Сегодня вы прилетаете в Калининград и размещаетесь в отеле с 15:00.

В 15:30 гид встретит вас в холле отеля. Отправимся на экскурсию по бывшему Кёнигсбергу, жители которого любили Рождество и украшали город к этому празднику. Они стремились превратить Кёнигсберг в настоящую сказку, растягивая вдоль улиц еловые гирлянды с разноцветными лампочками и расставляя свечи на окнах. Вы сможете убедиться, что современный Калининград отстаёт!

Мы осмотрим старинную архитектуру: Кафедральный собор 14 века, немецкие виллы района Амалиенау, брусчатые улочки и оборонительные ворота Кёнигсберга. Прогуляемся по Рыбной деревне и поищем хомлинов. После в Бранденбургских воротах вы попробуете лакомство королей — марципан.

В 19:30 окончание экскурсии в отеле.