Куршская коса — это не только красивейшее место Калининградской области, но и сосредоточение необычных природных локаций и богатой истории 📖 Восточной Пруссии. За один день вы проедете по приморским поселкам, насладитесь морским воздухом и запахом хвои, поднимитесь на высоту Эфа, пройдете через мистический Танцующий лес 🌳 и прикоснетесь к глади озера Чайка. По пути на косу нас ожидает экскурсия ⛳ в Замок 🏰 Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, основан на месте прусской крепости Зоке в 1270 году

Природные красоты Куршской косы !

Шаакен (нем. Schaaken) — орденский замок, расположенный в посёлке Некрасово Гурьевского района Калининградской области. Основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей 🖼 инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию — фотосессия 📷 в рыцарских доспехах, стрельба из лука и арбалета, глинтвейн (за доп. плату). И через небольшой промежуток времени окажетесь среди зелени Королевского бора, раскинувшегося у основания Куршской косы. На всем протяжении маршрута нас будут окружать белоснежные пляжи и заповедные леса, спасающие узкую полоску суши от движущегося песка и соленого морского ветра. Вы узнаете удивительную историю Куршской косы, услышите связанные с ней легенды и, конечно, пройдете по экологическим тропам к самым известным природным достопримечательностям заповедника:

Высота Мюллера — самая высокая точка косы, где вас ждут потрясающие виды Балтийского моря 🌊, Куршского залива и озера Чайка со смотровой площадки.

В загадочном Танцующем лесу 🌲 вы рассмотрите причудливые деревья, стволы которых по непонятным причинам закручиваются в спирали, и узнаете о возможных причинах этой удивительной природной аномалии.

Пешеходный маршрут на дюну Эфа приведет вас к одной из самых высоких в Европе песчаных дюн, с которой можно одновременно полюбоваться морем и заливом, разделенными Куршской косой.

Калейдоскоп приморских поселков

По дороге вы увидите знаменитую турбазу «Дюны», окруженную сосновым бором. Заедете в уютный поселок Рыбачий, где сможете купить свежую рыбу 🐟 только что из коптильни и отдохнуть на живописной и обустроенной территории комплекса «Альтримо» с прекрасным видом на залив. А в поселке Лесное вы прогуляетесь 👣 по морскому променаду и сможете искупаться в Балтике. . Куршская коса — это не только красивейшее место Калининградской области, но и сосредоточение необычных природных локаций и богатой истории Восточной Пруссии.

. Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном легковом автомобиле 🚘 с климат-контроль.

Дополнительные расходы: входной билет 🎫 в замок “Шаакен” 250 р, экологический сбор при въезде на косу — 150 руб. с человека.

Возможно дополнительное посещение по пути на Куршскую косу города Зеленоградск.. Возможно продление времени экскурсии 🧭 из расчета 1000 р. час.