Окунитесь в очарование вечернего Калининграда! Пройдитесь по уютно освещенным улицам района Марауненхоф, восхититесь красотой звучания знаменитого органа в Кафедральном соборе и насладитесь красотами города с воды.
Ближайшие даты:
Время начала: 16:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Вечерний Калининград — Кенигсберг — это совсем необычный город, который в вечернее время открывается с другой стороны. Мы покажем вам красоту улиц Марауненхофа, немецких домов с хаусмарками, прогулочные зоны Верхнего озера, созданного еще в 1270 году рыцарями Тевтонского Ордена. Также вы послушаете мини-концерт самого крупного в России органа. Вы увидите город с воды во время речной прогулки, оцените размеры Калининградского порта и пройдете вдоль знаменитых судов Музея мирового океана.
По четвергам в 16:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|2 950 ₽
|Пенсионный
|2 850 ₽
|Детский
|2 850 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы района Марауненхоф
- Прогулочные зоны Верхнего пруда
- Кафедральный собор
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Транспортные услуги
- Речная прогулка по Преголе
- Посещение органного концерта
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Южный вокзал (ул. Железнодорожная, д. 15)
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 16:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Ваша заявка принята
- С вами свяжется менеджер ТурОператора «Янтарный Край». Время отправления ориентировочное
- За день до экскурсии вам придет СМС оповещение с точным временем
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марта
28 июл 2024
Очень хотелось увидеть именно вечерний город, но его я не увидела. Прошлись, а вернее больше проехались, по каким-то невнятным местам. Все как-то быстро-быстро, так как торопились на концерт в Кафедральном
С
Светлана
7 июн 2024
Не стоит таких денег!
Взяли 11500 за пенсионера, 2школьников и взрослого.
Работа гида- только сопровождение.
Рассказ совершенно не качественный. Нет стандартного историко-архитектурного подготовленного рассказа.
Концерт в соборе - хорош! Но билет самостоятельно купить было бы 600+250*250+350=1450р
Теплоходик мило, но тоже 800р*4=3200р.
Вопрос, за что взяли остальные 6850 деньги?
За ужасную халтуру? Город мы так и не посмотрели увидели!
Взяли 11500 за пенсионера, 2школьников и взрослого.
Работа гида- только сопровождение.
Рассказ совершенно не качественный. Нет стандартного историко-архитектурного подготовленного рассказа.
Концерт в соборе - хорош! Но билет самостоятельно купить было бы 600+250*250+350=1450р
Теплоходик мило, но тоже 800р*4=3200р.
Вопрос, за что взяли остальные 6850 деньги?
За ужасную халтуру? Город мы так и не посмотрели увидели!
М
Марина
5 мая 2024
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