Мы приглашаем пожить в обоих! Вы погуляете по району вилл
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 5+
Программа тура по дням
Подготовка к отпуску
Самостоятельное заселение в отель, свободное время.
Прошлое и настоящее Калининграда: прусское наследие и современность
Посвятим день основным достопримечательностям и памятным местам сердца области. В Калининграде вы увидите старинные ворота, православный храм Христа Спасителя, вокзалы, почту, суд, драмтеатр, зоопарк, кирху памяти королевы Луизы.
Погуляете по району вилл Амалиенау и речной набережной, пройдёте от Рыбной деревни к Кафедральному собору и могиле Иммануила Канта, Ленинскому проспекту с преобразившимися хрущёвками и монументом «Россия-мать». У Музея Мирового океана насладитесь панорамой реки и рассмотрите здание биржи. Посетите Музей марципана, а в свободное время сможете сходить на органный концерт или отведать специалитетов.
Всё главное в Светлогорске: колоритная архитектура бывшего Раушена
До полудня — освобождение номеров, переезд в Светлогорск. После заселения познакомимся с достопримечательностями бывшего Раушена. Вы осмотрите старинную архитектуру: виллы, пансионаты, органный зал, водонапорную башню. Пройдёте по парку, увидите символы курорта работы немецкого скульптора — «Несущую воду» и «Нимфу». Встретите на своём пути театр эстрады «Янтарь-Холл», спуститесь к променаду у моря, а наверх сможете подняться по канатной дороге.
Свободный день или экскурсия в Янтарный / по замкам с дегустацией на сыроварне
По желанию и за доплату в этот день: поездка в Янтарный или экскурсия по замкам Шаакен, Нойхаузен, «Нессельбек» с дегустацией сыров, шоколада и других сладостей на сыроварне «Шаакен Дорф».
Свободный день или экскурсия в Багратионовск
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в город Багратионовск с осмотром старинных церквей эпохи Средневековья.
Свободный день или Куршская коса и Зеленоградск
По желанию и за доплату в этот день: отдых на Куршской косе и прогулка по Зеленоградску.
Свободный день или поездка в Гусев-Гумбиннен
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в город исторической памяти Гусев-Гумбиннен.
Балтийск: военное достояние, памятники, немецкие постройки
Сегодня факультативная экскурсия (за доплату) в самый западный город — Балтийск. В порту базируются корабли ВМФ, что определяет колорит и дух этого места. Мы пройдём по историческому центру и увидим суда, старейший маяк области, памятники Петру I и Елизавете Петровне, бывшую реформаторскую кирху. Будет свободное время, когда можно самостоятельно пообедать, посетить музей Балтийского флота, Шведскую крепость.
Летом можно взять в поездку купальные принадлежности и по завершении экскурсии остаться на пляже, а в Светлогорск вернуться самостоятельно на рейсовом автобусе.
Свободный день или замки Тевтонского ордена / Правдинск и Железнодорожный
По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по замкам Тевтонского ордена Тапиау и Вальдау или по средневековым городам Фридланд и Гердауэн — Правдинск и Железнодорожный (с собой обязательно возьмите паспорт).
Завершение тура
Освобождение номеров в течение дня, отъезд.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|75 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 7 завтраков
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты
- Экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты в Калининград и обратно в ваш город
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала - 1300-2700 ₽
- Обеды и ужины
- 1-местное размещение
- Доплата за повышение категории номеров
- Доплата за повышение категории отелей
- Поездка в п. Янтарный - 1800 ₽, льготный - 1600 ₽
- Поездка на Куршскую косу и в Зеленоградск - 2600 ₽, льготный - 2200 ₽
- Экскурсия по замкам Шаакен, Нойхаузен, «Нессельбек» с дегустацией - 3700 ₽, льготный - 3200 ₽
- Экскурсия в Багратионовск - 3200 ₽, льготный - 3000 ₽
- Экскурсия в Гусев-Гумбиннен - 3200 ₽, льготный - 3000 ₽
- Экскурсия в Балтийск - 2400 ₽, льготный - 2200 ₽ Экскурсия в Правдинск и Железнодорожный - 2700 ₽, льготный - 2500 ₽