Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой тёплые одежду и обувь.
Программа тура по дням
Экскурсия по праздничному городу, дегустация марципана
Сегодня вы прилетаете в Калининград и размещаетесь в отеле с 15:00.
В 15:30 гид встретит вас в холле отеля. Отправимся на экскурсию по бывшему Кёнигсбергу, жители которого любили Рождество и украшали город к этому празднику. Они стремились превратить Кёнигсберг в настоящую сказку, растягивая вдоль улиц еловые гирлянды с разноцветными лампочками и расставляя свечи на окнах. Вы сможете убедиться, что современный Калининград отстаёт!
Мы осмотрим старинную архитектуру: Кафедральный собор 14 века, немецкие виллы района Амалиенау, брусчатые улочки и оборонительные ворота Кёнигсберга. Прогуляемся по Рыбной деревне и поищем хомлинов. После в Бранденбургских воротах вы попробуете лакомство королей — марципан.
В 19:30 окончание экскурсии в отеле.
Курортные Светлогорск и Янтарный
В этот день посетим янтарную столицу — посёлок Янтарный, где сосредоточено 90% мировых запасов янтаря. Побываем на мануфактуре, где вы узнаете, как отличить настоящий янтарь от подделки, и понаблюдаете за процессом обработки солнечного камня. Прогуляемся по «Городу мастеров», пройдёмся по аллее парка Беккера и широкому пляжу с белым песком — здесь же поищем кусочки янтаря.
После переедем в соседний Светлогорск. Полюбуемся старыми немецкими виллами, насладимся запахом сосен и моря и поймём причины популярности курорта Раушена-Светлогорска у отдыхающих.
В 17:00-17:30 вернёмся в отель, свободное время.
Экскурсия по Зеленоградску и ужин старинном замке, дополнительная экскурсия
С 9:00 до 13:00 есть возможность отправиться на экскурсию по подземельям Форта за доплату (бронируйте при покупке тура).
С 16:00 отправимся на экскурсию по курортному Зеленоградску, украшенному световой иллюминацией. Окунёмся в чарующую атмосферу европейского городка, которую создают уютные кафе, архитектура Курортного проспекта, оформление витрин магазинов.
Мы посмотрим на колесо обозрения «Глаз Балтики», кирху Святого Адальберта (ныне Свято-Преображенский собор), посчитаем увиденных котиков, ведь Зеленоградск — город котов. Отведаем минеральной воды в бювете «Королева Луиза».
Нас ждёт роскошный ужин у камина в старинном замке. Мы отведаем тушёную капусту, сочные колбаски и ароматное местное пиво под рыцарское представление.
В 20:30-21:00 вернёмся в отель.
Отъезд и дополнительная экскурсия
С 9:00 до 13:00 можно посетить дополнительную экскурсию по замкам с дегустацией сыра (бронируйте при покупке тура).
Самостоятельный отъезд в аэропорт ко времени вылета. Если будет возможность, рекомендуем перед отъездом посетить органный мини-концерт в Кафедральном соборе в 12:00 или 14:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отеле «Турист» (за чел.)
|29 900 ₽
|2-местное размещение в отеле «Калининград» (за чел.)
|32 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки (при проживании в отеле «Турист»)
- Рыцарский ужин
- Дегустация марципана
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты по программе во время экскурсий
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Калининграда и обратно
- Остальное питание
- Трансферы от аэропорта/в аэропорт - 2500 ₽ в одну сторону
- Органный мини-концерт в Кафедральном соборе (по желанию) - от 700 ₽
- Дополнительные экскурсии - 1600-2000 ₽ (бронируйте при покупке тура)
- Возможна скидка за дополнительное место в 2-местном номере
- Стоимость тура при 1-местном проживании - 35 900 ₽