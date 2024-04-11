Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня

Групповой тур в Калининграде
5
3 отзыва
В этом туре вы сможете познакомиться с очаровательным Калининградом.

Вас ждет обзорная экскурсия по городу, посещение замка Шаакен, сыроварни Шаакендорф с дегустацией и поездка на Куршскую косу. В свободное время можно самостоятельно погулять по городу и сделать памятные фотографии.
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Янтарный Кенигсберг. Тур выходного дня
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Сырная дегустация
Сырная дегустация
Попробуем разные сорта полутвердых и твердых сыров
Город котов
Город котов
Отправимся в уютный город-курорт Зеленоградск
Куршская коса
Куршская коса
Погуляем по Национальному парку на Балтийском побережье

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсия

Прибытие в Калининградскую область.

По желанию за доп. плату трансфер до отеля.

Заселение в гостиницу с 14:00 (после экскурсии).

«Калининградский экспресс».

13:45 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

14:00-17:00 Обзорная экскурсия по Калининграду.

Приехав в Калининградскую область на отдых, первым делом необходимо познакомится с городом.

Для гостей нашего региона мы подготовили ознакомительную экскурсию по Калининграду.

За три экскурсионных часа Вы увидите: главную площадь города, областной драматический театр, калининградский зоопарк, проспект мира и Кирху Королевы Луизы.

Мы проедем по великолепному району старых немецких вилл Амалиенау и вдоль набережной Музея Мирового Океана.

Прогуляемся по острову И. Канта, узнаем историю Кафедрального собора.

Проедем рядом с музеем Фридландские ворота и музеем янтаря.

Таким образом, Вы увидите все знаковые достопримечательности нашего города, потратив при этом минимум времени.

Окончание экскурсии.

Прибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсияПрибытие в Калининградскую область. Обзорная экскурсия
2 день

Экскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

10:15-14:30 Экскурсия «Гастрономическое средневековье», замок Шаакен, сыроварня Шаакендорф с дегустацией.

10:00 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Мы отвезем Вас в знаменитый замок, основанный на месте прусской крепости 1270 года — замок Шаакен.

Здесь Вас познакомят с историей возникновения этого уникального сооружения, этапами его становления и процветания.

Вы увидите коллекцию средневекового оружия, музей инквизиции и предметы быта жителей того времени.

Далее мы отправимся на небольшое семейное производство.

Шаакендорф существует относительно недавно, но уже доказал, что предприятие производит одни из лучших сортов сыров в нашем регионе.

Вы сами сможете в этом убедится, попробовав около 6 разных сортов полутвердых и твердых сыров.

Насладится бокалом вина с вкуснейшим шоколадом местного производства.

Желающие смогут приобрести понравившийся продукт в магазине при сыроварне.

А на обратном пути сделаем остановку для фото-паузы у знаменитого замок-отеля «Нессельбек».

Окончание экскурсии.

Экскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня ШаакендорфЭкскурсия «Гастрономическое средневековье» - замок Шаакен - сыроварня Шаакендорф
3 день

Национальный парк Куршская коса - Зеленоградск. Отъезд

Завтрак в отеле (включен, если проживание в «Гламур» и «Турист»).

Освобождение номеров.

10:00-17:30 НП «Куршская Коса» и г. Зеленоградск.

09:45 Посадка в экскурсионный автобус от отеля «Radisson Blu Hotel» (пл. Победы 10).

Экскурсия в Национальный парк Куршская коса — это путешествие в волшебную страну поющих песков и танцующих деревьев.

Уникальное творение природы и человека.

Мы проедем дорогами Петра Первого, Томаса Манна, Королевы Луизы и еще многих великих людей, поднимемся на высоту Эфа, с которой откроется завораживающий вид на вьющуюся ленту лесов, разделяющую гладь залива и морской прибой, увидим открытые песчаные дюны, спустимся к морскому побережью и попробуем найти осколочек солнца на мягком песчаном берегу.

А ещё, вы сможете попробовать самую вкусную копченую рыбку на всем Балтийском побережье и, конечно, приобрести ее у местных рыбаков.

В процессе этой экскурсии мы отправляемся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус курорта королевского.

Мы прогуляемся по главной пешеходной улице города, осмотрим такие уникальные объекты как кирха Св. Адальберта (пражского епископа), бювет с нашей знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки.

И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Окончание экскурсии.

По желанию за доп. плату трансфер в аэропорт или на железнодорожный вокзал.

Национальный парк Куршская коса - Зеленоградск. ОтъездНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск. ОтъездНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск. ОтъездНациональный парк Куршская коса - Зеленоградск. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах Калининграда.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ОтельОдноместныйДвухместныйТрехместный

Гостевой дом «Робинзон», 10 мин до центра города

Завтрак — континентальный 250-350 руб. /чел.

158501320012300

Отель «Берлин»***, 10 минут до центра города

Завтрак — шведский стол 480 руб. /чел.

191501540014300

Отель «Гламур»***, центр города

Завтрак — шведский стол входит в стоимость проживания

215001570014000

Гостиница «Турист»***, центр города

Завтрак — шведский стол

250001730015900

Гостиница «Radisson»****, центр города

Завтрак за доп. плату

Место посадки в автобус

400002470024700*

Варианты проживания

Гостевой дом «Робинзон»

2 ночи

Этот гостевой дом расположен в тихом районе Калининграда.

