За один день вы исследуете красивейшие 🤩 уголки Самбии — в маленькой компании и дружеской атмосфере, без туристической суеты и набора сухих фактов. На автобусе 🚌 повышенной комфортности мы проедем от величественного Королевского бора до песчаных дюн Эфа, насладимся панорамами Балтики.

После инстаграмных прогулок по дюнам и морскому побережью мы отправимся в один из самых атмосферных курортов Калининградской области — старинный Зеленоградск.

Мы объедем основные достопримечательности 🏛️ национального парка, его колоритные поселки и уникальные эко-тропы. В пути гид не будет перегружать вас справочной информацией — зато поделится интересными фактами о городе Калининграде, фортах и бастионах по пути следования , ответит на ваши любые вопросы, подскажет куда лучше сходить в Калининграде, даст рекомендации.

Вы увидите

“Нессельбек“, стилизованный под замок 🏰 комплекс, построенный из старинных кирпичей и камней;

Зеленоградск, маленький уютный приморский город;

Королевский бор, в котором веками охотились прусские короли, полюбуетесь диким балтийским пляжем.

В поселке Лесной исследуем самую узкую часть косы, а на променаде поищем кусочки янтаря, оставшиеся после шторма.

В Рыбачем, уютном поселке, вы оцените не только чудесные пейзажи, но и местную кухню: отобедаете копченой рыбкой, литовским пивом и строганиной из пеламиды. Кроме того, мы заглянем в лавку авторских янтарных изделий, где вы сможете рассмотреть и купить работы местного мастера.

Танцующий лес 🌳 со скрученными спиралевидными соснами — одна из главных загадок Куршской косы. Вы проникнетесь атмосферой этого места и узнаете несколько версий о происхождении феномена: научных, мистических и забавных.

Без Высоты Эфа сложно представить путешествие по косе, и вы сразу поймете, почему. Приготовьтесь вдохнуть ароматы моря 🌊 и хвои, покорить самую высокую точку заповедника и насладиться панорамами Куршского залива, мягких дюн и поселка Морское.