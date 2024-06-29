Кирилл и Марго — ваш гид в Калининграде

Провёл экскурсии для 67 туристов

Привет, мы Кирилл и Марго! А это — Калининград, знакомься, не бойся, мы покажем его тебе, просто протяни руку и ты узнаешь насколько он удивительно красивый, таинственный, уникальный и захватывающий. Мы живём здесь, в самом его сердце и приглашаем тебя увидеть его таким, каким его видим мы:)