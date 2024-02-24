Прогулка к сердцу Калининграда Вас ожидает авторская экскурсия по острову Канта, который расположен в центральной части города и окружен рекой Преголи. На остров ведут два моста, на одном из них — пешеходном Медовом мосту — мы и начнем нашу прогулку. Тут же, прямо на мосту, вы сможете обнаружить скульптуру маленького человечка. Это один из хомлинов — местных мифических существ, похожих на домовых, очень полюбившихся туристам. Далее мы пройдем в глубь острова, к Кафедральному собору — одному из самых знаковых достопримечательностей города. Внутри собора расположен единственный органный комплекс России. Также мы посетим могилу великого философа Иммануила Канта. Во время прогулки вас ждет • Рассказ профессионального гида про историю острова • Новогоднее настроение и беседа про истоки традиции украшать ёлочку на Рождество • Загадка русалки на шпиле кафедрального собора и другие любопытные исторические детали Важная информация:

Питание и напитки не предусмотрены, возьмите их с собой при необходимости • Экскурсия пешеходная, не забудьте выбрать для нее удобную обувь • Билеты в музей и на концерты в стоимость не входят, при желании вы можете приобрести их отдельно.