Светлые номера оформлены в загородном стиле в теплых тонах с использованием деревянных элементов. В каждом номере есть телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната.

В кафе, оформленном в загородном стиле, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, в распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

Вы можете заказать завтрак континентальный – 250 руб. /чел.

Автобусная остановка Льва Толстого находится в 50 м от гостевого дома Robinzon. Расстояние до центрального железнодорожного вокзала Калининграда составляет 6 км, а до международного аэропорта Храброво - 19 км.

Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»Гостевой дом «Робинзон»

Отель «Берлин» 3

2 ночи

Отель «Берлин» находится всего в 7 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала Калининграда. К услугам гостей бесплатная парковка.

Все элегантные номера оформлены в классическом стиле. В числе удобств телевизор с плоским экраном и рабочий стол. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности и фен.

В ресторане отеля подают блюда русской и европейской кухни, а также завтрак «шведский стол» (385 руб. /чел).

До кафедрального собора в Калининграде — 2,3 км. До Фридландских ворот 15 минут ходьбы.

Расстояние от отеля «Берлин» до международного аэропорта Храброво составляет 25 км.

Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3Отель «Берлин» 3

Отель «Гламур» 3

2 ночи

Отель Villa Glamour расположен у озера Верхний пруд. К услугам гостей роскошные номера с кондиционером и телевизором с плоским экраном. В числе прочих удобств отеля спа-салон, сауна и крытый бассейн.

Все номера отеля Glamour Villa оснащены мини-баром и телевизором со спутниковыми каналами. Гости пользуются собственной ванной комнатой. Из окон некоторых номеров открывается живописный вид на озеро.

В ресторане отеля Glamour Villa подают изысканные блюда интернациональной и местной кухни. Завтрак «шведский стол».

Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3Отель «Гламур» 3

Гостиница «Radisson» 4

2 ночи

Отель «Radisson Blu Hotel Kaliningrad» расположился в центральной части города, вблизи главных улиц и достопримечательностей.

Номерной фонд формируют 178 номеров различных категорий, которые оборудованы индивидуальной системой кондиционирования, телевизором и бесплатным доступом к Wi-Fi. Каждая из них располагает собственной ванной комнатой.

Ресторан на территории готов порадовать отдыхающих изысканными блюдами европейской кухни и сытным завтраком. Недалеко от здания есть ряд кафе и баров.

Для деловых встреч и семинаров специально подготовлен конференц-зал, в котором имеется специальная оргтехника.

Крупные торговые комплексы и зоопарк находятся в километре от места размещения. Расстояние до аэропорта составляет - 18,9 км, а до железнодорожного вокзала - 2,8 км.

Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4Гостиница «Radisson» 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Проживание по программе
  • Питание: завтраки (при проживании в отеле "Гламур" и "Турист")
  • Входные билеты по программе
  • Экологический сбор на Куршской косе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Калининграда и обратно
  • Питание: завтраки (для туристов, кто выбрал проживание без завтрака), обеды и ужины
  • Трансферы: из/в аэропорт - 1 000 руб., с/на железнодорожный вокзал - 700 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Калининград
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
П
11 апр 2024
Брала тур "Янтарный Кенингсберг" с 05.04.2024 по 07.05.2024. Должна была прилететь из Челябинска в 9:30 утра по Калининградскому времени. Из-за задержек рейса из Челябинска и отсутствия билета на пересадке в Питере прилетела в 18:30. Все экскурсии за первый день были соответственно пропущены, но организаторы успокоили и перенесли экскурсии на следующий день без всяких лишних телодвижений с моей стороны. Так что за организационную деятельность - им пятерка. Спасибо за организацию путешествия!
К
17 янв 2024
Отдыхали в Калининграде на Рождественские праздники. Всё понравилось! Останавливались в отеле "Рэдиссон", хочется отметить доброжелательный, приветливый персонал. Очень чисто в номере имеется всё необходимое, хорошие и разнообразные завтраки. И всё очень вкусно! Спасибо большое! Автобусы забирали туристов прямо от отеля, что очень удобно! Запомнились экскурсии по городу, на Куршскую косу, на частную сыроварню. Спасибо нашим замечательным экскурсоводам Светлане и Надежде! Много новой информации! Рассказывается доступно, интересно!Хочется поблагодарить всех организаторов за наш отдых, за полученные впечатления, за то что были постоянно на связи с нами, информация подаётся в доступной,понятной форме, точно по времени! Без задержек организован трансфер в аэропорт и обратно. Замечательные каникулы мы провели в Калининграде. Благодарим всех за отличную работу!!!
Т
11 янв 2024
Мы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания на протяжении с момента бронирования тура до возвращения домой, не ожидали. Так всё классно! А главное связь ВСЕГДА!!! Очень благодарна «Большой Стране» за такое теплое и внимательное отношение в наши новогодние дни в Калининградской области.
Отдельное спасибо всем гидам- они супер, так много информации, так доступно рассказывают, какие они все добрые и внимательные!! Мы реально получили удовольствие, доверившись «Большой Стране»
Мы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания наМы поехали с сыном вдвоем (16 лет) и конечно же, от такой организации, такого внимания на

Тур входит в следующие категории Калининграда

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