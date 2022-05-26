Об экскурсии

Увидеть в историческом центре современного Калининграда почти исчезнувший Кенигсберг не просто. С моей помощью вы полюбите Калининград и увидите Кенигсберг.

Я покажу вам основные достопримечательности современного Калининграда: Рыбную деревню, музей Мирового океана, дом Советов, синагогу. Мы пройдёмся по брусчатке, увидим остров Кнайпхоф, Кёнигсбергский Кафедральный собор, Биржу, средневековые городские ворота и башни, прекрасно сохранившиеся кварталы Хуфена и виллы Амалиенау.