Вы полюбуетесь лучшим видом на бухту и море, познакомитесь с самым медленным городом и городом котиков. Заглянете на сыроварню, прогуляетесь по плавучему променаду. А я поймаю лучшие моменты и сделаю для вас замечательные фотографии!
Описание фото-прогулки
Кумачёво — посёлок, где гнездятся аисты. С апреля по август их можно будет увидеть в нескольких метрах от вас! Здесь же находится одна из старейших кирх области.
Янтарный. Вы узнаете об истории посёлка и как он связан с янтарём. Прогуляетесь по плавучему деревянному променаду, увидите бакланов и, возможно, даже покормите лебедей с рук. А затем выйдем к морю!
Филинская бухта — локация с лучшим панорамным видом на всём побережье.
Светлогорск. Мы осмотрим основные достопримечательности. И раскроем, почему этот город считают медленным и почему множество зданий здесь принадлежит военным.
Зеленоградск. Мы прогуляемся по пешеходной улице и променаду, и я расскажу, как Зеленоградск стал городом котиков, как здесь проходила война, где попробовать прусские пироги, хот-дог с селёдкой и копчёное пиво.
Сыроварня. В здании бывшей конюшни вас ждёт дегустация: вы попробуете 6 видов сыров и 4 вида сладкого под медовое вино. Бонусом — увидите замок 13 века.
Кому подойдёт экскурсия
Всем, кто хочет насладиться природой, узнать интересные факты и лайфхаки, открыть для себя интересные локации. И конечно, получить профессиональные снимки на память — и всё это в уютной и дружественной обстановке.
Организационные детали
В каждой локации я провожу фотосъёмку (около 3-5 минут). В сумме за всю поездку у каждого путешественника будет около 15-20 минут на фотосессию.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Multivan
- Съёмка проходит на Sony Alpha 7 III, в течение 10 дней после экскурсии вы получите ~50 кадров в цветокоррекции
- Поездка может проходить без фотосъёмки — в этом случае цена будет ниже. Просто выберите соответствующую категорию билета при бронировании
в субботу в 08:45
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Фототур
|7000 ₽
|Тур без фото
|5500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Для меня всегда экскурсии - это скучно и нудно, но не в этот раз! Илья - очень харизматичный и веселый человек! Материал подает интересно, видно, что сам любит свою работу и Калининградскую область!
Обязательно запишусь на другие его экскурсии. Время пролетело просто незаметно!
Спасибо Илья, 10 из 10 баллов:)
Я,конечно, буду рекомендовать этот тур своим знакомым.
Ещё и фото получила после экскурсии 👍👍👍👍