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Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек

Артур А.
Артур А. – Гид из Калининграда
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🚌На автобусе
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ☀️Однодневная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • 2 400 ₽ за человека

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Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек

Что вы увидите

  • Королевский бор
  • Променад в поселке Лесной
  • Высота Мюллера
  • Альтримо в поселке Рыбачий
  • Танцующий лес
  • высота Эфа
За один день вы исследуете красивейшие 🤩 уголки Самбии — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На автобусе 🚌 повышенной комфортности мы проедем от величественного Королевского бора до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики.
После инстаграмных прогулок по дюнам и морскому побережью мы отправимся в один из самых атмосферных курортов Калининградской области — старинный Зеленоградск.
Мы объедем основные достопримечательности 🏛️ национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о городе Калининграде, фортах и бастионах по пути следования , ответит на ваши любые вопросы, подскажет куда лучше сходить в Калининграде, даст рекомендации.
Вы увидите
“Нессельбек“, стилизованный под замок 🏰 комплекс, построенный из старинных кирпичей и камней;
Зеленоградск, маленький уютный приморский город;
Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли, полюбуетесь диким балтийским пляжем.
В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.
В Рыбачем, уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.
Танцующий лес 🌳 со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.
Без Высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете, почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря 🌊 и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.
Что входит
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Видовые места и пешеходные прогулки.
Что не входит
  • Билеты на посещение нацпарка — 300 руб. с человека
Начало
🚩 ул. Шевченко 2, Дом Советов, Калининград
Место завершения
🏁 По договоренности
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек
Куршская коса, Зеленоградск и изюминка Самбии – Нессельбек

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Артур А.
Артур А.
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