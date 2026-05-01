Отпуск в Калининграде и Светлогорске с экскурсиями на выбор

Пожить в двух городах, изучить немецкую архитектуру, отдохнуть у моря
Калининград и Светлогорск — едва ли не самые колоритные городки на западе России, в которых прусская архитектура гармонично разбавлена современными постройками.

Мы приглашаем пожить в обоих! Вы погуляете по району вилл
Амалиенау, пройдёте от Рыбной деревни к Кафедральному собору и могиле Иммануила Канта, посетите Музей марципана.

Затем переедете к побережью Балтийского моря и увидите пузатую водонапорную башню, органный зал в бывшей капелле, работы немецкого скульптора.

В оставшееся свободное время вы можете никуда не спешить и наслаждаться отдыхом, вдыхая свежий бриз и слушая шум прибоя, или дополнить отпуск поездкой по желанию.

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 5+

Программа тура по дням

1 день

Подготовка к отпуску

Самостоятельное заселение в отель, свободное время.

2 день

Прошлое и настоящее Калининграда: прусское наследие и современность

Посвятим день основным достопримечательностям и памятным местам сердца области. В Калининграде вы увидите старинные ворота, православный храм Христа Спасителя, вокзалы, почту, суд, драмтеатр, зоопарк, кирху памяти королевы Луизы.

Погуляете по району вилл Амалиенау и речной набережной, пройдёте от Рыбной деревни к Кафедральному собору и могиле Иммануила Канта, Ленинскому проспекту с преобразившимися хрущёвками и монументом «Россия-мать». У Музея Мирового океана насладитесь панорамой реки и рассмотрите здание биржи. Посетите Музей марципана, а в свободное время сможете сходить на органный концерт или отведать специалитетов.

3 день

Всё главное в Светлогорске: колоритная архитектура бывшего Раушена

До полудня — освобождение номеров, переезд в Светлогорск. После заселения познакомимся с достопримечательностями бывшего Раушена. Вы осмотрите старинную архитектуру: виллы, пансионаты, органный зал, водонапорную башню. Пройдёте по парку, увидите символы курорта работы немецкого скульптора — «Несущую воду» и «Нимфу». Встретите на своём пути театр эстрады «Янтарь-Холл», спуститесь к променаду у моря, а наверх сможете подняться по канатной дороге.

4 день

Свободный день или экскурсия в Янтарный / по замкам с дегустацией на сыроварне

По желанию и за доплату в этот день: поездка в Янтарный или экскурсия по замкам Шаакен, Нойхаузен, «Нессельбек» с дегустацией сыров, шоколада и других сладостей на сыроварне «Шаакен Дорф».

5 день

Свободный день или экскурсия в Багратионовск

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в город Багратионовск с осмотром старинных церквей эпохи Средневековья.

6 день

Свободный день или Куршская коса и Зеленоградск

По желанию и за доплату в этот день: отдых на Куршской косе и прогулка по Зеленоградску.

7 день

Свободный день или поездка в Гусев-Гумбиннен

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия в город исторической памяти Гусев-Гумбиннен.

8 день

Балтийск: военное достояние, памятники, немецкие постройки

Сегодня факультативная экскурсия (за доплату) в самый западный город — Балтийск. В порту базируются корабли ВМФ, что определяет колорит и дух этого места. Мы пройдём по историческому центру и увидим суда, старейший маяк области, памятники Петру I и Елизавете Петровне, бывшую реформаторскую кирху. Будет свободное время, когда можно самостоятельно пообедать, посетить музей Балтийского флота, Шведскую крепость.

Летом можно взять в поездку купальные принадлежности и по завершении экскурсии остаться на пляже, а в Светлогорск вернуться самостоятельно на рейсовом автобусе.

9 день

Свободный день или замки Тевтонского ордена / Правдинск и Железнодорожный

По желанию и за доплату в этот день: экскурсия по замкам Тевтонского ордена Тапиау и Вальдау или по средневековым городам Фридланд и Гердауэн — Правдинск и Железнодорожный (с собой обязательно возьмите паспорт).

10 день

Завершение тура

Освобождение номеров в течение дня, отъезд.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник75 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 7 завтраков
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты
  • Экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты в Калининград и обратно в ваш город
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала - 1300-2700 ₽
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение
  • Доплата за повышение категории номеров
  • Доплата за повышение категории отелей
  • Поездка в п. Янтарный - 1800 ₽, льготный - 1600 ₽
  • Поездка на Куршскую косу и в Зеленоградск - 2600 ₽, льготный - 2200 ₽
  • Экскурсия по замкам Шаакен, Нойхаузен, «Нессельбек» с дегустацией - 3700 ₽, льготный - 3200 ₽
  • Экскурсия в Багратионовск - 3200 ₽, льготный - 3000 ₽
  • Экскурсия в Гусев-Гумбиннен - 3200 ₽, льготный - 3000 ₽
  • Экскурсия в Балтийск - 2400 ₽, льготный - 2200 ₽ Экскурсия в Правдинск и Железнодорожный - 2700 ₽, льготный - 2500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель в Калининграде, после 14:00
Завершение: Отель в Светлогорске, до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 50 туристов
Туроператор, организуем групповые туры по Калининграду и области с 2008 года. За более чем 15 лет успешной работы в сфере путешествий мы вырастили квалифицированных специалистов, у нас завязались не только
деловые, но и дружеские отношения с гостиницами, ресторанами, музеями и другими организациями, что позволяет гарантировать высокое качество обслуживания гостей на самых выгодных условиях. Наличие собственного транспорта является несомненным плюсом нашей компании. Ждём вас в Калининграде!

