Большое путешествие на восток области

Древняя кирха, старинный замок, женский монастырь и старинные улочки Тильзита - экскурсия в компании...

Древняя кирха, старинный замок, женский монастырь и старинные улочки Тильзита – экскурсия в компании знающего и компетентного гида пролетит незаметно и оставит массу положительных впечатлений и добрых воспоминаний.
Большое путешествие на восток области
Большое путешествие на восток области
Большое путешествие на восток области
Большое путешествие на восток области
Большое путешествие на восток области
Большое путешествие на восток области

Что вы увидите 🤩

  • Кирха Арнау (п. Родники)
  • Замок Таплакен (п. Талпаки)
  • г. Славск: Свято-Елисаветинский женский монастырь, большой православный крест в России (Поклонный крест высотой 25 метров), парк птиц «Приозерье»
  • г. Советск: мост королевы Луизы – пограничный автомобильный мост через реку Неман, соединяющий Калининградскую область с Литвой
Об экскурсии
Древняя кирха, старинный замок, женский монастырь и старинные улочки Тильзита – экскурсия в компании знающего и компетентного гида пролетит незаметно и оставит массу положительных впечатлений и добрых воспоминаний.
Программа
По дороге я покажу вам кирху Арнау (п. Родники) и замок Таплакен (п. Талпаки), расскажу их историю и не только.
В г. Славске вы посетите Свято-Елисаветинский женский монастырь, где познакомитесь с бытом монахов (экскурсию по монастырю проводит матушка), сможете попробовать настоящую монастырскую кухню, купить целебные травы.
Вы увидите самый большой православный крест в России (Поклонный крест высотой 25 метров), сможете набрать святой воды в источнике и окунуться в купели. На территории монастыря находится парк птиц «Приозерье», где можно увидеть и покормить многочисленных животных и птиц.
В г. Советске вы прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его удивительной архитектурой и увидите Мост королевы Луизы – пограничный автомобильный мост через реку Неман, соединяющий Калининградскую область с Литвой.
По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.
Организационные детали
  • Начало и окончание экскурсии в удобном вам месте в Калининграде (кроме Московского района (южная часть города, от автовокзала)).
  • Гид может забрать вас из любого города области и также доставить обратно: Калининград (Московский район, южная часть города, от автовокзала) + 200 рублей, Зеленоградск + 1000 рублей, Янтарный и Балтийск + 2000 рублей, другие места – по договоренности.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Общий
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит
  • Экскурсия по монастырю
  • Обед.
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно, по договоренности

Анна Д.
Анна Д.
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