2 день

Экскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф с дегустацией

Завтрак в отеле.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Экскурсия «Гастрономическое средневековье»

Мы отвезем вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.

Здесь вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии в 14:30.