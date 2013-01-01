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Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле

5
28 отзывов
Алсу С.
Алсу С. – Гид из Казани
В ходе нашего небольшого приключения по городу, вы увидите огромное количество символов Казани.

Мы прокатимся по историческому центру города и остановимся для того, чтобы полюбоваться красотой Казанского кремля.

Вы сможете сделать фотографии 📸 на фоне знаменитого дерева плодородия, которое установлено в арке Дворца Земледельцев, а потом подышать свежим воздухом, прогуливаясь вдоль Кремлевской набережной.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

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Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле

Что вы увидите

  • Старо-татарская слобода
  • Казанский университет
  • Площадь Свободы
  • Казанский Кремль
  • Дворец Земледельцев
  • Кремлевская набережная
  • Богородицкий монастырь
  • Стилизованная деревенька «Туган Авылым»
  • Центр семьи Казан (Чаша Казан)
  • Объекты Универсиады 2013
Если вы впервые в Казани, вам нужна именно эта экскурсия! Город 🏙️ красив и днем, и в вечерней подсветке. Предлагаю вашему вниманию самый эффектный маршрут!
•Проедем через исторический центр Казани, Старо-татарскую слободу и Казанский университет
•посетим самое сердце Казани – белокаменный Кремль, отличную обзорную площадку;
•прогуляемся на Дворцовой площади, увидим удивительный Дворец Земледельцев, который сравнивают с малым Дворцом в Париже
•пройдемся по Кремлевской набережной, откуда открывается прекрасный вид на речные просторы и стены древнего Кремля
•проследуем мимо единственного в России места обретения иконы Казанской Божьей матери - Богородицкого монастыря и узнаем о его судьбе
•побываем в стилизованной деревеньке в центре города «Туган Авылым», у памятника татарскому пирожку Очпочмаку
•Прогуляемся мимо сказочного дворца - Театра кукол, Церкви, где Шаляпин пел в хоре, и узнаем, что связывает эти здания
•Проследуем мимо Центра семьи Казан (Чаша Казан)
•Проедем через историческую и современную части города
Продолжительность экскурсии 🧭 – 3 часа.
Что входит
  • Услуги профессионального гида
  • Проезд на комфортабельном автомобиле
Что не входит
  • Питание
  • Дополнительные расходы: входные билеты в Кремль оплачиваются отдельно, 110 руб/чел.
Начало
🚩 по согласованию с туристом
Место завершения
🏁 Центр города, ЦУМ, Московская,2
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле
Казань. Лучшее за 3 часа: обзорная экскурсия на автомобиле

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алсу С.
Алсу С.
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28 отзывов оставили туристы

Алсу С. проводит ещё 3 экскурсии

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