Что вас ожидает

Экскурсия ⛳ по Зеленоградску, в прошлом королевскому курорту Кранцу. Посещение музея «Мурариум», где представлена частная арт-коллекция кошек, самая большая из подобных в России. Знакомство с историей 📖 города и окрестностей со времён поселений викингов и до наших дней. Прогулка 👣 по променаду и парку.

Осмотр достопримечательностей: кирха Святого Адальберта, памятник зеленоградским котам, бювет с минеральной водой. Приятным завершением экскурсии 🧭 станет посещение маленькой семейной сыроварни открытого типа «Schaaken DORF» в п. Некрасово под Зеленоградском, где есть возможность продегустировать и приобрести самые разнообразные сыры собственного производства и шоколадные изделия.

Важная информация

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.