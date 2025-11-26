-
Выходные в европейском стиле: Калининград, Светлогорск и Зеленоградск
Пройтись по Куршской косе, побывать в городе кошек и увидеть Балтику во всей красе
Начало: Аэропорт Калининграда, рекомендуем подбирать билет...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
23 040 ₽
25 600 ₽ за человека
Привет из прошлого: трип по балтийскому побережью для всей семьи
Заглянуть в средневековые замки, надышаться морским воздухом и насладиться атмосферой Европы
Начало: Аэропорт Калининграда, выбирайте рейсы с прибытием...
Завтра в 08:00
28 ноя в 08:00
47 340 ₽
52 600 ₽ за человека
Королевские выходные в Калининграде + замок Нессельбек. Осень-зима
Начало: Калининград
Завтра в 10:00
4 дек в 10:00
от 28 500 ₽ за человека
