Описание тура
Организационные детали
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Проживание. Будем жить в отеле «Salve» или «Маяк» в Калининграде, с коррекцией цены возможны отели — «Ibis Калининград Центр» 3*/ «Калининград» 3* / «Европа» 3* / «Чайка» 4*. А также в гостинице «Hotel Fram» 3* / «Георгенсвальде» в Светлогорске, с доплатой возможны отели – «Гранд Палас» 5*, Royal Falke Resort & SPA, Berry Hotel & SPA, Karmann’s – Yantar Hall, Kristall Hotel & SPA, Мадам Эль, Хартманн, Люмьер Отель & Spa. Номер с удобствами. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. Также возможны другие отели по согласованию, с возможной коррекцией цены.
Питание. В программу включены 3 завтрака. Обеды и ужины — за доплату в кафе и ресторанах города.
Программа тура по дням
Музей Мирового океана, Кафедральный собор и музей «Бункер»
Встречаемся в аэропорту или на ж. -д. вокзале Калининграда в 12:00 и отправляемся на обзорную авто-пешеходную экскурсию, чтобы познакомиться с прошлым, настоящим и будущим удивительного города.
Увидим Литовский вал — комплекс оборонительных сооружений, протянувшийся на 1 км: бастионы, казиматы, казарма. Затем полюбуемся Закхаймскими воротами 19 века, служившими контрольно-пропускным пунктом, и Королевскими воротами в псевдоготическом стиле, напоминающими средневековый замок.
Посетим территорию Музея Мирового океана. Здесь находится единственная в стране набережная исторического флота: вы сможете посетить судно космической связи, подводную лодку и научно-исследовательское судно-музей. Следующая точка маршрута «Рыбная деревня» — современный район, застроенный в довоенном стиле.
Отправимся в самое сердце Калининграда — на остров Кнайпхоф. Здесь располагается Кафедральный собор Богоматери и Святого Адальберта 14 века. Полюбуемся необычным зданием в готическом стиле из красного кирпича и посетим могилу Иммануила Канта, которая спасла собор от закрытия в советские годы.
Добавим сладкую ноту в экскурсию и посетим «Музей Марципана», где вы рассмотрите точные копии памятников Калининграда из миндального теста и старинные кондитерские формы, попробуете изделие на вкус и сможете купить сладости в подарок.
Заглянем в музей «Бункер», расположенный на глубине 7 метров в немецком бомбоубежище, где находилось командование во время штурма города Красной Армией. Вы загляните в кабинеты Отто Ляша — коменданта Кёнигсберга и увидите обстановку штаба образца весны 1945 года.
Вечером — заселение в отель и свободное время.
Замок Шаакен и дегустация сыра, прогулки по Зеленоградску и Светлогорску
Позавтракаем, выселимся, наша первая точка маршрута сегодня — замок Шаакен, построенный рыцарями Тевтонского ордена. Побродим по закоулкам старинного сооружения: заглянем в трапезную, на внутренний двор с увеселительными изобретениями, рассмотрим выставку оружия и увидим домашних животных, которым иногда разрешают свободно расхаживать по дворику.
Посетим сыроварню «Шаакендорф», где сыры производят по старинным Кёнигсбергским рецептам. Вы увидите процесс создания и продегустируете разные сорта сыра с бокалом вина.
Переедем в Зеленоградск. Прогулка по городу кошек никого не оставит равнодушным, одна кошачья «Рублёвка» чего стоит, не говоря обо всех остальных маленьких достопримечательностях этого городка! Пройдём по променаду, на котором находится бювет с настоящей минеральной водой.
Отправимся в Светлогорск — курортный городок на Балтике, затерявшийся среди хвойного леса.
На прогулке увидим «Янтарь-холл» — культурный центр у песчаного обрыва, где проводится знаменитый фестиваль КВН «Голосящий КиВиН», располагается филиал Музея Мирового Океана и развлекательный центр.
