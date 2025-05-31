Туры к водонапорной башне

Найдено 3 тура в категории «Водонапорная башня» в Калининграде, цены от 25 700 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Каникулы в Калининграде и Светлогорске с поездкой в Балтийск и экскурсиями на выбор
На автобусе
10 дней
Каникулы в Калининграде и Светлогорске с поездкой в Балтийск и экскурсиями на выбор
Пожить в 2 городах, изучить немецкую архитектуру Кёнигсберга, Раушена и Пиллау, отдохнуть у моря
Начало: Отель в Калининграде, после 14:00
31 мая в 14:00
7 июн в 14:00
45 000 ₽ за человека
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
На автобусе
5 дней
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Посетить 4 значимых города, увидеть дюны Куршской косы и узнать, чем славится край
Начало: Г. Калининград, ТЦ «Акрополь», 13:45
4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
25 700 ₽ за человека
Калининградское наследие Восточной Пруссии: немецкая архитектура Раушена, Кёнигсберга, Пиллау
На машине
4 дня
Калининградское наследие Восточной Пруссии: немецкая архитектура Раушена, Кёнигсберга, Пиллау
Пожить у моря, осмотреть форты, кирхи, виллы, замки Калининграда и окрестностей, посетить Балтийск
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
7 апр в 12:00
14 апр в 12:00
53 600 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водонапорная башня»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Каникулы в Калининграде и Светлогорске с поездкой в Балтийск и экскурсиями на выбор
  2. Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
  3. Калининградское наследие Восточной Пруссии: немецкая архитектура Раушена, Кёнигсберга, Пиллау
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Амалиенау
  4. Танцующий лес
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в апреле 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Водонапорная башня" можно забронировать 3 тура от 25 700 до 53 600.
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