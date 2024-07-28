читать дальше соборе. Вот он мне понравился! Потом нас посадили на кораблик, где аудио экскурсия записана, я ее уже слышала. Мой совет: начинайте с концерта, а потом экскурсия. И пусть это будет именно рассказ о вечернем городе, а не сборная «солянка». Удачи!

Очень хотелось увидеть именно вечерний город, но его я не увидела. Прошлись, а вернее больше проехались, по каким-то невнятным местам. Все как-то быстро-быстро, так как торопились на концерт в Кафедральном