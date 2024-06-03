Чтобы застать национальный парк безлюдным и умиротворённым, мы поедем туда с утра пораньше. Первым делом побываем на орнитологической станции, где специалист расскажет вам о роли этой территории для миграций птиц. Затем окажемся в Танцующем лесу и пройдём по экотропе мимо изогнутых деревьев. А напоследок заберёмся на дюну, где у вас будет 1,5 часа свободного времени.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Эта экскурсия полностью посвящена Куршской косe. Вы проведёте целый день на территории уникального заповедного места.

Наша программа:

Первая в мире орнитологическая станция кольцевания птиц или Станция Фрингилла. Она была открыта более 120 лет назад и вносит значимый вклад в поддержание популяции пернатых. В компании опытного орнитолога вы узнаете о миграции птиц.

Танцующий лес. Как так вышло, что именно здесь все деревья так необычно деформировались? Пройдём по экологической тропе, чтобы раскрыть все тайны леса.

Самая высокая дюна на российской части Куршской косы. Здесь находится смотровая площадка «Высота Эфа». Мы поднимемся на неё и полюбуемся панорамным видом на дюны и Куршский залив. Здесь у вас будет свободное время (1,5 часа), чтобы перекусить, спуститься к морю и, возможно, искупаться!

Организационные детали

Поездка проходит на минивэне Mercedes Sprinter или Volkkswagen Crafter

Преимущество этой экскурсии в том, что мы выезжаем из Калининграда рано утром, минуя пробки и большой туристический поток

Возьмите с собой паспорта — они нужны для проезда через КПП

Есть несколько мест посадки в экскурсионный автобус. Пожалуйста, при бронировании укажите, где вы будете ожидать автобус. Список мест и время посадки:

— отель «ИБИС», Московский пр-т, 52— Рыбная деревня (автобусная остановка, ул. Октябрьская, 5Б)— гостиница «Калининград», Ленинский пр-т., 81— гостиница “Mercure”— ТЦ «Акрополь», ул. Проф. Баранова, 34 (слева от главного входа)— гостиница «Турист», улица Невского, 53— Зеленоградск, ул. Окружная, 3

Экскурсия начинается от ТЦ «Акрополь», именно там присоединяется гид. Посадка в других местах является трансфером до основной точки сбора.

Дополнительно оплачивается:

Экологический сбор — 300 руб. /чел. (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)

Входной билет на станцию кольцевания птиц: 350 руб. /взрослые, 250 руб. /пенсионеры, 150 руб. /дети

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.