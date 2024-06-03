Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе

Опередить других путешественников, побыть на природе и узнать о птицах на орнитологической станции
Чтобы застать национальный парк безлюдным и умиротворённым, мы поедем туда с утра пораньше.

Первым делом побываем на орнитологической станции, где специалист расскажет вам о роли этой территории для миграций птиц. Затем окажемся в Танцующем лесу и пройдём по экотропе мимо изогнутых деревьев. А напоследок заберёмся на дюну, где у вас будет 1,5 часа свободного времени.
4.7
20 отзывов
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия полностью посвящена Куршской косe. Вы проведёте целый день на территории уникального заповедного места.

Наша программа:

Первая в мире орнитологическая станция кольцевания птиц или Станция Фрингилла. Она была открыта более 120 лет назад и вносит значимый вклад в поддержание популяции пернатых. В компании опытного орнитолога вы узнаете о миграции птиц.

Танцующий лес. Как так вышло, что именно здесь все деревья так необычно деформировались? Пройдём по экологической тропе, чтобы раскрыть все тайны леса.

Самая высокая дюна на российской части Куршской косы. Здесь находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на неё и полюбуемся панорамным видом на дюны и Куршский залив. Здесь у вас будет свободное время (1,5 часа), чтобы перекусить, спуститься к морю и, возможно, искупаться!

Организационные детали

  • Поездка проходит на минивэне Mercedes Sprinter или Volkkswagen Crafter
  • Преимущество этой экскурсии в том, что мы выезжаем из Калининграда рано утром, минуя пробки и большой туристический поток
  • Возьмите с собой паспорта — они нужны для проезда через КПП
  • Есть несколько мест посадки в экскурсионный автобус. Пожалуйста, при бронировании укажите, где вы будете ожидать автобус. Список мест и время посадки:
06:40 — отель «ИБИС», Московский пр-т, 5206:50 — Рыбная деревня (автобусная остановка, ул. Октябрьская, 5Б)07:00 — гостиница «Калининград», Ленинский пр-т., 8107:10 — гостиница “Mercure”07:20 — ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34 (слева от главного входа)07:45 — гостиница «Турист», улица Невского, 5308:15 — Зеленоградск, ул. Окружная, 3

Экскурсия начинается от ТЦ «Акрополь», именно там присоединяется гид. Посадка в других местах является трансфером до основной точки сбора.

Дополнительно оплачивается:

  • Экологический сбор — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
  • Входной билет на станцию кольцевания птиц: 350 руб. /взрослые, 250 руб. /пенсионеры, 150 руб. /дети

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 07:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2 500 ₽
Дети до 18 лет2 500 ₽
Пенсионеры2 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ «Акрополь» или в другом месте посадки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Елизавета)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Елизавета)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Елизавета)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Елизавета)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Елизавета)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Елизавета)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Галина)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Галина)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Галина)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Вероника)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Андрей)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Андрей)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Андрей)Рано утром - на Куршскую косу в мини-группе (Андрей)
Елизавета
3 июня 2024
Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест- приезжали большие автобусы с толпами туристов. Нам же достался пустой лес с танцующими деревьями и относительно пустая дюна.
Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-Все безумно понравилось! Небольшая группа и ранний выезд- все прекрасно! Когда мы уже уходили с мест-
А
20 мая 2024
Приехали раньше толп туристов. Кондиционер в автобусе не работал в жаркий день.
О
18 мая 2024
Неоднозначные впечатления от поездки.
Природа хороша, уникальный памятник природы и человеческому труду. Организаторы идут на встречу при форс-мажорах.
О минусах. Поездка была 9 мая, выезд в 7.30. Я конечно предполагала, что будет
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перекрытие улиц в городе, но что это будет так рано и для пешеходов в том числе закроют всю центральную часть города, не ожидала. Жила в Амалиенау, сбор группы был у ТЦ Акрополь. Добраться можно было только с большим объездом. Поняла я это только когда была уже на середине пути. Спасибо организаторам, что помогли сориентироваться, подождали. Но хотелось бы, чтобы о таких нюансах организаторы предупреждали туристов. И заранее предлагали варианты как добраться до места встречи. Кроме меня ещё двух туристов сразу не нашли, возвращались. О необходимости доплаты тоже я сама напоминала. Так что организация в этот раз хромала на обе ноги. Сильно оценку не снижаю, надеюсь что в этот раз просто звёзды не сошлись.
Нам повезло на орнитологической станции. Мы были первыми и с научным сотрудником повезло. Очень увлеченная девушка, интересно рассказывала. И птичку при нас кольцевали. Вот там хотелось остаться подольше, пообщаться с увлечённым человеком.
В танцующем лесе и на высоте Эфа уже было много народу. И весь смысл наслаждения природой потерялся.
Очень понравился пляж, длинный, широкий. Народ на нем потерялся. Но мы были в не сезон для купания, не знаю как там будет летом.
Экскурсия очень раскручена, группы едут одна за одной. Хотите ли вы наслаждаться природой в режиме ограниченного времени и с толпами других туристов решайте сами. Рекомендовать не буду. Съездить туда стоит, но желательно тогда, когда там будет мало людей. И если есть возможность, то самим, чтобы не быть ограниченными по времени.

