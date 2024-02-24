Остров Канта

Групповая экскурсия в Калининграде
Остров Канта заслуживает отдельной экскурсии, настолько его история глубока и интересна. Отсюда берёт начало традиция встречать Рождество с украшенной ёлочкой.

Только на острове Канта вы увидите кафедральный собор, на шпиле которого не христианский крест, а русалка. И этому есть объяснение. Даже язык местных жителей отличался от немецкого. Почему? Приезжайте, мы всё увидим и узнаем вместе…
Остров Канта
Остров Канта
Остров Канта
Ближайшие даты:
24
фев
25
фев
26
фев
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фев
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даты

Что вас ожидает:

  • Синагога (без посещения)
  • Кафедральный собор (без посещения)
  • Скульптура «Дедушка хомлин»
  • Могила Канта
  • Кёнигсбергская биржа (без посещения)

Описание

Прогулка к сердцу Калининграда Вас ожидает авторская экскурсия по острову Канта, который расположен в центральной части города и окружен рекой Преголи. На остров ведут два моста, на одном из них — пешеходном Медовом мосту — мы и начнем нашу прогулку. Тут же, прямо на мосту, вы сможете обнаружить скульптуру маленького человечка. Это один из хомлинов — местных мифических существ, похожих на домовых, очень полюбившихся туристам. Далее мы пройдем в глубь острова, к Кафедральному собору — одному из самых знаковых достопримечательностей города. Внутри собора расположен единственный органный комплекс России. Также мы посетим могилу великого философа Иммануила Канта. Во время прогулки вас ждет • Рассказ профессионального гида про историю острова • Новогоднее настроение и беседа про истоки традиции украшать ёлочку на Рождество • Загадка русалки на шпиле кафедрального собора и другие любопытные исторические детали Важная информация:
Питание и напитки не предусмотрены, возьмите их с собой при необходимости • Экскурсия пешеходная, не забудьте выбрать для нее удобную обувь • Билеты в музей и на концерты в стоимость не входят, при желании вы можете приобрести их отдельно.

ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Питание
  • Питьевая вода
  • Билеты в музей
  • Билеты на органный концерт
Место начала и завершения?
Медовый мост
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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