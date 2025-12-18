Это путешествие, в котором соединяются природа, вкус и история. Вы прогуляетесь по живописной Куршской косе, заглянете в уютный Зеленоградск и попробуете особенные сыры, марципан и шоколад на семейной сыроварне «Шаакен Дорф». Всё самое душевное и колоритное — в одном маршруте!

Описание экскурсии

Сыроварня «Шаакен Дорф»

Начнём день с визита в уютное семейное хозяйство, где вас ждёт дегустация 6 сортов сыра, 4 видов шоколада, марципана и зефира — всё ручной работы. А в дополнение — бокал вина и история о том, как рождается ремесленный сыр.

Куршская коса

Затем поднимемся на высоту Эфа, чтобы увидеть знаменитую косу с высоты птичьего полёта — дюны, леса, залив и море в одном кадре. Разгадаем тайны Танцующего леса, выясним, почему деревья закручены в спирали, и попробуем найти кусочек янтаря на берегу.

Курортный Зеленоградск

Финальная остановка — старинный морской курорт. Пройдём по главной пешеходной улице, посмотрим на кирху Святого Адальберта, водонапорную башню и бювет с минеральной водой. Обсудим, почему здесь поклоняются котам и как город стал королевским курортом.

Тайминг маршрута:

8:30 — выезд из Калининграда

9:20–10:00 — дегустация в сыроварне

11:15–14:00 — прогулка по Куршской косе: Танцующий лес, высота Эфа

15:00–15:45 — прогулка по Зеленоградску

17:30 — возвращение в Калининград

Организационные детали