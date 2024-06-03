Первым делом побываем на орнитологической станции, где специалист расскажет вам о роли этой территории для миграций птиц. Затем окажемся в Танцующем лесу и пройдём по экотропе мимо изогнутых деревьев. А напоследок заберёмся на дюну, где у вас будет 1,5 часа свободного времени.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Эта экскурсия полностью посвящена Куршской косe. Вы проведёте целый день на территории уникального заповедного места.
Наша программа:
Первая в мире орнитологическая станция кольцевания птиц или Станция Фрингилла. Она была открыта более 120 лет назад и вносит значимый вклад в поддержание популяции пернатых. В компании опытного орнитолога вы узнаете о миграции птиц.
Танцующий лес. Как так вышло, что именно здесь все деревья так необычно деформировались? Пройдём по экологической тропе, чтобы раскрыть все тайны леса.
Самая высокая дюна на российской части Куршской косы. Здесь находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на неё и полюбуемся панорамным видом на дюны и Куршский залив. Здесь у вас будет свободное время (1,5 часа), чтобы перекусить, спуститься к морю и, возможно, искупаться!
Организационные детали
- Поездка проходит на минивэне Mercedes Sprinter или Volkkswagen Crafter
- Преимущество этой экскурсии в том, что мы выезжаем из Калининграда рано утром, минуя пробки и большой туристический поток
- Возьмите с собой паспорта — они нужны для проезда через КПП
- Есть несколько мест посадки в экскурсионный автобус. Пожалуйста, при бронировании укажите, где вы будете ожидать автобус. Список мест и время посадки:
Экскурсия начинается от ТЦ «Акрополь», именно там присоединяется гид. Посадка в других местах является трансфером до основной точки сбора.
Дополнительно оплачивается:
- Экологический сбор — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Входной билет на станцию кольцевания птиц: 350 руб. /взрослые, 250 руб. /пенсионеры, 150 руб. /дети
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 07:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2 500 ₽
|Дети до 18 лет
|2 500 ₽
|Пенсионеры
|2 500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Природа хороша, уникальный памятник природы и человеческому труду. Организаторы идут на встречу при форс-мажорах.
О минусах. Поездка была 9 мая, выезд в 7.30. Я конечно предполагала, что будет
Всего час выделили на прогулку к морю, хотелось ещё там погулять.
Минус одна звезда за долгий сбор группы, в Зеленоградске искали одного человека, двоих забыли, пришлось возвращаться от кпп.
Экскурсовод жевала слова, ничего особо интересного не рассказала, гораздо проще потратить 15 мин на изучение информации в интернете и на арендованной машине самостоятельно любоваться красотами в своём режиме
Однако ваш отзыв кажется нам несколько несправедливым. В билете указан точный адрес с
Полевой стационар для птиц Фригнгилла - интересное дополнение, где вам увлекательно расскажут про кольцевание птиц.
Еще одна локация - танцующий лес. Можно наблюдать удивительные деревья. Местные называют его пьяный лес))
Экскурсовод очень грамотная и приятная девушка, с профильным образованием, слушать одно удовольствие)
Рекомендую всем, кто любит отправляться на маршрут пораньше. С гидом Андреем посетили все указанные в листе остановок места, а также услышали интересные истории и легенды о них.
Спасибо вам!
Все было комфортно, удобно и без спешки 😊👍