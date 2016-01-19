Об экскурсии

Древняя кирха, старинный замок, женский монастырь и старинные улочки Тильзита – экскурсия в компании знающего и компетентного гида пролетит незаметно и оставит массу положительных впечатлений и добрых воспоминаний.

Программа

По дороге я покажу вам кирху Арнау (п. Родники) и замок Таплакен (п. Талпаки), расскажу их историю и не только.

В г. Славске вы посетите Свято-Елисаветинский женский монастырь, где познакомитесь с бытом монахов (экскурсию по монастырю проводит матушка), сможете попробовать настоящую монастырскую кухню, купить целебные травы.

Вы увидите самый большой православный крест в России (Поклонный крест высотой 25 метров), сможете набрать святой воды в источнике и окунуться в купели. На территории монастыря находится парк птиц «Приозерье», где можно увидеть и покормить многочисленных животных и птиц.

В г. Советске вы прогуляетесь по исторической части города, познакомитесь с его удивительной архитектурой и увидите Мост королевы Луизы – пограничный автомобильный мост через реку Неман, соединяющий Калининградскую область с Литвой.

По окончании экскурсии мы вышлем вам на память качественные фото достопримечательностей на электронную почту.

Организационные детали