Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале Калининграда в 12:00 и отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с прошлым, настоящим и будущим удивительного города.

Увидим Литовский вал — комплекс оборонительных сооружений, протянувшийся на 1 км: бастионы, казиматы, казарма. Затем полюбуемся Закхаймскими воротами 19 века, служившими контрольно-пропускным пунктом, и Королевскими воротами в псевдоготическом стиле, напоминающими средневековый замок.

Посетим территорию Музея Мирового океана. Здесь находится единственная в стране набережная исторического флота: вы сможете посетить судно космической связи, подводную лодку и научно-исследовательское судно-музей. Следующая точка маршрута «Рыбная деревня» — современный район, застроенный в довоенном стиле.

Отправимся в самое сердце Калининграда — на остров Кнайпхоф. Здесь располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века. Полюбуемся необычным зданием в готическом стиле из красного кирпича и посетим могилу Иммануила Канта, которая спасла собор от закрытия в советские годы.

Добавим сладкую ноту в экскурсию и посетим «Музей Марципана», где вы рассмотрите точные копии памятников Калининграда из миндального теста и старинные кондитерские формы, попробуете изделие на вкус и сможете купить сладости в подарок.

Заглянем в музей «Бункер», расположенный на глубине 7 метров в немецком бомбоубежище, где находилось командование во время штурма города Красной Армией. Вы загляните в кабинеты Отто Ляша — коменданта Кёнигсберга и увидите обстановку штаба образца весны 1945 года.

Вечером — заселение в отель и свободное время.