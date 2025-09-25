читать дальше уменьшить

в Казани. Она с любовью преподнесла нам свой родной город многогранным, удивительно красивым и сделала наше путешествие по нему увлекательным. Думаю, что нам повезло встретить столь чуткого профессионала, которой удалось доставить столько радости и мне, не знающей Казани совсем, и моему брату, который бывает там часто, и самое главное нашим маме и папе, которые увидели город через 60 лет совсем другим и смогли благодаря Алсу влюбиться в него заново. Огромное спасибо Алсу и за то, что она максимально берегла больные ноги моих родителей, при этом не теряя качества экскурсии. Очень рекомендую отправиться с Алсу в замечательное путешествие по одному из прекраснейших городов мира.