Загадки Калининграда и области от Куршской косы до Черняховска

Побывать в рыцарских временах, послушать орган, полюбоваться дюнами и янтарём, попробовать марципан
Много моря и самые значимые локации в этом путешествии! Идеально для тех, кто едет впервые — вы погрузитесь в историю Калининграда и области, погуляете по экотропам национального парка «Куршская коса»
и по набережным Зеленоградска и Светлогорска, узнаете о добыче янтаря и посетите город Черняховск.

Проедете всё российское побережье Балтийского моря, а оставшиеся свободные дни наполните локациями из своего списка желаний.

Сможете погулять по Балтийску, рассмотреть замки, попробовать редкие сыры и увидеть место становления флота.

Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт и на ж/д вокзал оплачивается дополнительно. О необходимости важно сообщить организатору заранее.

Порядок экскурсий может меняться. При этом программа выполняется в полном объёме.

Важно не опаздывать на посадку в автобус. Отправляемся строго по расписанию.

Время заселения в гостиницы «Калининград» и «Турист» с 15:00.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Организатор поможет подобрать жильё.

Питание. Оплачивается дополнительно.

Транспорт. Тур проводится либо на микроавтобусе, либо на большом туристическом автобусе на 50 мест. Уточнить точное количество человек в конкретные даты тура можно у организатора в чате.

Дети. Возраст по договорённости. Тур насыщенный и не подойдёт для маленьких детей.

Программа тура по дням

1 день

Заезд

Самостоятельное заселение в гостиницу с 14:00. За доплату возможен трансфер из аэропорта.

2 день

Музеи Калининграда

Отправляемся на экскурсию по главным достопримечательностям Калининграда и посещением органного концерта. Вы погрузитесь в прошлое города, прогуляетесь по острову Канта и послушаете мелодии в Кафедральном соборе. Продолжительность — 5-6 часов.

Отправление автобуса:
1) В 10:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 10:15 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:45 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)

На экскурсии вы увидите все значимые достопримечательности Калининграда от площади Победы и района старых немецких вилл до оборонительных укреплений города. Вы узнаете о прошлом и настоящем Кёнигсберга и побываете в местах, которые обязательно нужно посетить в первый визит. Ярким моментом дня станет органный концерт. Последняя локация на сегодня — Музей марципана, расположенный в Бранденбургских воротах.

3 день

Куршская коса и Зеленоградск

Сегодня вы отправитесь в национальный парк «Куршская коса» с заездом в Зеленоградск — в места, которые обязательно нужно увидеть, если вы едете в Калининград и область впервые. Продолжительность — 8-9 часов.

Отправление автобуса:
1) В 10:00 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
2) В 10:15 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:30 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)

Куршская коса включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет собой узкую песчаную полосу суши между Куршским заливом и Балтийским морем. На автобусе мы будем доезжать до парковок, откуда далее нужно немного пройтись пешком по оборудованным тропам. Дойдём до самой высокой дюны — высоты Эфа. Вы полюбуетесь морем, прогуляетесь среди хвойного леса и узнаете об образовании и истории уникального уголка природы. Желающие смогут попробовать на обед рыбу горячего копчения.

Совсем рядом с Куршской косой находится уютный Зеленоградск — первый и самый известный курорт Восточной Пруссии. Прогуляемся по городу, рассмотрим архитектуру прошлых веков, найдём сквер королевы Луизы и дом, где она останавливалась, насладимся морскими пейзажами с набережной.

Экскурсия завершится вечером в Калининграде.

4 день

Свободный день или экскурсия по оборонительным сооружениям Кёнигсберга

Сегодня вы сами выберете, чем хотите заняться. Порекомендуем места по вашим пожеланиям. По желанию за доплату можно отправиться на обзорную экскурсию, чтобы ещё больше погрузиться в прошлое Калининграда — города-крепости. Продолжительность — 4-5 часов.

Отправление автобуса:
1) В 10:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 10:15 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 10:45 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)

В Калининграде сохранилось множество оборонительных сооружений, в числе которых форт № 1 «Штайн» и форт № 5 «Король Фридрих Вильгельм III», сыгравшие важную роль в истории. Их мы и посетим — рассмотрим мощные стены, устройство крепостей и узнаем о происходивших здесь событиях. Желающие смогут заглянуть в бункер и увидеть воссозданную обстановку штаба на момент капитуляции немецкого гарнизона (за доплату).

