Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе

Насыщенная экскурсия в размеренном темпе и комфортном формате мини-группы позволит вам насладиться красотами Куршской

Мини-группа
Насыщенная экскурсия в размеренном темпе и комфортном формате мини-группы позволит вам насладиться красотами Куршской косы и прочувствовать уникальность её флоры и фауны, приобщиться к быту средневековых рыцарей в замке XIV века, прогуляться по улочкам королевского курорта и оценить эстетику особняков кёнигсбергских купцов.
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе
Куршская коса, Зеленоградск, замок Шаакен и сыроварня Шаакен Дорф в мини-группе

Что вас ожидает 🤩

  • Дюны Куршской косы
  • Танцующий лес
  • Высота Мюллера и Пьяный лес
  • Зеленоградск и его лучшие достопримечательности
  • Замок Шаакен
  • Сыроварня Шаакен Дорф
  • Виллы района Марауненхоф

Об экскурсии

Насыщенная экскурсия в размеренном темпе и комфортном формате мини-группы позволит вам насладиться красотами Куршской косы и прочувствовать уникальность её флоры и фауны, приобщиться к быту средневековых рыцарей в замке XIV века, прогуляться по улочкам королевского курорта и оценить эстетику особняков кёнигсбергских купцов.

Программа

Начнём экскурсию из центра Калининграда и сперва отправимся в самое знаковое место Куршской косы — на высоту Эфа, чтобы ощутить всё величие песчаных дюн и насладиться красотой пейзажей.
Далее мы отправимся изучать причудливые формы и цвета Танцующего леса и его пьяного собрата.
Сделав лучшие фото на самом красивом «инстаграмном» пляже Калининградской области и подкрепившись, мы отправимся гулять по королевскому курорту Кранцу. Вы узнаете, чем это место привлекало знать и аристократию Германской и Российской империи, его историю и изюминки современной жизни города.
Мы посетим Настоящий замок XIV века, в котором не только жили рыцари, но и дважды останавливался император Пётр I. Вы узнаете о том, каким был быт, обычаи и традиции обитателей замка.
Возвращаясь в Калининград, мы осмотрим элитный район Кёнигсберга Марауненхоф, который не был повреждён войной и где сохранилось множество элитных вилл и брусчатых дорог. Вы насладитесь эстетикой элитной архитектуры 1900-х годов, узнаете историю этого района и о том, какие знаменитости и криминальные авторитеты там проживают.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне, адаптированном для проведения экскурсий. Гид держит контакт с вами на протяжении всей экскурсии, отвечая на все вопросы и учитывая пожелания. Таким образом вы сможете получить индивидуальную экскурсию по цене групповой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Экосбор (300 руб. /чел.)
  • Билет в замок Шаакен (300 руб. /чел.), по желанию
Место начала и завершения?
Площадь Победы, 10, Калининград
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 9:00
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
  • Экскурсия состоится при наборе группы от трёх человек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно в 9:00

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