М
18 мая 2024
Маршрут интересный, особенно понравился полевой стационар "Фрингилла". При нас закольцевали пеночку, научный сотрудник сопровождал интересным рассказом.
Всего час выделили на прогулку к морю, хотелось ещё там погулять.
Минус одна звезда за долгий сбор группы, в Зеленоградске искали одного человека, двоих забыли, пришлось возвращаться от кпп.
Л
16 мая 2024
Организация экскурсии на нуле,не информации о автобусе,не точного времени посадки, никаких контактов.
Экскурсовод жевала слова, ничего особо интересного не рассказала, гораздо проще потратить 15 мин на изучение информации в интернете и на арендованной машине самостоятельно любоваться красотами в своём режиме
Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Любовь! Благодарим вас за выбор нашей экскурсии.

Однако ваш отзыв кажется нам несколько несправедливым. В билете указан точный адрес с
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отметкой на карте, а также точное время отправления и контактные данные дежурного менеджера. Заранее мы отправляем сообщение с подтверждением и еще раз уточняем адрес, время и прочую информацию. Наша цель - предоставить гостям максимально полную информацию о предстоящих поездках."

Галина
13 мая 2024
Коса как всегда невероятна! Встречает теплом и солнцем, даже в пасмурный день!)
Полевой стационар для птиц Фригнгилла - интересное дополнение, где вам увлекательно расскажут про кольцевание птиц.
Еще одна локация - танцующий лес. Можно наблюдать удивительные деревья. Местные называют его пьяный лес))
Экскурсовод очень грамотная и приятная девушка, с профильным образованием, слушать одно удовольствие)
Коса как всегда невероятна! Встречает теплом и солнцем, даже в пасмурный день!)Коса как всегда невероятна! Встречает теплом и солнцем, даже в пасмурный день!)Коса как всегда невероятна! Встречает теплом и солнцем, даже в пасмурный день!)
В
5 мая 2024
Если кратко, то я провела день в душевной компании. За 8 часов меня не перегрузили информацией, в наоборот в лёгкой форме в вперемешку с юмором поведал интересные факты и показали
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чудесные места.
Отдельно про гида развлекались нас всю дорогу. Это не походе на типичную экскурсию. Всё время был интерактив.
Мы выехали рано утром и успели посиотреть много мест до туристов.
Так же гид показал дополнительные места. Это не входило в программу, но время было и человеку было важно показать нам все прекрасы. Другой мог бы просто медленнее ехать и дать больше времени на самостоятельную прогулку. А наш гид понимал что мы уже все освоили и готовы в путь, предлагал нам посозерцать ещё интересные места.
Видно что человек работает на любимой работе и ему важны наши эмоции, впечатления.

Про дюны и косу. Фотографии не совпали с реальностью и многие пишут из за этого негативные отзывы.
По факту это природа, пение птиц, воздух которым невозможно надышаться. И дюны очень изменчивы. Кажется что это место на нашей планете которое просто стоит увидеть.
Оно прекрасно. Ну и конечно исторические факты узнать.
Орнитолог. Это отдельный удача просто постоять рядом с профессором и послушать, поговорить с ним. Юмором, не занудно. Хочется с таким человеком говорить часами.

Если кратко, то я провела день в душевной компании. За 8 часов меня не перегрузили информацией,
М
4 мая 2024
Замечательная идея поехать рано утром на Куршскую косу. Мы были только своей группой, что порадовало. Гид Елена замечательная, легкая и простая экскурсия для тех, кто не любит длительные самое то.
Т
3 мая 2024
Хромает организация: 1. перед началом экскурсии из двух разных источников пришло два сообщения с разным наименованием экскурсии, ценой и временем встречи. 2. на орнитологической станции с нас требовали какой-то ваучер,
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которого не было, а экскурсоводе осталась в машине, типа не её эта часть экскурсии. 3. в конце экскурсии нас высадили не на той остановке
Пожелание: добавьте ещё минут 30 на море, иначе ты либо успеваешь поесть, либо спуститься к морю

Дарья
2 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия, особенно, что группа маленькая, почти индивидуальная поездка, и выезд ранним утром - когда мы заканчивали что-то осматривать, туда только приходил народ (и много!). А здорово полюбоваться
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природой и сделать фотографии, когда рядом почти нет людей. Гид на четверку, довольно много проталкивал собственного мнения на исторические и нынешние события, теорий конспирологических, но впечатление не испортилось: полезных советов и интересного материала также было много.

А
27 апр 2024
Здравствуйте! нам очень понравилось на экскурсии по данному направлению, экскурсовод умничка, так хорошо и доступно всё рассказала и показала!!! Желаем вам ещё больше туристов и процветания вашей организации!!!
А
25 апр 2024
Прекрасная экскурсия!
Рекомендую всем, кто любит отправляться на маршрут пораньше. С гидом Андреем посетили все указанные в листе остановок места, а также услышали интересные истории и легенды о них.
Спасибо вам!
Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!Прекрасная экскурсия!
О
25 апр 2024
Экскурсия понравилась, гид Андрей очень интересно рассказывает, показал несколько мест вне программы, рекомендую
Д
19 апр 2024
Экскурсия просто супер! У нас был гид Андрей, который не только рассказывал интересные факты и историю мест, но и историю Калининграда в целом, очень приятный собеседник и весёлый парень!
Все было комфортно, удобно и без спешки 😊👍
Е
19 апр 2024
Ездила на экскурсию с подругой, нам все понравилось.

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