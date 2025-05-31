Каникулы в Калининграде и Светлогорске с поездкой в Балтийск и экскурсиями на выбор
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Начало: Отель в Калининграде, после 14:00
31 мая в 14:00
7 июн в 14:00
45 000 ₽ за человека
Классический тур по популярным локациям Калининграда и области
Посетить 4 значимых города, увидеть дюны Куршской косы и узнать, чем славится край
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4 апр в 08:00
11 апр в 08:00
25 700 ₽ за человека
Калининградское наследие Восточной Пруссии: немецкая архитектура Раушена, Кёнигсберга, Пиллау
Пожить у моря, осмотреть форты, кирхи, виллы, замки Калининграда и окрестностей, посетить Балтийск
Начало: Аэропорт Калининграда, до 12:00
7 апр в 12:00
14 апр в 12:00
53 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Водонапорная башня»
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