Что вас ждет

Рыбная деревня

Во время пешеходной прогулки по Рыбной деревне вы увидите старинные немецкие дома в современном исполнении. Узнаете, чем была примечательна эта земля и близлежащие территории на протяжении предыдущих 7-8 веков. Поверьте, любопытного в этой истории немало.

Остров Канта

Остров Канта, бывший Кнайпхоф, встретит нас величественным Кафедральным собором 1333 года постройки. Сейчас это единственное капитальное строение на острове, где ранее проживало около 20 тысяч человек. Почему так произошло и что спасло собор от разрушения — я вам обязательно расскажу.

Свято-Никольский женский монастырь

Мы посетим еще более древнее здание — Юдиттен-кирху, ныне Свято-Никольский женский монастырь. Вы увидите православный храм в рыцарском стиле и с весьма запоминающимся внутренним убранством.

Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III»

О штурме советскими войсками Кёнигсберга в 1945 году мы вспомним, посетив форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Мощное сооружение постройки 19 века входило в комплекс фортов, защищавших Кёнигсберг по периметру. К истории великой Победы прикоснемся в расположенном здесь музее.

Королевские ворота

Королевские, Росгартенские ворота, башня «Дона», где располагается музей Янтаря — это тоже оборонительные сооружения Кёнисберга, которые сейчас радуют нас возможностью прикоснуться к европейской истории прошлых веков.

Район немецких вилл Амалиенау

Амалиенау — город-сад, район вилл, где нет ни одной улицы под прямым углом.

Главные проспекты города

Проезжая по главным проспектам города, вы увидите центральную площадь Калининграда — площадь Победы, здания бывшей Восточной ярмарки и земельного суда, драматический театр и кинотеатр «Заря». Проедем рядом со старейшими в Европе стадионом и зоопарком.

Наше путешествие по Калининграду пройдет на комфортабельном авто «Порше Кайен». Все 3-3, 5 часа пролетят незаметно и незабываемо.