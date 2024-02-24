Остров Канта заслуживает отдельной экскурсии, настолько его история глубока и интересна. Отсюда берёт начало традиция встречать Рождество с украшенной ёлочкой.
Только на острове Канта вы увидите кафедральный собор, на шпиле которого не христианский крест, а русалка. И этому есть объяснение. Даже язык местных жителей отличался от немецкого. Почему? Приезжайте, мы всё увидим и узнаем вместе…
Только на острове Канта вы увидите кафедральный собор, на шпиле которого не христианский крест, а русалка. И этому есть объяснение. Даже язык местных жителей отличался от немецкого. Почему? Приезжайте, мы всё увидим и узнаем вместе…
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Синагога (без посещения)
- Кафедральный собор (без посещения)
- Скульптура «Дедушка хомлин»
- Могила Канта
- Кёнигсбергская биржа (без посещения)
Описание
Прогулка к сердцу Калининграда Вас ожидает авторская экскурсия по острову Канта, который расположен в центральной части города и окружен рекой Преголи. На остров ведут два моста, на одном из них — пешеходном Медовом мосту — мы и начнем нашу прогулку. Тут же, прямо на мосту, вы сможете обнаружить скульптуру маленького человечка. Это один из хомлинов — местных мифических существ, похожих на домовых, очень полюбившихся туристам. Далее мы пройдем в глубь острова, к Кафедральному собору — одному из самых знаковых достопримечательностей города. Внутри собора расположен единственный органный комплекс России. Также мы посетим могилу великого философа Иммануила Канта. Во время прогулки вас ждет • Рассказ профессионального гида про историю острова • Новогоднее настроение и беседа про истоки традиции украшать ёлочку на Рождество • Загадка русалки на шпиле кафедрального собора и другие любопытные исторические детали Важная информация:
Питание и напитки не предусмотрены, возьмите их с собой при необходимости • Экскурсия пешеходная, не забудьте выбрать для нее удобную обувь • Билеты в музей и на концерты в стоимость не входят, при желании вы можете приобрести их отдельно.
ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Питьевая вода
- Билеты в музей
- Билеты на органный концерт
- Место начала и завершения?
- Медовый мост
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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