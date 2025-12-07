На эту неделю придётся
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Программа тура по дням
Купеческий Иркутск: иммерсивное шоу, кулинарный мастер-класс с дегустацией
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После недолгого отдыха отправимся на экскурсию по купеческому Иркутску. Посмотрим иммерсивное театрализованное представление, в котором каждый может стать участником. Под руководством шеф-повара пройдём мастер-класс по приготовлению блюд по старинным рецептам — шубы со свекольной эспумой, грибного тарта из черёмуховой муки, расстегая с омулем и сметаной, фаршированного грибами и полбой сига.
Бурятская культура и кухня в «Золотой орде», джиппинг по Тажеранским степям, конная прогулка
Сегодня отправимся на прекрасный и таинственный остров Ольхон, стараясь в полную прочувствовать силу, дух и сердце бурятского кочевника.
Сначала заедем в этнопарк «Золотая орда», где послушаем горловое пение и мелодии варгана, посмотрим выступление мастера по ломанию хребтовой кости и танец-спектакль айдуусай по мотивам старинной песни. Станцуем и сами, пройдя хороводом ёхор. Слепим и обязательно попробуем буузы, а также пообедаем шулэном (суп), хушурами (пирожки), урмэ (десерт).
Далее на джипах исколесим Тажеранские степи. Заедем в Бугульдейку, где полюбуемся белоснежным мраморным карьером и покатаемся верхом на лошадях. Вечером переправимся на Ольхон.
На велосипедах, УАЗе и сапах по Ольхону: мысы Хобой и Три брата, хранитель Байкала, уха и пряники
Впереди — очередной насыщенный впечатлениями день. На электровелосипедах мы доедем до Харанцов, пересядем на УАЗ и доберёмся к Хобою. Остановимся у мыса Три брата и бронзового дерева, которое прозвали хранителем Байкала. Наш водитель приготовит ароматную, горячую уху из омуля и угостит фирменными иркутскими пряниками. Затем вернёмся в Харанцы и на сапах дойдём до Хужира. Вечером соберёмся у костра и споём под гитару.
На катере на Огой: буддийская ступа, лежбища нерп, обед на борту
Продолжаем исследовать визитные карточки Байкала. На катере или яхте переместимся на остров Огой. Увидим белоснежную ступу Просветления и отдыхающих на лежбищах нерп. На борту подадут канапе с омулевой икрой, хушуры с мясом и сыром, драники с сугудаем из омуля.
Белорусская деревня: забавы, песни, пляски, творческий мастер-класс, обед
Сегодня вернёмся в Иркутск, по пути посетив белорусскую деревню. Узнаем, как работает старинный ткацкий станок, отведаем сочников с творогом и киселя. Поучаствуем в народных забавах — подушечном бою, соревнованиях по бегу в платке и мешке. Своими руками изготовим сувенир из ниток, насладимся выступлениями хора «Варэнички» и танцевальной студии «Рушничок».
Ремесленный мастер-класс, концерт и обед в «Тальцах», прогулка по Листвянке с дегустацией
Утром съездим в этномузей «Тальцы». Поучаствуем в мастер-классе по украшению наличников смальтой (цветным стеклом), посмотрим выступление ансамбля «Русская горка». Пообедаем салатом из папоротника, блинчиками с мёдом и сметаной, сбитнем из облепихи. Потом направимся к берегам Байкала, в Листвянку. На кресельном подъёмнике поднимемся на камень Черского, продегустируем рыбку на рынке.
Кухня голендров, кулинарный мастер-класс
На завтрак подадут традиционные блюда голендров. Вы узнаете много интересного об этом сибирском народе, пройдёте мастер-класс по выпечке хлеба. Затем мы проводим вас в аэропорт к обратному рейсу и попрощаемся.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|170 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом-проводником
- Все входные билеты, экскурсии, активности по программе
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Иркутск и обратно в ваш город
- Питание вне программы