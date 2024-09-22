Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Калининграду
Прибытие в Калининград.
Трансфер до гостиницы за доп. плату.
Заселение в гостиницу.
14:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.
Калининград — город особенный. Архитектурно, событийно, географически этот город совсем не похож на другие города России. Увидеть уникальный сохранившийся Кенигсберг и современный европейский Калининград можно во время нашего путешествия.
Сегодня в нашем городе пешая прогулка от одной до другой центральной точки может занять около двух часов, но во время этой прогулки увидеть основные достопримечательности будет очень сложно.
Благодаря нашей экскурсии, протяженность которой более 20 км, всего за три часа можно увидеть сохранившиеся районы частных вилл (19 в.), городские ворота (18-20 вв.), довоенные и современные скверы и парки, равелины, бастионы и башни (18 -19 вв.), знаменитые Кенигсбергские мосты, уникальные кирхи и главный символ города — Кафедральный собор.
Данный формат знакомства с Калининградом-Кенигсбергом существенно сэкономит Ваше время, позволив увидеть и посетить другие удивительные места на карте уникальной области-эксклава.
Во время экскурсии Вы посетите магазин-музей «Кёнигсбергские марципаны», где сможете узнать историю возникновения такого деликатеса, как марципан, увидите интересные экспонаты — кондитерские изделия и даже попробуете на вкус это замечательное лакомство!
18:00 Окончание экскурсии.
Куршская Коса и «Танцующий лес»
09:00 Экскурсия «В царство моря, дюн и птичьих голосов».
Куршская коса — это узкая полоска суши, протянувшаяся между Балтийским морем и Куршским заливом, почти 100 километров песка, усмиренного человеком. Всего лишь за один день, проведенный там, вы увидите разнообразные ландшафты, богатый и яркий растительный и животный мир.
Вы выйдете на берег Балтийского моря, полюбуетесь одними из самых широких пляжей Калининградской области, увидите водную гладь Куршского залива и постараетесь разгадать загадку Танцующего леса.
Во время экскурсии Вы посетите Музейный комплекс национального парка.
А когда вы подниметесь на смотровую площадку маршрута «Высота Эфа», перед вами предстанут одни из самых высоких песчаных дюн Европы.
17:00 Окончание экскурсии.
Гвардейск, замки Тапиау и Вальдау, форт № 1 «Штайн»
09:00 Экскурсия «От рыцарей до королей — замок, крепость, форт».
Маршрут: г. Гвардейск, замок Тапиау — пос. Низовье, замок Вальдау — Форт №1 «Штайн».
Все владетели земель Пруссии стремились продемонстрировать свою власть и силу в камне, возводя грандиозные сооружения, которые служили одновременно резиденциями и крепостями.
Минувшие века накинули пелену забвения на имена гордых властителей, но древние стены продолжают величественно возвышаться над землями Восточной Пруссии.
На нашей экскурсии мы сможем прикоснуться к ушедшей эпохе и оценить величие замыслов, воплощением которых стали замки и крепости.
Мы увидим замок Тапиау, который был герцогской резиденцией, потом приютом для бедных, а затем на долгие годы стал тюрьмой.
Потом отправимся в замок Вальдау, где узнаем не только об истории замка, построенного рыцарями-тевтонцами, но и пройдем по пути Петра I, который останавливался в замке во время Великого Посольства.
А дальше нас ждет оборонительное сооружение XIX века — Форт № 1 «Штайн», часть «Ночной перины Кёнигсберга» — уникального защитного кольца, призванного сделать Кёнигсберг неприступной крепостью.
Полное погружение в эпоху войн, сражений, балов и менестрелей, а так же роскошные фотографии — гарантированы!
15:00 Окончание экскурсии.
Зеленоградск и Светлогорск
09:00 Экскурсия «Курорты Восточной Пруссии».
Маршрут: г. Светлогорск — г. Зеленоградск.
Зеленоградск и Светлогорск — Кранц и Раушен — самые известные и популярные курорты как Восточной Пруссии, так и Калининградской области. И каждому из них есть чем гордиться.
