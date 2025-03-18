На территории Калининградской области сохранилось множество напоминаний об эпохе Тевтонского ордена. Мы отправимся в путешествие во времени и посетим знаковые места — замки Вальдау, Тапиау и Шаакен, старинный Гвардейск и кирху Святой Катарины Арнау. И конечно, я познакомлю вас с историей ордена — вы узнаете, как и зачем рыцари завоёвывали Прусские земли.

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Описание экскурсии

Кирха Святой Катарины Арнау. Вы увидите уникальную старинную церковь — ровесницу Кафедрального собора, внутри которой сохранились фрески рыцарских времён.

Замок Вальдау. Вы полюбуетесь образцом прусской замковой архитектуры. И посетите флигель замка, где сейчас находится музей — здесь вы можете познакомиться с историей Восточной Пруссии и Калининградской области.

Гвардейск. Прогуляемся по уютному европейскому городку — здесь вас ждёт необычное выступление музыкантов и великолепный замок Тапиау. А ещё на вас произведёт впечатление одно уникальное природное явление.

Замок Шаакен и сыроварня. Вы прикоснётесь к стенам одного из немногих сохранившихся средневековых замков. И попробуете удивительно вкусные сыры и шоколад, которые производят в частной семейной сыроварне «Шаакендорф».

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или автомобиле

Экскурсия проходит без суеты и спешки и предполагает гибкий формат. Мы сможем задержаться в любом понравившемся вам месте и пропустить то, что вас не интересует

Посещение некоторых объектов может зависеть от дня недели и времени, уточняйте, пожалуйста, в переписке

Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды

Дополнительные расходы (по желанию)

Музей «Вальдавский замок» — 200 ₽ за человека

Посещение замка Шаакен — 400 ₽ за человека

Экскурсия и дегустация в сыроварне Шаакен Дорф — 400 ₽ за человека

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