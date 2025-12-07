Мои заказы

Вкусы и народы Байкала: активный этногастротур в мини-группе

Объехать Ольхон и Огой, попробовать блюда купцов, бурят, голендров, покататься на джипе, коне, сапе
Приезжайте познавать Байкал, пробуя его на вкус, погружаясь в культуры народов, меняя средства передвижения, — так вы сможете не просто увидеть, а прочувствовать душу нашего удивительного края.

На эту неделю придётся
читать дальше

позабыть о диете — мы угостим вас разнообразными блюдами и напитками, а некоторые вы сможете приготовить и сами.

На стол подадут деликатесы из озёрной рыбки и национальные кушанья: расстегай с омулем и сметаной, уху с дымком на костре, канапе с икрой, драники с сугудаем, бурятские буузы и хушуры и ещё множество яств.

Вы представите себя русским купцом, послушаете горловое пение и варган, закружитесь в хороводе-ёхоре, поучаствуете в белорусских народных забавах, украсите наличник смальтой, узнаете всё о голендрах.

И, конечно, обязательно изучите визитные карточки региона — Иркутск, Тажеранские степи, Ольхон, Огой, Листвянку — на джипе, лошади, электровелосипеде, УАЗе, сапе и катере.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Программа тура по дням

1 день

Купеческий Иркутск: иммерсивное шоу, кулинарный мастер-класс с дегустацией

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После недолгого отдыха отправимся на экскурсию по купеческому Иркутску. Посмотрим иммерсивное театрализованное представление, в котором каждый может стать участником. Под руководством шеф-повара пройдём мастер-класс по приготовлению блюд по старинным рецептам — шубы со свекольной эспумой, грибного тарта из черёмуховой муки, расстегая с омулем и сметаной, фаршированного грибами и полбой сига.

2 день

Бурятская культура и кухня в «Золотой орде», джиппинг по Тажеранским степям, конная прогулка

Сегодня отправимся на прекрасный и таинственный остров Ольхон, стараясь в полную прочувствовать силу, дух и сердце бурятского кочевника.

Сначала заедем в этнопарк «Золотая орда», где послушаем горловое пение и мелодии варгана, посмотрим выступление мастера по ломанию хребтовой кости и танец-спектакль айдуусай по мотивам старинной песни. Станцуем и сами, пройдя хороводом ёхор. Слепим и обязательно попробуем буузы, а также пообедаем шулэном (суп), хушурами (пирожки), урмэ (десерт).

Далее на джипах исколесим Тажеранские степи. Заедем в Бугульдейку, где полюбуемся белоснежным мраморным карьером и покатаемся верхом на лошадях. Вечером переправимся на Ольхон.

3 день

На велосипедах, УАЗе и сапах по Ольхону: мысы Хобой и Три брата, хранитель Байкала, уха и пряники

Впереди — очередной насыщенный впечатлениями день. На электровелосипедах мы доедем до Харанцов, пересядем на УАЗ и доберёмся к Хобою. Остановимся у мыса Три брата и бронзового дерева, которое прозвали хранителем Байкала. Наш водитель приготовит ароматную, горячую уху из омуля и угостит фирменными иркутскими пряниками. Затем вернёмся в Харанцы и на сапах дойдём до Хужира. Вечером соберёмся у костра и споём под гитару.

4 день

На катере на Огой: буддийская ступа, лежбища нерп, обед на борту

Продолжаем исследовать визитные карточки Байкала. На катере или яхте переместимся на остров Огой. Увидим белоснежную ступу Просветления и отдыхающих на лежбищах нерп. На борту подадут канапе с омулевой икрой, хушуры с мясом и сыром, драники с сугудаем из омуля.

5 день

Белорусская деревня: забавы, песни, пляски, творческий мастер-класс, обед

Сегодня вернёмся в Иркутск, по пути посетив белорусскую деревню. Узнаем, как работает старинный ткацкий станок, отведаем сочников с творогом и киселя. Поучаствуем в народных забавах — подушечном бою, соревнованиях по бегу в платке и мешке. Своими руками изготовим сувенир из ниток, насладимся выступлениями хора «Варэнички» и танцевальной студии «Рушничок».

6 день

Ремесленный мастер-класс, концерт и обед в «Тальцах», прогулка по Листвянке с дегустацией

Утром съездим в этномузей «Тальцы». Поучаствуем в мастер-классе по украшению наличников смальтой (цветным стеклом), посмотрим выступление ансамбля «Русская горка». Пообедаем салатом из папоротника, блинчиками с мёдом и сметаной, сбитнем из облепихи. Потом направимся к берегам Байкала, в Листвянку. На кресельном подъёмнике поднимемся на камень Черского, продегустируем рыбку на рынке.

7 день

Кухня голендров, кулинарный мастер-класс

На завтрак подадут традиционные блюда голендров. Вы узнаете много интересного об этом сибирском народе, пройдёте мастер-класс по выпечке хлеба. Затем мы проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет170 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Питание по программе
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом-проводником
  • Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
  • Питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1618 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
читать дальше

свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

