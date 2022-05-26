Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом

Увидеть в историческом центре современного Калининграда почти исчезнувший Кенигсберг не просто

Увидеть в историческом центре современного Калининграда почти исчезнувший Кенигсберг не просто.

С моей помощью вы полюбите Калининград и увидите Кенигсберг.
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом
Знакомство с Калининградом-Кёнигсбергом

Что вас ожидает 🤩

  • Дом Советов
  • Музей Мирового океана
  • Остров Кнайпхоф
  • Кафедральный Собор
  • Рыбная деревня
  • Синагога
  • Закхаймские, Королевские, Росгартенские ворота
  • Башня Дона
  • Проспект Мира
  • Район Хуфен (улица Красная)
  • Район Амалиенау (улица Кутузова)

Об экскурсии

Увидеть в историческом центре современного Калининграда почти исчезнувший Кенигсберг не просто. С моей помощью вы полюбите Калининград и увидите Кенигсберг.
Я покажу вам основные достопримечательности современного Калининграда: Рыбную деревню, музей Мирового океана, дом Советов, синагогу. Мы пройдёмся по брусчатке, увидим остров Кнайпхоф, Кёнигсбергский Кафедральный собор, Биржу, средневековые городские ворота и башни, прекрасно сохранившиеся кварталы Хуфена и виллы Амалиенау.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Шевченко, 4, Калининград
Завершение: Проспект Победы, 1, Калининград
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • На индивидуальной экскурсии место начала и окончания может меняться с пожеланием туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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