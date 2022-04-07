Об экскурсии

Насыщенная экскурсия в размеренном темпе и комфортном формате мини-группы позволит вам насладиться красотами Куршской косы и прочувствовать уникальность её флоры и фауны, приобщиться к быту средневековых рыцарей в замке XIV века, прогуляться по улочкам королевского курорта и оценить эстетику особняков кёнигсбергских купцов.

Программа

Начнём экскурсию из центра Калининграда и сперва отправимся в самое знаковое место Куршской косы — на высоту Эфа, чтобы ощутить всё величие песчаных дюн и насладиться красотой пейзажей.

Далее мы отправимся изучать причудливые формы и цвета Танцующего леса и его пьяного собрата.

Сделав лучшие фото на самом красивом «инстаграмном» пляже Калининградской области и подкрепившись, мы отправимся гулять по королевскому курорту Кранцу. Вы узнаете, чем это место привлекало знать и аристократию Германской и Российской империи, его историю и изюминки современной жизни города.

Мы посетим Настоящий замок XIV века, в котором не только жили рыцари, но и дважды останавливался император Пётр I. Вы узнаете о том, каким был быт, обычаи и традиции обитателей замка.

Возвращаясь в Калининград, мы осмотрим элитный район Кёнигсберга Марауненхоф, который не был повреждён войной и где сохранилось множество элитных вилл и брусчатых дорог. Вы насладитесь эстетикой элитной архитектуры 1900-х годов, узнаете историю этого района и о том, какие знаменитости и криминальные авторитеты там проживают.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, адаптированном для проведения экскурсий. Гид держит контакт с вами на протяжении всей экскурсии, отвечая на все вопросы и учитывая пожелания. Таким образом вы сможете получить индивидуальную экскурсию по цене групповой.