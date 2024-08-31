Величественная природа Щелыково при первой же встрече покорила драматурга А. Н. Островского. Здесь он создал 19 пьес! Сюда он приезжал с мая по октябрь свои последние 19 лет. Вы побываете в музее-усадьбе, где узнаете больше о жизни и творчестве писателя. Увидите резиденцию Снегурочки, пройдёте через Нижний парк. А я расскажу вам в целом о крае и его текстильных династиях.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Дорога от Иванова до усадьбы драматурга (130 км)
Она проходит по древней костромской земле. Я расскажу вам:
- об истории края и смыслах названий городов Родники, Вичуги, Кинешма
- о святом Тихоне-Луховском
- о знаменитых текстильных династиях Красильщиковых, Коноваловых — выходцев из крепостных крестьян-старообрядцев, создавших текстильные предприятия мирового уровня. Вы узнаете, кто из них стал прообразом героев пьес А. Н. Островского и как сложилась их судьба после 1917 года
- о том, почему именно городу Вичуге мы обязаны появлением советских рынков и 6 соток под дачи, а также чем занимался в этих краях Рахманинов
В Щелыково:
- осмотрим голубой дом, или «дом Снегурочки», где каждую зиму открывается её резиденция. Он построен дочерью драматурга М. А. Шателен
- пройдём по тропинкам Нижнего парка, через горбатые мостики
- вы подниметесь в старинный усадебный дом с антресолями и террасами, где по домотканым дорожкам пройдёте в мемориальные комнаты, окунётесь в уют и тепло дома — в светлую столовую с большим столом, за которым собиралась семья и многочисленные гости, в гостиную со старинным фортепиано и семейными фото на стенах, в спальню и библиотеку
- окажетесь в кабинете писателя, где за письменным столом, собственноручно им сделанным, созданы пьесы «Поздняя любовь», «На всякого мудреца довольно простоты», «Не было ни гроша, да вдруг алтын», где за работой провёл последние часы жизни и умер 2 июня 1886 года драматург
- узнаете, когда и у кого братья Островские купили усадьбу, почему Щелыково стало местом силы драматурга, почему он сравнивал Щелыково с лучшими местами Швейцарии и Италии, как он здесь жил, кого принимал
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте (должно быть место для гида)
- Экскурсию в Щелыкове проводят сотрудники музея. Сеансы: 10:00, 11:30, 13:00. Оптимальный вариант — сеанс в 11:30 при выезде из Иванова в 9:00 (на дорогу закладываем 2–2,5 часа). Понедельник — выходной
- Дополнительно оплачивается экскурсия по усадьбе — 450 ₽ за взрослого, 200 ₽ за ребёнка до 14 лет. Если группа менее трёх человек, оплата берётся за троих
- По желанию — посещение кладбища в Николо-Бережках (место захоронения Островского) и Голубого ключика, на дне которого, по преданию, бьётся сердце Снегурочки (условия уточняйте в переписке)
- Обед не предполагается. Возможен перекус в буфете местного санатория
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 865 туристов
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета, со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своегоЗадать вопрос
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