Куршская коса, Зеленоградск и сыроварня «Шаакен Дорф» - из Калининграда
Собрать всё, за что любят Балтику - запах моря, мягкие дюны и старинные улицы
Это путешествие, в котором соединяются природа, вкус и история.
Вы прогуляетесь по живописной Куршской косе, заглянете в уютный Зеленоградск и попробуете особенные сыры, марципан и шоколад на семейной сыроварне «Шаакен Дорф». Всё самое душевное и колоритное — в одном маршруте!
Описание экскурсии
Сыроварня «Шаакен Дорф»
Начнём день с визита в уютное семейное хозяйство, где вас ждёт дегустация 6 сортов сыра, 4 видов шоколада, марципана и зефира — всё ручной работы. А в дополнение — бокал вина и история о том, как рождается ремесленный сыр.
Куршская коса
Затем поднимемся на высоту Эфа, чтобы увидеть знаменитую косу с высоты птичьего полёта — дюны, леса, залив и море в одном кадре. Разгадаем тайны Танцующего леса, выясним, почему деревья закручены в спирали, и попробуем найти кусочек янтаря на берегу.
Курортный Зеленоградск
Финальная остановка — старинный морской курорт. Пройдём по главной пешеходной улице, посмотрим на кирху Святого Адальберта, водонапорную башню и бювет с минеральной водой. Обсудим, почему здесь поклоняются котам и как город стал королевским курортом.
Тайминг маршрута:
8:30 — выезд из Калининграда 9:20–10:00 — дегустация в сыроварне 11:15–14:00 — прогулка по Куршской косе: Танцующий лес, высота Эфа 15:00–15:45 — прогулка по Зеленоградску 17:30 — возвращение в Калининград
Организационные детали
Экскурсия подходит для взрослых и детей старше двух лет
Дополнительно оплачивается экосбор — 400 ₽ за чел. (за исключением пенсионеров и детей до 18 лет при предъявлении соответствующих документов)
По желанию за доплату возможна дегустация сыра, шоколада, зефира и бокал вина: 500 ₽ за взрослого, 400 ₽ за ребёнка
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Баранова, г. Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 62362 туристов
Мы — ваши проводники в мир историй и впечатлений Калининградской области.
Проводим экскурсии с 2016 года. Не пересказываем факты, а оживляем историю, помогая почувствовать дух времени. Наши гиды — увлечённые рассказчики, читать дальше
влюблённые в свой край.
Проводим обзорные экскурсии по Калининграду, поездки на Куршскую косу и маршруты по замкам Тевтонского ордена. Предлагаем тематические программы о Кёнигсберге, янтарном промысле, архитектуре и культуре. Форматы — от групповых автобусных до индивидуальных прогулок и авторских маршрутов.