Калининград - русская Европа

Наша автомобильно-пешеходная экскурсия пройдет по главным достопримечательностям Калининграда

5
3 отзыва
Наша автомобильно-пешеходная экскурсия пройдет по главным достопримечательностям Калининграда.

Это сердце города: Рыбная деревня, остров Канта, руины Королевского замка, где я вам расскажу увлекательные истории из жизни старого Кёнигсберга.

Мы проедем по главным проспектам со знаковыми для каждого калининградца местами.

А также — уютным тихим улочкам, где среди пышной зелени располагаются старые виллы.
Калининград - русская Европа
Калининград - русская Европа
Калининград - русская Европа
Калининград - русская Европа
Калининград - русская Европа

Что вы увидите 🤩

  • Рыбную деревню
  • Кафедральный собор
  • могилу И. Канта
  • Королевские ворота
  • Старейшее здание — бывшую Юдиттен-кирху
  • Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III»
  • Район немецких вилл Амалиенау
Что вас ждет
Рыбная деревня
Во время пешеходной прогулки по Рыбной деревне вы увидите старинные немецкие дома в современном исполнении. Узнаете, чем была примечательна эта земля и близлежащие территории на протяжении предыдущих 7-8 веков. Поверьте, любопытного в этой истории немало.
Остров Канта
Остров Канта, бывший Кнайпхоф, встретит нас величественным Кафедральным собором 1333 года постройки. Сейчас это единственное капитальное строение на острове, где ранее проживало около 20 тысяч человек. Почему так произошло и что спасло собор от разрушения — я вам обязательно расскажу.
Свято-Никольский женский монастырь
Мы посетим еще более древнее здание — Юдиттен-кирху, ныне Свято-Никольский женский монастырь. Вы увидите православный храм в рыцарском стиле и с весьма запоминающимся внутренним убранством.
Форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III»
О штурме советскими войсками Кёнигсберга в 1945 году мы вспомним, посетив форт №5 «Король Фридрих Вильгельм III». Мощное сооружение постройки 19 века входило в комплекс фортов, защищавших Кёнигсберг по периметру. К истории великой Победы прикоснемся в расположенном здесь музее.
Королевские ворота
Королевские, Росгартенские ворота, башня «Дона», где располагается музей Янтаря — это тоже оборонительные сооружения Кёнисберга, которые сейчас радуют нас возможностью прикоснуться к европейской истории прошлых веков.
Район немецких вилл Амалиенау
Амалиенау — город-сад, район вилл, где нет ни одной улицы под прямым углом.
Главные проспекты города
Проезжая по главным проспектам города, вы увидите центральную площадь Калининграда — площадь Победы, здания бывшей Восточной ярмарки и земельного суда, драматический театр и кинотеатр «Заря». Проедем рядом со старейшими в Европе стадионом и зоопарком.
Наше путешествие по Калининграду пройдет на комфортабельном авто «Порше Кайен». Все 3-3, 5 часа пролетят незаметно и незабываемо.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человек
Экскурсия
4 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на посещение платных музеев — 300 руб. с человека
Место начала и завершения
ул. Октябрьская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09:00 до 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день с 09:00 до 16:00

Ольга К.
Ольга К.
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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