Кранц — первый государственный курорт в Восточной Пруссии на берегу Балтийского моря, открытый в 1816 году, город, который больше всего любят калининградцы.
Здесь широкие пляжи, просторный променад, комфортные для прогулок улочки, ведущие к водонапорной башне. Башня была бережно отреставрирована, и сегодня там размещается музей кошек «Мурариум», а со смотровой площадки, открывается вид на Зеленоградск и Балтийское море.
Светлогорск пленяет сразу — тут как будто все создано для неспешных прогулок и любования прекрасным — словно игрушечные виллы начала 20 века, извилистые дорожки, сбегающие к морю, крутизна берегового склона, городская скульптура, и все это в обрамлении великолепного зеленого наряда.
15:30 Окончание экскурсии.
Проживание
Тур предусматривает проживание в Калининграде в гостинице на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Отель
|Период
|DBL/TWIN
|TRPL
|SNGL
|Доп. ночь DBL/TRPL/SNGL
|Примечание
|Гостиница «Академическая», 3*
|01.10-15.10
14665
14665
18550
1650/1650/2700
|Без питания, завтрак – 450 руб. /чел.
|16.10-15.11
1250/1250/2100
|16.11-23.11
12260
12260
15225
1000/1000/1800
|Гостиница «Пруссия», без звезд
|01.10-30.12
15345
14130
22140
1950/1600/3900
|Без питания, завтрак – 450 руб. /чел.
|Гостиница «Золотая бухта», 3*
|01.10-28.12
17255
16535
20745
2500/2170/3500
|Без питания, завтрак – 550 руб. /чел.
|Гостиница «Турист», 3*
|01.10-31.10
20735
19300
31185
3500/2950/6500
|С завтраком
|01.11-28.12
19865
18710
29445
3250/2770/6000
|Гостиница «Мартон Палас», 4*
|01.10-31.10
19650
18130
29010
2995/2500/5490
|С завтраком
|01.11-27.12
18780
17550
27055
2745/2330/4990
DBL/TWIN – двухместное размещение, с одной двуспальной кроватью в номере или двумя односпальными.
TRPL – трехместное размещение.
SNGL – одноместное размещение.
Важно: В связи со сменой сезонности стоимость отелей может незначительно меняться. Данные цены носят ознакомительный характер, актуальную стоимость уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Турист» 3
Гостиница «Турист» расположена в Ленинградском районе Калининграда, возле озера Верхнее и Музея Янтаря.
Для заселения представлены уютные и комфортабельные номера, обставленные мебелью с отделкой из дерева и удобной кроватью, современной техникой, включая сплит-систему, сейфом и собственной ванной комнатой с феном.
На территории гостиничного комплекса работает ресторан европейской кухни и арт-ресторан, специализирующийся на высокой авторской кухне.
Рядом с отелем находятся заведения, торговые центры, развлекательные комплексы, достопримечательности и музеи. Недалеко можно прогуляться в парке или сквере. Расстояние до аэропорта 17,3 км. До ж/д вокзала - 2,3 км.
Гостиница «Мартон Палас» 4
Гостиница «Мартон Палас» построена в коммерческом районе Калининграда, в 10 минутах ходьбы от городского автовокзала.
Номера отвечают всем современным требованиям, в них есть все необходимое для комфортного проживания, а именно качественная мебель, удобная кровать с постельным бельем, кондиционер, телевизор и ванная комната.
На территории комплекса имеется ресторан, в котором все отдыхающие смогут попробовать разнообразные блюда и напитки. В 200 метрах от места отдыха есть кафе.
Аэропорт находится в 21,4 км от здания, в то время как железнодорожный вокзал всего в 500 м. Достопримечательности, торговые и развлекательные центры расположены в 300 м.
Гостиница «Академическая» 3
В числе услуг: парковка для личного авто, трансфер, доступ в интернет, детская площадка, гладильная, прачечная, лифт для доступа к верхним этажам, стойка регистрации работает круглосуточно.
Номерной фонд представлен категориями "Стандарт" и "Комфорт". Все комнаты оборудованы современной техникой и необходимой мебелью, чтобы проживание вдали от дома было комфортным и беззаботным.
