Калининградская область притягивает каждый год всё больше туристов.
Но для тех, кто любит путешествия без толп людей, есть хорошая новость: восточные города пока что не стали такими же популярными, как, например, курорты на Балтике. Зато архитектура там не менее впечатляющая. Кирхи, площади, уютные улочки… Едем на восток, в самобытные города и посёлки!
Но для тех, кто любит путешествия без толп людей, есть хорошая новость: восточные города пока что не стали такими же популярными, как, например, курорты на Балтике. Зато архитектура там не менее впечатляющая. Кирхи, площади, уютные улочки… Едем на восток, в самобытные города и посёлки!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Черняховск — новая жемчужина Калининградской области, где сосредоточена вся прелесть немецкого архитектурного наследия и богатство истории.
- Веселовка — посёлок, где жил и работал Иммануил Кант. Вы познакомитесь с «веселовским» этапом его жизни, побывав в местном доме-музее.
- Гусев — здесь насладимся красивыми видами и благоустройством центральной площади, а также осмотрим один из самых красивых православных храмов.
- Озёрск — славится своими старыми улочками, по которым мы прогуляемся. Увидим главную архитектурную доминанту города — кирху Даркемена, здание почты, мельницы и ГЭС.
- Мозырь — посёлок с кирхой, обретшей вторую жизнь. Я покажу вам грандиозный немецкий элеватор и здание старого вокзала.
- Озерки — этот посёлок встретит нас старым гидротехническим сооружением, пятым шлюзом Мазурского канала. Вы узнаете, как связаны Мазурские озёра в Польше, Калининградская область и Балтийское море.
- Железнодорожный — уютные улочки, музей патефонов, пауза на кофе.
- Правдинск — завершение нашего путешествия. Здесь вы увидите старую немецкую ГЭС и одну из самых древних кирх области.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Renault Kaptur.
- Дополнительно оплачивается вход в музей в Веселовке: экспозиция в открыта с 10:00 до 18:00 ежедневно, кроме пн и вт. Стоимость билета — 150 рублей.
- Питание по желанию в кафе или в дороге на привале.
- Возможен трансфер из другого города по договорённости.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл и Марго — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 67 туристов
Привет, мы Кирилл и Марго! А это — Калининград, знакомься, не бойся, мы покажем его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Мы живём здесь, в самом его сердце и приглашаем тебя увидеть его таким, каким его видим мы:)Задать вопрос
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