Куршская коса - это песчаный полуостров между Балтийским морем и Куршским заливом, протяженностью 98 км, уникальный уголок нашей природы. Здесь простираются вдаль песчаные дюны - главная достопримечательность 🏛️, именно поэтому косу называют Европейской Сахарой.

В национальный парк 🌳 "Куршская коса" мы въедем через курортный город 🏙️ Зеленоградск и посетим три маршрута.

Это могут быть:

орнитологическая станция;

таинственный Танцующий лес;

подъем на дюну, высотой более 60 м над уровнем моря 🌊 от куда откроется прекрасный вид на море, залив, лес и песчаную даль;

Королевский бор;

озеро Чайка;

высота Мюллера.

Каждый маршрут уникален по-своему. По желанию можно отведать рыбные блюда в кафе и приобрести свежекопченую рыбу 🐟. Куршская коса - это лучшее место для отдыха!

На 6 часовой экскурсии 🧭 мы сможем проехать 3 маршрута. Выбор за вами!