Вкусно и сытно поесть можно в любом ресторане или столовой неподалеку. Здесь Вы не только отведаете свои любимые блюда, но и попробуете что-то новое и необычное.
В конференц-зале можно провести переговоры или деловую встречу. Он оборудован мягкими сиденьями, флипчартом, проекционным экраном и кондиционером.
Рядом находятся башня Дер Дона, музей Янтаря, парк юность и Королевские ворота.
Гостиница «Золотая бухта» 3
Гостиница «Золотая бухта» предлагает размещение в центре Калининграда.
Номера оформлены в классическом стиле и располагают всем необходимым для проживания.
Завтрак в отеле подается и оплачивается гостями отдельно.
Заселение для граждан РФ осуществляется только по внутреннему гражданскому паспорту.
Удачное расположение позволяет без труда пройти к основным достопримечательностям города. Железнодорожный вокзал находится в 400 метрах.
Гостиница «Пруссия»
Гостиница «Пруссия» расположена в Калининграде, в тихом, обустроенном районе. Приехавшие на собственном автомобиле смогут воспользоваться частной парковкой. Также к услугам гостей летняя терраса, сауна с гидромассажным душем и джакузи.
К размещению предоставляются комфортные номера, располагающиеся на четырех этажах и различающиеся по категориям и ценовой политике. Все они оформлены в классическом стиле, а в отделке интерьера использованы только натуральные материалы, в том числе и дерево. Каждый номер включает в себя удобные спальные места, качественную мебель, современную технику и собственную ванную комнату.
Каждое утро в местном кафе готовятся континентальные завтраки. Здесь же можно пообедать и поужинать. В меню представлены разнообразные блюда европейской и русской кухни. В собственной пекарне готовится хлеб и другие сладости.
Гостиница расположена в тихом зеленом районе города Калининграда в нескольких остановках от Южного железнодорожного вокзала и автовокзала. На общественном транспорте можно доехать до центральной площади Калининграда за 15-20 минут. Остановка «Киноленд» находится в 30 метрах. Рядом Вы найдете детскую площадку, пиццерию, магазины и аптеки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Экологические сборы
- Питание: 3 завтрака при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Проживание в выбранной гостинице в Калининграде
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Калининграда и обратно
- Обеды и ужины при размещении в гостиницах "Турист" и "Мартон Палас"
- Завтраки, обеды и ужины при размещении в остальных гостиницах: завтрак в гостинице Академическая "- 450 руб. /чел. завтрак в гостинице" Пруссия "- 450 руб. /чел. завтрак в гост." Золотая бухта " - 550 руб. /чел
- Завтрак в гостинице Академическая - 450 руб. /чел
- Завтрак в гостинице «Пруссия» - 450 руб. /чел
- Завтрак в гост. «Золотая бухта» - 550 руб. /чел
- Трансфер аэропорт - гостиница - от 1300 руб
- Личные расходы (сувениры и т. д.)
Место начала и завершения?
Где производится посадка на экскурсии?
1. В день начала тура (к 12:00) туристы должны получить информационное письмо у администратора своего отеля, в котором указано точное место и время (местное) сбора на экскурсии.
2. Время начала и окончания экскурсий в программе указано ориентировочное.
3. Места посадок на экскурсии:
|Название гостиницы
|Место посадки в автобус
|Как добраться
|Турист
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|Академическая
|У гостиницы Турист (ул. Невского, 53)
|10 мин на автобусе
|Мартон Палас
|Южный вокзал
|10 мин пешком
|Пруссия
|Южный вокзал
|10 мин на автобусе
|Золотая бухта
|Южный вокзал
|10 мин пешком
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программы в целом.
Как осуществляется трансфер в первый и последний день тура?
Трансфер оплачивается дополнительно. Стоимость:
- аэропорт – гостиница – от 1300 руб.;
При заказе трансфера туристов встречают с табличкой с фамилией туриста. Трансфер не является индивидуальным.
Входят ли билеты на поезд и самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.