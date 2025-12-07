Сегодня отправимся на прекрасный и таинственный остров Ольхон, стараясь в полную прочувствовать силу, дух и сердце бурятского кочевника.

Сначала заедем в этнопарк «Золотая орда», где послушаем горловое пение и мелодии варгана, посмотрим выступление мастера по ломанию хребтовой кости и танец-спектакль айдуусай по мотивам старинной песни. Станцуем и сами, пройдя хороводом ёхор. Слепим и обязательно попробуем буузы, а также пообедаем шулэном (суп), хушурами (пирожки), урмэ (десерт).

Далее на джипах исколесим Тажеранские степи. Заедем в Бугульдейку, где полюбуемся белоснежным мраморным карьером и покатаемся верхом на лошадях. Вечером переправимся на Ольхон.