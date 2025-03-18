По следам рыцарей Тевтонского ордена

Увидеть средневековые замки и кирхи и проникнуться атмосферой рыцарского братства
На территории Калининградской области сохранилось множество напоминаний об эпохе Тевтонского ордена.

Мы отправимся в путешествие во времени и посетим знаковые места — замки Вальдау, Тапиау и Шаакен, старинный Гвардейск и кирху Святой Катарины Арнау.

И конечно, я познакомлю вас с историей ордена — вы узнаете, как и зачем рыцари завоёвывали Прусские земли.
По следам рыцарей Тевтонского ордена
По следам рыцарей Тевтонского ордена
По следам рыцарей Тевтонского ордена
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Кирха Святой Катарины Арнау. Вы увидите уникальную старинную церковь — ровесницу Кафедрального собора, внутри которой сохранились фрески рыцарских времён.

Замок Вальдау. Вы полюбуетесь образцом прусской замковой архитектуры. И посетите флигель замка, где сейчас находится музей — здесь вы можете познакомиться с историей Восточной Пруссии и Калининградской области.

Гвардейск. Прогуляемся по уютному европейскому городку — здесь вас ждёт необычное выступление музыкантов и великолепный замок Тапиау. А ещё на вас произведёт впечатление одно уникальное природное явление.

Замок Шаакен и сыроварня. Вы прикоснётесь к стенам одного из немногих сохранившихся средневековых замков. И попробуете удивительно вкусные сыры и шоколад, которые производят в частной семейной сыроварне «Шаакендорф».

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или автомобиле
  • Экскурсия проходит без суеты и спешки и предполагает гибкий формат. Мы сможем задержаться в любом понравившемся вам месте и пропустить то, что вас не интересует
  • Посещение некоторых объектов может зависеть от дня недели и времени, уточняйте, пожалуйста, в переписке
  • Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Музей «Вальдавский замок» — 200 ₽ за человека
  • Посещение замка Шаакен — 400 ₽ за человека
  • Экскурсия и дегустация в сыроварне Шаакен Дорф — 400 ₽ за человека

Дополнительные опции

  • За отдельную плату возможен трансфер и начало экскурсии из городов Калининградской области и аэропорта Храброво
  • Экскурсию можно провести для большего числа путешественников, стоимость уточняйте в переписке
  • На определённые даты микроавтобус на 7 мест может быть уже занят, экскурсию можно будет провести на автомобиле до 4 мест — уточняйте в переписке
  • Оплата за дополнительные часы согласовывается индивидуально
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3985 ₽
Дети до 12 лет3933 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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