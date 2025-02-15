Вы проедете по старинным тенистым аллеям. Рассмотрите самый красивый мост в области и тевтонские замки. Отдохнёте на реке Неман, по которой проходит граница с Литвой. Увидите пивоварню, где открыли музей. Встретитесь с Наполеоном и Александром I. Вашими виртуальными попутчиками станут герои Док и Марти — будет много историй и юмора. Запасайтесь кофе, круассанами — и назад в Пруссию!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание аудиогида
Театрализованная аудиоэкскурсия создана профессиональными актёрами театра и кино, чтобы вы получили яркие впечатления и от души посмеялись. В нашей программе:
- Замок Рагнит. Построен в 14 веке. Служил важным оборонительным и административным центром на протяжении столетий. Вы оцените архитектуру монументального замка. Узнаете много интересного об истории региона и Тевтонском ордене. И увидите, как из руин восстанавливается крепость
- Мост Королевы Луизы через Неман. По реке проходит граница между Россией и Литвой
- Кирха Меляукена, разрушенный от времени храм 19 века
- Кирха Гросс Легиттена. Готическая постройка 1400 года из валунов с кирпичными вставками
- Замок Лабиау. Основан в конце 13 века на месте прусской крепости и пережил множество событий. Сегодня от замка остались только стены и подвалы
- Дом, в котором родился знаменитый актёр Армин Мюллер-Шталь. Объект культурного наследия и одна из главных достопримечательностей Советска
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1190 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улица Фрунзе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Калининграде
Провёл экскурсии для 11068 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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