Пройдёмся по променаду и увидим солнечные часы «Зодиак», занесённые книгу рекордов Гиннеса за точность отображаемого времени и оригинальность композиции. Рассмотрим скульптуру «Нимфа», созданную немецким мастером, и выйдем к символу Раушена (бывшее название города) — водонапорной башне грязелечебницы в стиле национального романтизма, построенной по проекту прусского архитектора в начале 20 века.
Для заезда 30 декабря 2024: После заселения в отель в Светлогорске начнём праздновать Новый год: вы сможете встретить 2025 на берегу Балтийского моря, под шум волн и крики чаек, или провести время на банкете в ресторане. Группового банкета мы не организуем, но предложим вам варианты от кафе и ресторанов.
Шведская крепость Пиллау, морская гавань и посёлок Янтарный
После завтрака разместимся в машине и поедем в Балтийск — самый западный город России и единственный незамерзающий порт страны на Балтике. Долгое время он входил в состав Германии и был любимым курортом немцев.
В гавани Балтийска вы увидите торговые и военные корабли, подводные лодки и крейсеры — мощь и гордость российской науки и техники. Прогуляемся по старой части города и рассмотрим шведскую крепость Пиллау 17 века: оборонительное сооружение из ярко-красного кирпича имеет форму звезды, в каждом из углов которой стоит бастион. Затем побываем у памятника Петру I, возведённому в честь 300-летия Балтийского флота.
Рядом с Петром расположена главная визитная карточка города — маяк высотой в 33 метра, построенный в начале 19 века. Он является действующим и до сих пор указывает путь судам, идущим в гавань Балтийска.
Полюбуемся величественным сооружением красно-белого цвета, будто сошедшим с картинки, и на машине отправимся к Елизаветинскому форту. Вы увидите самую большую в мире женскую конную статую Елизавете Петровне. Ещё отсюда открывается головокружительный вид на бескрайнее Балтийское море.
Помедитируем, глядя на водные просторы, сделаем фотографии и поедем дальше — нас уже ждёт посёлок Янтарный, где добывают и обрабатывают «балтийское золото». Прогуляемся по парку имени Морица Беккера, собравшего здесь необычные экзотические растения из Америки и Японии: увидим ситхинскую ель, сосны Веймутова и Тюльпанное дерево — символ парка.
Затем отправимся на пляж, получивший престижную премию «Голубой флаг», которой удостаиваются лучшие пляжи и марины мира.
Вечером вернёмся в отель в Светлогорске.
Куршская коса
После завтрака выселимся с вещами и отправимся в авто-пешеходную экскурсию на Куршскую Косу — песчаную насыпь длиной 100 км, что делает её самой протяжённой в мире. Она разделяет Балтийское море и пресноводный залив, образуя удивительное зрелище, которым мы полюбуемся, слушая истории и легенды, связанные с живописным местом. Если повезёт, по дороге нам удастся увидеть кабанов, лис, оленей, косуль или даже лосей.
Вы побываете в «Танцующем лесу»: стволы деревьев здесь причудливо изгибаются, будто застыли в ожидании музыки. Прогуляемся по косе и поднимемся на дюну Эфа, откуда открывается головокружительный вид на Балтийское море. Вдоволь надышимся свежим воздухом, пройдёмся по песчаным барханам, хвойным лесам и берёзовым рощам — будто побываем сразу в нескольких местах.
Затем — трансфер на ж. -д. вокзал или в аэропорт к рейсам после 18:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|44 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1 ночь в отеле в Калининграде и 2 ночи в Светлогорске), цена указана за 1 человека при 2-местном размещении
- 3 завтрака
- Трансферы по программе
- Услуги гида, возможно в формате гида-водителя
- Экологические и въездные оплаты при посещении Куршской косы
- Дегустация на сыроварне Шаакендорф
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Доплата за одноместное размещение - от 10000 рублей, в зависимости от отеля, подселения нет
- Обеды в кафе по маршруту и ужины
- Личные расходы
- Новогодний ужин - варианты и стоимость по запросу
- Повышение категории номеров или отелей - наличие и стоимость запрашивайте