5 день

Свободный день или экскурсия по замкам и сыроварне

Сегодня свободный день, за доплату поедем на экскурсию в замок Шаакен. Выезжаем в 10:50-11:30. В средневековой крепости вы узнаете, как жили рыцари Тевтонского ордена, как они питались во время походов и как проходили большие трапезы. А ещё услышите рецепты хлеба для господ и для слуг и отведаете хлебобулочные изделия с вареньем местного производства и прусскими настойками. Будет возможность заехать в Нойхаузен и Нессельбек.

Посетим сыроварню «Шаакендорф», познакомимся с секретами приготовления сыра и шоколада, а затем продегустируем угощения с бокалом вина. В селе Некрасово осмотрим руины замка Шаакен и погрузимся в прошлое, слушая рассказ о былой славе цитадели. Даже спустимся в подвалы, чтобы посетить Музей инквизиции.

Экскурсия займёт 6-7 часов.

6 день

Поездка в Черняховск

Отправимся в город с героическим прошлым, носящий имя генерала — Черняховск. Продолжительность экскурсии — 8 часов.

Отправление автобуса:
1) В 9:00 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 9:15 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 9:40 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)

Вы увидите достопримечательности из разных эпох от средневековой крепости 14 века до храма в стиле неоготики начала 20 века и зданий, напоминающих архитектурой довоенный Берлин. В Черняховске лично был Пётр Первый, а в конце Второй мировой войны базировалась эскадрилья с французскими лётчиками. Найдём дом, где останавливался сам Наполеон в 1812 году.

7 день

Янтарный и Светлогорск

Сегодня отправимся на экскурсию в Светлогорск и Янтарный. Продолжительность — 8-9 часов.

Отправление автобуса:
1) В 9:15 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)
2) В 9:30 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 9:45 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)

Первая точка на маршруте — посёлок Янтарный. Считается, что именно здесь находится самое крупное месторождение янтаря в мире. Солнечный камень играет не малую роль в истории Калининградской области. Узнаем об этом поподробнее на предприятии по добыче и обработке янтаря. Дополнительно вы сможете посетить карьер Калининградского янтарного комбината (за доплату). Также, предусмотрено время на покупку сувениров. Далее прогуляемся по небольшому посёлку, узнаем его прошлое название, увидим лютеранскую кирху, дом владельца горнопромышленного предприятия Морица Беккера, дендропарк.

Во второй половине дня нас ждёт курортный Светлогорск, который умеет очаровывать старинной архитектурой и размеренным ритмом жизни. Познакомимся с его главными достопримечательностями от органного зала до водонапорной башни и скульптур Германа Брахерта.

Экскурсия завершится в Калининграде в 18:00-18:30.

8 день

Свободный день или экскурсия в Балтийск

Освобождаем номера до 12:00. Сегодня за доплату можно отправиться в город кораблей Балтийск. Продолжительность экскурсии — 6-7 часов.

Отправление автобуса:
1) В 10:50 от гостиницы «Турист» (ул. А. Невского 53)
2) В 11:05 от «Рыбной деревни» (ул. Октябрьская, 4)
3) В 11:20 от гостиницы «Калининград» (Ленинский пр. 81)

Вы познакомитесь со значимым городом-портом, узнаете об истории становления Балтийского флота, увидите маяк, действующую военную крепость и пролив-ворота, рассмотрите корабли и самый большой конный памятник в России. У вас будет время прогуляться по молу и пляжу и самостоятельно посетить шведскую крепость Пиллау (возможно только с паспортом РФ).

Трансфер в аэропорт с доплатой.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет26 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки (зависит от отеля)
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Входные билеты и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Групповой трансфер из/в аэропорт или на ж/д вокзал - 1000-1400 ₽
  • Посещение карьера янтарного комбината (по желанию)
  • Посещение бункера (по желанию)
  • Дополнительные экскурсии - 1800-3000 ₽ (запись и оплата при бронировании тура)
  • Стоимость тура зависит от типа проживания. Доплата за повышение класса жилья за 1 человека при 2-местном размещении - 4000-18 500 ₽. Доплата за 1-местное размещение - 12 000-26 500 ₽. Стоимость тура без проживания - 10 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Калининград, заселение в гостиницу с 14:00
Завершение: Г. Калининград, освобождение номеров до 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Калининграде
Провела экскурсии для 50 туристов
Туроператор, организуем групповые туры по Калининграду и области с 2008 года. За более чем 15 лет успешной работы в сфере путешествий мы вырастили квалифицированных специалистов, у нас завязались не только
деловые, но и дружеские отношения с гостиницами, ресторанами, музеями и другими организациями, что позволяет гарантировать высокое качество обслуживания гостей на самых выгодных условиях. Наличие собственного транспорта является несомненным плюсом нашей компании. Ждём вас в Калининграде!

