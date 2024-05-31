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Квест
2 часа
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430₽ за всё до 6 чел.
Квест
3 часа
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла31 мая 202431.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
- ООльга26 мая 2024Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
- VVladislav20 мая 2024Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
- ЮЮлия7 апреля 2024Отличная экскурсия-квест. Интересно будет и взрослым и детям
- ЮЮлия6 апреля 2024Впервые не получили должного удовольствия от прогулки-экскурсии от Трипстер. Скучновато. Рассказ Кристины был адаптирован для ребенка-подростка, который был с нами,
- ЮЮрий25 февраля 2024Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это не помешало. Интересный рассказ о городе от Людмилы, купеческие дома, соборы и парк. Теперь мы немного погрузились в историю города. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Активности»
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