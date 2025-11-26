Мои заказы

Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
На автобусе
3 дня
-
10%
90 отзывов
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
23 040 ₽25 600 ₽ за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
На автобусе
6 дней
-
10%
20 отзывов
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
47 340 ₽52 600 ₽ за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
На автобусе
6 дней
2 отзыва
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
Завтра в 10:00
4 дек в 10:00
от 28 500 ₽ за человека

Самые популярные туры этой рубрики в Калининграде
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
  2. Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
  3. Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Какие места ещё посмотреть в Калининграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Куршская Коса
  2. Танцующий лес
  3. Кафедральный собор
  4. Высота Эфа
  5. Остров Канта
  6. Амалиенау
  7. Рыбная деревня
  8. Балтийское море
  9. Янтарный комбинат
  10. Замок Шаакен
Сколько стоит тур в Калининграде в ноябре 2025
Сейчас в Калининграде в категории "Горящие туры" можно забронировать 3 тура от 23 040 до 47 340 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 112 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
