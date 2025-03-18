Кирха Святой Катарины Арнау. Вы увидите уникальную старинную церковь — ровесницу Кафедрального собора, внутри которой сохранились фрески рыцарских времён.
Замок Вальдау. Вы полюбуетесь образцом прусской замковой архитектуры. И посетите флигель замка, где сейчас находится музей — здесь вы можете познакомиться с историей Восточной Пруссии и Калининградской области.
Гвардейск. Прогуляемся по уютному европейскому городку — здесь вас ждёт необычное выступление музыкантов и великолепный замок Тапиау. А ещё на вас произведёт впечатление одно уникальное природное явление.
Замок Шаакен и сыроварня. Вы прикоснётесь к стенам одного из немногих сохранившихся средневековых замков. И попробуете удивительно вкусные сыры и шоколад, которые производят в частной семейной сыроварне «Шаакендорф».
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе или автомобиле
Экскурсия проходит без суеты и спешки и предполагает гибкий формат. Мы сможем задержаться в любом понравившемся вам месте и пропустить то, что вас не интересует
Посещение некоторых объектов может зависеть от дня недели и времени, уточняйте, пожалуйста, в переписке
Экскурсию провожу я, но иногда меня заменяют мои коллеги, профессиональные гиды
Дополнительные расходы (по желанию)
Музей «Вальдавский замок» — 200 ₽ за человека
Посещение замка Шаакен — 400 ₽ за человека
Экскурсия и дегустация в сыроварне Шаакен Дорф — 400 ₽ за человека
Дополнительные опции
За отдельную плату возможен трансфер и начало экскурсии из городов Калининградской области и аэропорта Храброво
Экскурсию можно провести для большего числа путешественников, стоимость уточняйте в переписке
На определённые даты микроавтобус на 7 мест может быть уже занят, экскурсию можно будет провести на автомобиле до 4 мест — уточняйте в переписке
Оплата за дополнительные часы согласовывается индивидуально
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Шевченко
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Калининграде
Провёл экскурсии для 3677 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Сергей. Я родился и вырос в Калининградской области и более 10 лет провожу экскурсии по Куршской косе и другим удивительным местам нашего региона. Возможно проведение экскурсии на читать дальше
легковых автомобилях, паркетниках, микроавтобусах и до VIP-класса. Также организую поездки по Приморским городам, Балтийску, Янтарному и Светлогорску. С большим удовольствием расскажу о Янтарном крае и сделаю все, чтобы у вас остались о нем самые яркие воспоминания!