чтобы вам был интересен каждый метр пути. У нас работают профессионалы.
Задать вопрос

