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Маршруты Куршской косы

4.7
50 отзывов
Людмила Ш.
Людмила Ш. – Гид из Калининграда
Индивидуальная экскурсия ⛳ в национальный парк 🌳 «Куршская коса» в сопровождении профессионального гида.

Это узкий песчаный полуостров длиной 98 км, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Полуостров населяют уникальные виды растений и животных.

Вы сможете посетить орнитологическую станцию, увидите красивые 🤩 озера с водоплавающими птицами.

Вы можете самостоятельно выбрать три маршрута из списка для шестичасовой экскурсии 🧭, либо посетить 5 достопримечательностей 🏛️ на восьмичасовой экскурсии.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🏡Выезжаем из города
  • ☀️Однодневная
  • 🚗На автомобиле
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 6 999 ₽ за экскурсию

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Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы

Что вы увидите

  • Куршская коса
  • Танцующий лес
  • Королевский бор
  • Орнитологическая станция
  • озера Чайка и Лебедь
  • и город-курорт Зеленоградск
Куршская коса - это песчаный полуостров между Балтийским морем и Куршским заливом, протяженностью 98 км, уникальный уголок нашей природы. Здесь простираются вдаль песчаные дюны - главная достопримечательность 🏛️, именно поэтому косу называют Европейской Сахарой.
В национальный парк 🌳 "Куршская коса" мы въедем через курортный город 🏙️ Зеленоградск и посетим три маршрута.

Это могут быть:

  • орнитологическая станция;
  • таинственный Танцующий лес;
  • подъем на дюну, высотой более 60 м над уровнем моря 🌊 от куда откроется прекрасный вид на море, залив, лес и песчаную даль;
  • Королевский бор;
  • озеро Чайка;
  • высота Мюллера.
Каждый маршрут уникален по-своему. По желанию можно отведать рыбные блюда в кафе и приобрести свежекопченую рыбу 🐟. Куршская коса - это лучшее место для отдыха!
На 6 часовой экскурсии 🧭 мы сможем проехать 3 маршрута. Выбор за вами!
Что входит
  • услуги гида
  • транспортное обслуживание.
Что не входит
  • экологический сбор при въезде в национальный парк
  • вход на территорию орнитологической станции
  • питание
  • личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 пл. Победы, 1 или любое
Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы
Маршруты Куршской косы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Людмила Ш.
Людмила Ш.
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50 отзывов оставили туристы

Людмила Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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