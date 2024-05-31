Активности – экскурсии в Калуге

Найдено 3 экскурсии в категории «Активности» в Калуге, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
Погрузитесь в мир тайн Калуги вместе с квест-экскурсией для всей семьи. Узнайте секреты города и почувствуйте себя настоящими исследователями
Начало: В районе Калужского драматического театра
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 430 за всё до 6 чел.
Калужские приключения
🚶 Пешая
Квест
3 часа
31 отзыв
Калужские приключения: исторический квест по древнему городу
Приключение ждет! Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Калуге с квестом, полным историй и загадок
Начало: На ул. Королева
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
5 000 за всё до 5 чел.
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
Увидеть главные достопримечательности Калуги и познакомиться с её космическими обитателями
Начало: У Калужского драмтеатра
Завтра в 10:30
10 июня в 10:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    31 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего. Безумно интересно и познавательно,
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    два часа пролетели, как пять минут. Юлия потрясающий рассказчик, ребенок слушал ее практически не моргая). С удовольствием ещё раз вернёмся. Спасибо огромное Юлии, благодаря ей мы полюбили ваш город ещё больше.

    31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего31.05.24 были на экскурсии "секреты калужских космонавтиков" с Юлией. Сказать нам, что понравилось, не сказать ничего
  • О
    Ольга
    26 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Юлия провела замечательную экскурсию, 2 часа пролетели мгновенно. Взрослые узнали много интересных фактов, а дети были увлечены «поиском следующего объекта». Юля, отдельное спасибо, что подстраивались под наши особенности перемещения и находили, где можно передохнуть.
  • V
    Vladislav
    20 мая 2024
    Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
    Отличная экскурсия! Юлия находит общий язык с детьми любых возрастов, интересно и увлекательно водит по Калуге! Большие порции новых знаний и позитива обеспечены!
  • Ю
    Юлия
    7 апреля 2024
    Калужские приключения
    Отличная экскурсия-квест. Интересно будет и взрослым и детям
  • Ю
    Юлия
    6 апреля 2024
    Калужские приключения
    Впервые не получили должного удовольствия от прогулки-экскурсии от Трипстер. Скучновато. Рассказ Кристины был адаптирован для ребенка-подростка, который был с нами,
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    но не увлекало ни ее ни нас. На наши посторонние вопросы-ответы были разплывчатые. Рассказ четко по теме маршрута. Городок очень симпатичный, но остался осадок. Жаль

  • Ю
    Юрий
    25 февраля 2024
    Калужские приключения
    Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это не помешало. Интересный рассказ о городе от Людмилы, купеческие дома, соборы и парк. Теперь мы немного погрузились в историю города. Спасибо!
    Интересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но этоИнтересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но этоИнтересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но этоИнтересный маршрут за 2 часа. Было прохладно и ветрено - поэтому мы немного ускорились. Но это

Ответы на вопросы от путешественников по Калуге в категории «Активности»

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  1. Секреты калужских космонавтиков: экскурсия-квест для детей и взрослых
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  3. Небанальная экскурсия «В поисках 10 космонавтиков»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Гостиный Двор
  3. Музей космонавтики
  4. Самое главное
  5. Драматический театр
  6. Памятник 600-летию Калуги
  7. Театральная улица
  8. Ракета-носитель «Восток»
  9. Дом купца Ракова
  10. Дворец Золотарева
Сколько стоит экскурсия по Калуге в июне 2024
Сейчас в Калуге в категории "Активности" можно забронировать 3 экскурсии от 5 000 до 5 500. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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