читать дальше два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся. Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.

31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,