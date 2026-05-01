Сегодня факультативная экскурсия (за доплату) в самый западный город — Балтийск. В порту базируются корабли ВМФ, что определяет колорит и дух этого места. Мы пройдём по историческому центру и увидим суда, старейший маяк области, памятники Петру I и Елизавете Петровне, бывшую реформаторскую кирху. Будет свободное время, когда можно самостоятельно пообедать, посетить музей Балтийского флота, Шведскую крепость.

Летом можно взять в поездку купальные принадлежности и по завершении экскурсии остаться на пляже, а в Светлогорск вернуться самостоятельно на рейсовом автобусе.