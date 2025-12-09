Мои заказы

Однажды в Рождество: праздничный тур по Калининградской области с дегустацией и ужином в замке

Погулять по нарядным Калининграду, Зеленоградску, Светлогорску и отведать марципан
Новогодний Калининград обладает особым шармом: улицы украшены блестящими игрушками и гирляндами с разноцветными лампочками, хомлины заботливо укутаны в тёплые вязаные шарфики. Приглашаем провести первые дни наступившего года в европейской и
читать дальше

праздничной атмосфере.

Мы расскажем о рождественских традициях бывшего Кёнигсберга и познакомим с богатой 700-летней историей региона.

Вы продегустируете местные специалитеты, прогуляетесь по белому песку одного из чистейших пляжей мира, поищете котиков в Зеленоградске и научитесь отличать подделки от настоящего янтаря. А ещё мы поужинаем в настоящем рыцарском замке.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой тёплые одежду и обувь.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по праздничному городу, дегустация марципана

Сегодня вы прилетаете в Калининград и размещаетесь в отеле с 15:00.

В 15:30 гид встретит вас в холле отеля. Отправимся на экскурсию по бывшему Кёнигсбергу, жители которого любили Рождество и украшали город к этому празднику. Они стремились превратить Кёнигсберг в настоящую сказку, растягивая вдоль улиц еловые гирлянды с разноцветными лампочками и расставляя свечи на окнах. Вы сможете убедиться, что современный Калининград отстаёт!

Мы осмотрим старинную архитектуру: Кафедральный собор 14 века, немецкие виллы района Амалиенау, брусчатые улочки и оборонительные ворота Кёнигсберга. Прогуляемся по Рыбной деревне и поищем хомлинов. После в Бранденбургских воротах вы попробуете лакомство королей — марципан.

В 19:30 окончание экскурсии в отеле.

2 день

Курортные Светлогорск и Янтарный

В этот день посетим янтарную столицу — посёлок Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Побываем на мануфактуре, где вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделки, и понаблюдаете за процессом обработки солнечного камня. Прогуляемся по «Городу мастеров», пройдёмся по аллее парка Беккера и широкому пляжу с белым песком — здесь же поищем кусочки янтаря.

После переедем в соседний Светлогорск. Полюбуемся старыми немецкими виллами, насладимся запахом сосен и моря и поймём причины популярности курорта Раушена-Светлогорска у отдыхающих.

В 17:00-17:30 вернёмся в отель, свободное время.

3 день

Экскурсия по Зеленоградску и ужин старинном замке, дополнительная экскурсия

С 9:00 до 13:00 есть возможность отправиться на экскурсию по подземельям Форта за доплату (бронируйте при покупке тура).

С 16:00 отправимся на экскурсию по курортному Зеленоградску, украшенному световой иллюминацией. Окунёмся в чарующую атмосферу европейского городка, которую создают уютные кафе, архитектура Курортного проспекта, оформление витрин магазинов.

Мы посмотрим на колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта (ныне Свято-Преображенский собор), посчитаем увиденных котиков, ведь Зеленоградск — город котов. Отведаем минеральной воды в бювете «Королева Луиза».

Нас ждёт роскошный ужин у камина в старинном замке. Мы отведаем тушёную капусту, сочные колбаски и ароматное местное пиво под рыцарское представление.

В 20:30-21:00 вернёмся в отель.

4 день

Отъезд и дополнительная экскурсия

С 9:00 до 13:00 можно посетить дополнительную экскурсию по замкам с дегустацией сыра (бронируйте при покупке тура).

Самостоятельный отъезд в аэропорт ко времени вылета. Если будет возможность, рекомендуем перед отъездом посетить органный мини-концерт в Кафедральном соборе в 12:00 или 14:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отеле «Турист» (за чел.)29 900 ₽
2-местное размещение в отеле «Калининград» (за чел.)32 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (при проживании в отеле «Турист»)
  • Рыцарский ужин
  • Дегустация марципана
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты по программе во время экскурсий
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
  • Остальное питание
  • Трансферы от аэропорта/в аэропорт - 2500 ₽ в одну сторону
  • Органный мини-концерт в Кафедральном соборе (по желанию) - от 700 ₽
  • Дополнительные экскурсии - 1600-2000 ₽ (бронируйте при покупке тура)
  • Возможна скидка за дополнительное место в 2-местном номере
  • Стоимость тура при 1-местном проживании - 35 900 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Калининград, в холле отеля, до 15:00
Завершение: Калининград, любое удобное время
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организуем ваше лучшее путешествие в самый западный регион нашей страны! Наша команда имеет многолетний опыт и современный подход к работе. Вас ожидают только новые, надёжные автобусы на маршрутах и только
читать дальше

аккредитованные местные экскурсоводы. Мы внимательно следим за изменениями на внутреннем калининградском рынке туризма, учитываем в своих предложениях и программах все новинки и открытия сезона (новые отели, музеи, рестораны, интерактивные программы). Берём на себя поиск самых интересных локаций и достопримечательностей. Вам остаётся только прилететь и наслаждаться отдыхом.

