Куршская коса - это песчаный полуостров между Балтийским морем и Куршским заливом, протяженностью 98 км, уникальный уголок нашей природы. Здесь простираются вдаль песчаные дюны - главная достопримечательность 🏛️, именно поэтому косу называют Европейской Сахарой.
В национальный парк 🌳 "Куршская коса" мы въедем через курортный город 🏙️ Зеленоградск и посетим три маршрута.
Это могут быть:
орнитологическая станция;
таинственный Танцующий лес;
подъем на дюну, высотой более 60 м над уровнем моря 🌊 от куда откроется прекрасный вид на море, залив, лес и песчаную даль;
Королевский бор;
озеро Чайка;
высота Мюллера.
Каждый маршрут уникален по-своему. По желанию можно отведать рыбные блюда в кафе и приобрести свежекопченую рыбу 🐟. Куршская коса - это лучшее место для отдыха!
На 6 часовой экскурсии 🧭 мы сможем проехать 3 маршрута. Выбор за вами!
Что входит
услуги гида
транспортное обслуживание.
Что не входит
экологический сбор при въезде в национальный парк
вход на территорию орнитологической станции
питание
личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, 1 или любое
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.