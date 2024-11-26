Уютный фототур по Калининградскому побережью

Увидеть лучшие места области, познакомиться с их историей и получить на память атмосферные снимки
Давайте знакомиться с побережьем в интересном формате? Вас ждут самые красивые локации и множество интересных историй.

Вы полюбуетесь лучшим видом на бухту и море, познакомитесь с самым медленным городом и городом котиков. Заглянете на сыроварню, прогуляетесь по плавучему променаду. А я поймаю лучшие моменты и сделаю для вас замечательные фотографии!
5
5 отзывов
Уютный фототур по Калининградскому побережью
Уютный фототур по Калининградскому побережью
Уютный фототур по Калининградскому побережью
Ближайшие даты:
22
фев1
мар15
мар22
мар29
мар5
апр19
апр
Время начала: 08:45

Описание фото-прогулки

Кумачёво — посёлок, где гнездятся аисты. С апреля по август их можно будет увидеть в нескольких метрах от вас! Здесь же находится одна из старейших кирх области.

Янтарный. Вы узнаете об истории посёлка и как он связан с янтарём. Прогуляетесь по плавучему деревянному променаду, увидите бакланов и, возможно, даже покормите лебедей с рук. А затем выйдем к морю!

Филинская бухта — локация с лучшим панорамным видом на всём побережье.

Светлогорск. Мы осмотрим основные достопримечательности. И раскроем, почему этот город считают медленным и почему множество зданий здесь принадлежит военным.

Зеленоградск. Мы прогуляемся по пешеходной улице и променаду, и я расскажу, как Зеленоградск стал городом котиков, как здесь проходила война, где попробовать прусские пироги, хот-дог с селёдкой и копчёное пиво.

Сыроварня. В здании бывшей конюшни вас ждёт дегустация: вы попробуете 6 видов сыров и 4 вида сладкого под медовое вино. Бонусом — увидите замок 13 века.

Кому подойдёт экскурсия

Всем, кто хочет насладиться природой, узнать интересные факты и лайфхаки, открыть для себя интересные локации. И конечно, получить профессиональные снимки на память — и всё это в уютной и дружественной обстановке.

Организационные детали

В каждой локации я провожу фотосъёмку (около 3-5 минут). В сумме за всю поездку у каждого путешественника будет около 15-20 минут на фотосессию.

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Multivan
  • Съёмка проходит на Sony Alpha 7 III, в течение 10 дней после экскурсии вы получите ~50 кадров в цветокоррекции
  • Поездка может проходить без фотосъёмки — в этом случае цена будет ниже. Просто выберите соответствующую категорию билета при бронировании

в субботу в 08:45

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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Фототур7000 ₽
Тур без фото5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На пл. Победы
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 08:45
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
2
1
А
26 ноя 2024
Нам очень понравилось, было классно слушать и смотреть. Несмотря на погоду, все-таки погуляли. Это было достаточно просто и понятно. Благодарим за то, что гид старался и вложился в этот фототур! Рекомендую взять этот фототур!
Нам очень понравилось, было классно слушать и смотреть. Несмотря на погоду, все-таки погуляли. Это было достаточноНам очень понравилось, было классно слушать и смотреть. Несмотря на погоду, все-таки погуляли. Это было достаточно
А
10 ноя 2024
Хочу сказать огромное спасибо Илье!
Для меня всегда экскурсии - это скучно и нудно, но не в этот раз! Илья - очень харизматичный и веселый человек! Материал подает интересно, видно, что сам любит свою работу и Калининградскую область!
Обязательно запишусь на другие его экскурсии. Время пролетело просто незаметно!
Спасибо Илья, 10 из 10 баллов:)
А
7 ноя 2024
Выбрали этот тур по рекомендации знакомых и не пожалели. Настолько все продумано, начиная с комфортабельного транспортного средства, заканчивая посещаемыми локациями. Доброжелательная и уютная атмосфера, интересные небанальные факты и истории. Получили море впечатлений и эмоций. Огромное спасибо гиду Илье!
Выбрали этот тур по рекомендации знакомых и не пожалели. Настолько все продумано, начиная с комфортабельного транспортногоВыбрали этот тур по рекомендации знакомых и не пожалели. Настолько все продумано, начиная с комфортабельного транспортногоВыбрали этот тур по рекомендации знакомых и не пожалели. Настолько все продумано, начиная с комфортабельного транспортного
Ксения
7 ноя 2024
Это была интересная экскурсия! Главное: лёгкость, у меня было чувство, что я катаюсь по красивым местам с друзьями. Пока мы ехали,Илья рассказывал про историю области. Кстати, мне понравилось, что экскурсия не на огромном автобусе на толпу, нас всего было 5 человек +гид. 👍
Я,конечно, буду рекомендовать этот тур своим знакомым.
Ещё и фото получила после экскурсии 👍👍👍👍
Это была интересная экскурсия! Главное: лёгкость, у меня было чувство, что я катаюсь по красивым местамЭто была интересная экскурсия! Главное: лёгкость, у меня было чувство, что я катаюсь по красивым местам
Анна
6 ноя 2024
Мне очень понравилось) насыщенный маршрут, очень много красивых мест) Если в первый раз в Калининграде, то отличный вариант увидеть самые популярные локации области. Если уже что-то самостоятельно успели увидеть, то
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Илья обращает внимание на такие моменты, которые сам при прогулке вряд ли заметишь)
Очень понятно преподносит всю информацию, на все вопросы ответил, без лишней воды и бесконечного монотонного монолога.
Весело погуляли, вкусно перекусили, плюс ещё узнали много мест, куда ещё обязательно нужно сходить и какие блюда попробовать) в конце тура отправились в сыроварню на дегустацию - отличное завершение дня 🤍
Я довольна абсолютно всем: комфортной машиной, доходчивой подачей информации, приятной беседой с гидом и другими участниками, вкусной едой и насыщенной программой!
Самостоятельно одному сложно было бы посетить все эти места, тем более за один день) Спасибо 🫶🏼

Мне очень понравилось) насыщенный маршрут, очень много красивых мест) Если в первый раз в Калининграде, тоМне очень понравилось) насыщенный маршрут, очень много красивых мест) Если в первый раз в Калининграде, тоМне очень понравилось) насыщенный маршрут, очень много красивых мест) Если в первый раз в Калининграде, тоМне очень понравилось) насыщенный маршрут, очень много красивых мест) Если в первый раз в Калининграде, тоМне очень понравилось) насыщенный маршрут, очень много красивых мест) Если в первый раз в Калининграде, то

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