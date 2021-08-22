Что вас ожидает

Визуально и информационно насыщенное путешествие

Часть маршрута пройдёт вдоль второй по значимости водной артерии в области — реки Дейма. Также вы окажетесь на побережье Куршского залива, почувствуете аромат леса Генриха и бывших королевских заповедников. Проследите, как несколько веков менялся архитектурный стиль кирх: от Тевтонского ордена до Германии. Все это вас ждет в путешествии, основными точками которого будут города Славск и Полесск, а также их красивые и наполненные интересными историями окрестности.

Полесск-Лабиау

В этом поселении вы откроете несколько интересных исторических объектов: каменный замок 13 в., пивоварню Бланкенштайна, Орлиный разводной мост через реку Дейма и другие. А также узнаете о важном для Пруссии событии, произошедшем в Лабиау.

Славск-Хайнрихсвальде

Затем я познакомлю вас с городом, ставшим климатическим курортом посреди огромного заповедника. Расскажу о минеральной воде, которая даже поставлялась в Дрезден, кирхе 17 века, сопоставимой по размерам с кафедральным собором в Кёнигсберге, Свято-Елисаветинском женском монастыре и Парке птиц «Приозерье».

Тургенево-Гросс Легиттен

Кирха из массивных валунов, пережившая все войны, — ныне украшение поселка. Вы увидите место захоронения племянницы Наполеона Бонапарта и скульптуру солдата на стене обители — памятник погибшим в Первой мировой войне.

Заливино-Риндерорт

Далее вы прогуляетесь по рыбацкому поселению на берегу Куршского залива и увидите его главную достопримечательность — один из трех исторических маяков, сохранившихся на территории Калининградской области.

Саранское-Лаукишкен

Поговорим о давней истории поселения 13 века, деревянной крепости, перестроенной в каменный замок, и его владельце — яром противнике фашизма. А еще об известной всей Германии «Анхен из Тарау», в честь которой написали песню, оказавшую заметное влияние на немецкий фольклор.

Сосновка-Гросс Баум

В Сосновке вы увидите кирху, но уже не тевтонскую, а немецкую, построенную в первой трети 20 века. Ее архитектором был Фридрих Ларс, известный по работе над портиком могилы Канта в Кенигсберге.

Залесье-Меляукен

Еще одна кирха интересна тем, что является «пробником» и близнецом Фриденскирхи, расположенной в немецком потсдамском парке Сан-Суси. Построили ее по распоряжению шестого короля Пруссии.

Большаково-Гросс Скайсгиррен

В «светлой роще» вы познакомитесь с городом, которому уделялось большое внимание: здесь находились сразу две кирхи, уникальная узкоколейная железная дорога, одна из крупнейших в Европе сельскохозяйственных ярмарок, школа в стиле баухаус с современной спортивной площадкой, стадионом, кинотеатром, а также столовой, считавшейся лучшей во всем государстве.

Организационные детали

Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter. Он дополнительно оборудован розетками, раскладным столиком, люком, автономным отопителем салона, комфортными откидными креслами и отличной акустической системой.

Мы встретим вас в любой точке Калининграда и после экскурсии привезем обратно

Дополнительные расходы: питание; по желанию увеличение продолжительности экскурсии + 2000/час

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

🔹 Заливино на реконструкции до зимы 2021.