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Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен

4.8
12 отзывов
Артур А.
Артур А. – Гид из Калининграда
Посещая Куршскую косу, каждый найдёт для себя что-то особенное.

Это не только одно из самых красивых 🤩 мест Калининградской области, но и сосредоточение памятников природы и богатой истории 📖 Восточной Пруссии.

За один день вы проедете по приморским посёлкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, поднимитесь на высоту Эфа, пройдёте через мистический Танцующий лес 🌳 и прикоснётесь к глади озера Чайка.

Также мы посетим орденский замок 🏰 Шаакен XIII века.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен

Что вы увидите

  • замок Шаакен
  • Королевский бор
  • променад в поселке Лесной
  • музейный комплекс Визит
  • высота Мюллера
  • Альтримо в поселке Рыбачий
  • Танцующий лес
  • высота Эфа
Куршская коса — это не только красивейшее место Калининградской области, но и сосредоточение необычных природных локаций и богатой истории 📖 Восточной Пруссии. За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, поднимитесь на высоту Эфа, пройдете через мистический Танцующий лес 🌳 и прикоснетесь к глади озера Чайка. По пути на косу нас ожидает экскурсия ⛳ в Замок 🏰 Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, основан на месте прусской крепости Зоке в 1270 году
Природные красоты Куршской косы !

Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей 🖼 инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию — фотосессия 📷 в рыцарских доспехах, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за доп. плату). И через небольшой промежуток времени окажетесь среди зелени Королевского бора, раскинувшегося у основания Куршской косы. На всем протяжении маршрута нас будут окружать белоснежные пляжи и заповедные леса, спасающие узкую полоску суши от движущегося песка и соленого морского ветра. Вы узнаете удивительную историю Куршской косы, услышите связанные с ней легенды и, конечно, пройдете по экологическим тропам к самым известным природным достопримечательностям заповедника:

  • Высота Мюллера — самая высокая точка косы, где вас ждут потрясающие виды Балтийского моря 🌊, Куршского залива и озера Чайка со смотровой площадки.
  • В загадочном Танцующем лесу 🌲 вы рассмотрите причудливые деревья, стволы которых по непонятным причинам закручиваются в спирали, и узнаете о возможных причинах этой удивительной природной аномалии.
  • Пешеходный маршрут на дюну Эфа приведет вас к одной из самых высоких в Европе песчаных дюн, с которой можно одновременно полюбоваться морем и заливом, разделенными Куршской косой.
Калейдоскоп приморских поселков
По дороге вы увидите знаменитую турбазу «Дюны», окруженную сосновым бором. Заедете в уютный поселок Рыбачий, где сможете купить свежую рыбу 🐟 только что из коптильни и отдохнуть на живописной и обустроенной территории комплекса «Альтримо» с прекрасным видом на залив. А в поселке Лесное вы прогуляетесь 👣 по морскому променаду и сможете искупаться в Балтике. . Куршская коса — это не только красивейшее место Калининградской области, но и сосредоточение необычных природных локаций и богатой истории Восточной Пруссии.
. Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 с климат-контроль.
Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в замок “Шаакен” 250 р, экологический сбор при въезде на косу — 150 руб. с человека.
Возможно дополнительное посещение по пути на Куршскую косу города Зеленоградск.. Возможно продление времени экскурсии 🧭 из расчета 1000 р. час.
Что входит
  • Гид
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты в нацпарк Куршская коса — 150 рублей с человека
  • Билет в замок Шаакен — 250 рублей с человека
Начало
🚩 Заберем вас с вашего адреса
Место завершения
🏁 Калининград или любая точка области по вашему желанию
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен
Куршская коса, Королевский бор и средневековый Шаакен

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Артур А.
Артур А.
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12 отзывов оставили туристы

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