Поразительное Прусское Полесье

История, природа и прусская архитектура в авторском путешествии по северо-востоку области

5
1 отзыв
Наш регион получил в наследство сказочный край лесов, охотничьих угодий, заповедников, уникальных осушительных сооружений, город — климатический курорт и целый пласт истории от Тевтонского ордена до объединенной Германии.

Чтобы охватить все грани этого достояния, мы составили идеальную программу, основанную на достопримечательностях Славска, Полесска и их окрестностей.
Поразительное Прусское Полесье
Поразительное Прусское Полесье
Поразительное Прусское Полесье
Поразительное Прусское Полесье
Поразительное Прусское Полесье
Поразительное Прусское Полесье
Поразительное Прусское Полесье
Поразительное Прусское Полесье
Поразительное Прусское Полесье

Что вас ожидает

Визуально и информационно насыщенное путешествие

Часть маршрута пройдёт вдоль второй по значимости водной артерии в области — реки Дейма. Также вы окажетесь на побережье Куршского залива, почувствуете аромат леса Генриха и бывших королевских заповедников. Проследите, как несколько веков менялся архитектурный стиль кирх: от Тевтонского ордена до Германии. Все это вас ждет в путешествии, основными точками которого будут города Славск и Полесск, а также их красивые и наполненные интересными историями окрестности.

Полесск-Лабиау

В этом поселении вы откроете несколько интересных исторических объектов: каменный замок 13 в., пивоварню Бланкенштайна, Орлиный разводной мост через реку Дейма и другие. А также узнаете о важном для Пруссии событии, произошедшем в Лабиау.

Славск-Хайнрихсвальде

Затем я познакомлю вас с городом, ставшим климатическим курортом посреди огромного заповедника. Расскажу о минеральной воде, которая даже поставлялась в Дрезден, кирхе 17 века, сопоставимой по размерам с кафедральным собором в Кёнигсберге, Свято-Елисаветинском женском монастыре и Парке птиц «Приозерье».

Тургенево-Гросс Легиттен

Кирха из массивных валунов, пережившая все войны, — ныне украшение поселка. Вы увидите место захоронения племянницы Наполеона Бонапарта и скульптуру солдата на стене обители — памятник погибшим в Первой мировой войне.

Заливино-Риндерорт

Далее вы прогуляетесь по рыбацкому поселению на берегу Куршского залива и увидите его главную достопримечательность — один из трех исторических маяков, сохранившихся на территории Калининградской области.

Саранское-Лаукишкен

Поговорим о давней истории поселения 13 века, деревянной крепости, перестроенной в каменный замок, и его владельце — яром противнике фашизма. А еще об известной всей Германии «Анхен из Тарау», в честь которой написали песню, оказавшую заметное влияние на немецкий фольклор.

Сосновка-Гросс Баум

В Сосновке вы увидите кирху, но уже не тевтонскую, а немецкую, построенную в первой трети 20 века. Ее архитектором был Фридрих Ларс, известный по работе над портиком могилы Канта в Кенигсберге.

Залесье-Меляукен

Еще одна кирха интересна тем, что является «пробником» и близнецом Фриденскирхи, расположенной в немецком потсдамском парке Сан-Суси. Построили ее по распоряжению шестого короля Пруссии.

Большаково-Гросс Скайсгиррен

В «светлой роще» вы познакомитесь с городом, которому уделялось большое внимание: здесь находились сразу две кирхи, уникальная узкоколейная железная дорога, одна из крупнейших в Европе сельскохозяйственных ярмарок, школа в стиле баухаус с современной спортивной площадкой, стадионом, кинотеатром, а также столовой, считавшейся лучшей во всем государстве.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes Benz Sprinter. Он дополнительно оборудован розетками, раскладным столиком, люком, автономным отопителем салона, комфортными откидными креслами и отличной акустической системой.
  • Мы встретим вас в любой точке Калининграда и после экскурсии привезем обратно
  • Дополнительные расходы: питание; по желанию увеличение продолжительности экскурсии + 2000/час
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

🔹 Заливино на реконструкции до зимы 2021.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Dmitriy
Dmitriy
Наша команда состоит из нескольких гидов — коренных жителей Калининграда, которые объединились в 2009 году с одной целью: дарить любителям истории и путешественникам знания о таком замечательном крае как Калининградская область. Мы живём этой историей и любовью к прошлому и настоящему региона, поэтому откроем для вас нашу землю с нетривиальной стороны. С первых экскурсий нам удалось влюбить в Калининград многих гостей, которые даже не догадывались, какая жемчужина истории досталась России!
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1 реальный отзыв

Г
22 авг 2021
Дмитрий нам показал большое количество жемчужин Прусского Полесья. Если вам интересна история и история данного места, то вам с Дмитрием. Дмитрий человек увлечённый историей своего края, поэтому рассказы у него интересные, захватывающие. Экскурсия была длительной, но мы с сыном ни сколько не пожалели, что выбрали её. Таких историй и архитектурных строений мы не видели ни где в России. Калининградская область уникальная. Узнайте её с Дмитрием!

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