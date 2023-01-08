Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня

В этом туре вы сможете познакомиться с очаровательным Калининградом

5
2 отзыва
В этом туре вы сможете познакомиться с очаровательным Калининградом.

Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение замка Шаакен, сыроварни Шаакендорф с дегустацией и поездка на Куршскую косу. Вы сможете попробовать местную копченую рыбу и побывать в городе котов. А в свободное время самостоятельно погулять по городу и сделать памятные фотографии.
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Сырная дегустация
Сырная дегустация
Попробуем разные сорта полутвердых и твердых сыров
Город котов
Город котов
Отправимся в уютный город-курорт Зеленоградск
Куршская коса
Куршская коса
Погуляем по Национальному парку, а после попробуем копченую рыбу на Балтийском побережье

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсия

Встреча с гидом у экскурсионного автобуса от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10). У гида будет бейдж «Янтарный Кенигсберг».

14:00 Обзорная экскурсия «Калининградский экспресс».

За три экскурсионных часа вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Окончание экскурсии в 17:00.

За дополнительную плату трансфер с аэропорта или ж/д вокзала до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

Прибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область - обзорная экскурсия
2 день

Экскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф с дегустацией

Завтрак в отеле.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Экскурсия «Гастрономическое средневековье»

Мы отвезем вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года – замок Шаакен.

Здесь вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания. Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров. Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне. А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии в 14:30.

Экскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф с дегустациейЭкскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф с дегустациейЭкскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф с дегустацией
3 день

Национальный парк Куршская коса - Зеленоградск

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

09:50 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса – это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Уникальное творение природы и человека. Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать вкусную копченую рыбку с Балтийского побережья и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Окончание экскурсии в 16:00.

По желанию за доплату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Национальный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - ЗеленоградскНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный

Гостевой дом «Робинзон»

10 мин до центра города

(завтрак континентальный – 250 руб. /чел)

12 90010 80011 000

Отель «Берлин» 3*

10 минут до центра города

(завтрак шведский стол – 385 руб. /чел)

14 50012 10012 300

Отель «Гламур» 3*

центр города

(завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

15 00012 60012 200

Гостиница «Турист» 3*

центр города

(завтрак шведский стол входит в стоимость проживания)

15 50012 80013 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

2 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Вы можете заказать завтрак континентальный – 250 руб. /чел.

Автобусная остановка Льва Толстого находится в 50 м от гостевого дома Robinzon. Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Калининграда составляет 6 км, а до международного аэропорта Храброво - 19 км.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Берлин» 3

2 ночи

Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.

Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.

В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (385 руб. /чел).

До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.

Расстояние от отеля «Берлин» до международного аэропорта Храброво составляет 25 км.

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Отель «Гламур» 3

2 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. Завтрак «шведский стол».

Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3

Гостиница «Турист» 3

2 ночи

«Турист» – это современный гостинично-ресторанный комплекс, который подойдёт как для деловой поездки, так и для отдыха.

Несомненным преимуществом комплекса является местоположение: комплекс расположен на берегу живописного озера «Верхнее», в пешей доступности от центра города и главных достопримечательностей, а также на одной из ключевых магистралей, по которой легко добраться до аэропорта «Храброво».

Завтрак «шведский стол».

Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3Гостиница «Турист» 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание 2 ночи
  • Завтраки (для туристов, выбравших проживание с завтраками)
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Калининград и обратно
  • Завтраки (для туристов, кто выбрал проживание без завтрака)
  • Обеды и ужины
  • Трансферы: из/в аэропорт 1 000 руб., с/на железнодорожный вокзал 700 руб.
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как будет организован трансфер?

В стоимость входит транспортное обслуживание по программе.

Вы можете дополнительно заказать транспортное обслуживание из/в аэропорт 1 000 руб., с/на железнодорожный вокзал 700 руб.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
8 янв 2023
Все замечательно!
В
5 янв 2023
Все посещенные экскурсии (город, Куршская коса, Зеленоградск, Янтарный, Светлогорск, рыцарский замок, сыроварня) организованы идеально, хорошие экскурсоводы.

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