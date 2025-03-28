Индивидуальное путешествие по Калининграду и балтийским берегам
Посетить форт и замок, проехать от Балтийской до Куршской косы, погулять по променадам и пляжам
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Калининграде, в...
28 мар в 10:00
4 апр в 10:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по Зеленоградску и Светлогорску и добыть янтарь
Начало: Отель в Калининграде, заселение после 14:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
29 000 ₽ за человека
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15%
Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
Погулять по Амалиенау и острову Канта, изучить Светлогорск и Зеленоградск, объехать восток региона
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
31 мар в 08:00
14 апр в 08:00
38 250 ₽
45 000 ₽ за всё до 7 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Курорты Балтики»
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