Курорты Балтики – туры в Калининграде

Найдено 3 тура в категории «Курорты Балтики» в Калининграде, цены от 29 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Индивидуальное путешествие по Калининграду и балтийским берегам
На машине
3 дня
Индивидуальное путешествие по Калининграду и балтийским берегам
Посетить форт и замок, проехать от Балтийской до Куршской косы, погулять по променадам и пляжам
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Калининграде, в...
28 мар в 10:00
4 апр в 10:00
50 000 ₽ за всё до 4 чел.
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
На автобусе
8 дней
Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
Полюбоваться немецкой архитектурой, погулять по Зеленоградску и Светлогорску и добыть янтарь
Начало: Отель в Калининграде, заселение после 14:00
7 июн в 14:00
14 июн в 14:00
29 000 ₽ за человека
Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
На машине
3 дня
-
15%
Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
Погулять по Амалиенау и острову Канта, изучить Светлогорск и Зеленоградск, объехать восток региона
Начало: Аэропорт Калининграда, по времени рейса
31 мар в 08:00
14 апр в 08:00
38 250 ₽45 000 ₽ за всё до 7 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Калининграду в категории «Курорты Балтики»

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальное путешествие по Калининграду и балтийским берегам
  2. Летний отпуск в русской Европе: Калининград и балтийские курорты
  3. Калининград, балтийские курорты, малые города: индивидуальный тур по главным локациям
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Куршская Коса
  2. Кафедральный собор
  3. Танцующий лес
  4. Амалиенау
  5. Остров Канта
  6. Высота Эфа
  7. Балтийское море
  8. Рыбная деревня
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в марте 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Курорты Балтики" можно забронировать 3 тура от 29 000 до 50 000 со скидкой до 15%.
Забронируйте тур в Калининграде на 2025 год по теме «Курорты Балтики», цены от 29000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май