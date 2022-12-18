Встреча с гидом у экскурсионного автобуса от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10). У гида будет бейдж «Янтарный Кенигсберг».
14:00 Обзорная экскурсия «Калининградский экспресс».
За три экскурсионных часа вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.
Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.
Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.
Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.
Окончание экскурсии в 17:00.
За дополнительную плату трансфер с аэропорта или ж/д вокзала до отеля.
Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).
Завтрак в отеле.
10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Экскурсия «Гастрономическое средневековье»
Мы отвезем вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.
Здесь вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.
Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.
Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.
Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.
Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».
Окончание экскурсии в 14:30.
Завтрак в отеле.
09:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).
Экскурсия в Национальный парк Куршская коса – это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.
Уникальное творение природы и человека. Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.
А ещё, вы сможете попробовать вкусную копченую рыбку с Балтийского побережья и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.
В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.
Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.
И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Окончание экскурсии в 16:00.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время.
Дополнительно:
Экскурсия «Сокровища Балтийского побережья + посещение производства».
Стоимость: взрослый – 1 500 руб., для пенсионеров и детей до 18 лет – 1 400 руб.
09:00 пос. Янтарный, г. Светлогорск
Поселок Янтарный – это место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца 19 века, а также один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду.
Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
В процессе данной экскурсии вам представится уникальная возможность побывать на производстве и своими глазами увидеть как обрабатывают солнечный камень, какие изделия из него изготавливают и где еще можно применить янтарь.
Окончание экскурсии в 17:00.
По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.
Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Одноместный
|Двухместный
|Трехместный
Гостевой дом «Робинзон»
10 мин до центра города
(завтрак континентальный – 250 руб. /чел)
|15 100
|12 000
|12 100
Отель «Берлин» 3*
10 минут до центра города
(завтрак шведский стол – 385 руб. /чел)
|16 100
|13 950
|14 100
Отель «Гламур» 3*
центр города
(завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)
|17 000
|14 800
|14 000
Гостиница «Турист» 3*
центр города
(завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)
|19 500
|15 000
|15 300
Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда.
Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.
В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
Вы можете заказать завтрак континентальный – 250 руб. /чел.
Автобусная остановка Льва Толстого находится в 50 м от гостевого дома Robinzon. Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Калининграда составляет 6 км, а до международного аэропорта Храброво - 19 км.
Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.
Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.
В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (385 руб. /чел).
До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.
Расстояние от отеля «Берлин» до международного аэропорта Храброво составляет 25 км.
Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.
Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.
В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. Завтрак «шведский стол».
«Турист» – это современный гостинично-ресторанный комплекс, который подойдёт как для деловой поездки, так и для отдыха.
Несомненным преимуществом комплекса является местоположение: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», в пешей доступности от центра города и главных достопримечательностей, а также на одной из ключевых магистралей, по которой легко добраться до аэропорта «Храброво».
Завтрак «шведский стол».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В стоимость входит транспортное обслуживание по программе.
Вы можете дополнительно заказать транспортное обслуживание из/в аэропорт 1 000 руб., с/на железнодорожный вокзал 700 руб.