Если вы впервые в Казани, вам нужна именно эта экскурсия! Город 🏙️ красив и днем, и в вечерней подсветке. Предлагаю вашему вниманию самый эффектный маршрут!

•Проедем через исторический центр Казани, Старо-татарскую слободу и Казанский университет

•посетим самое сердце Казани – белокаменный Кремль, отличную обзорную площадку;

•прогуляемся на Дворцовой площади, увидим удивительный Дворец Земледельцев, который сравнивают с малым Дворцом в Париже

•пройдемся по Кремлевской набережной, откуда открывается прекрасный вид на речные просторы и стены древнего Кремля

•проследуем мимо единственного в России места обретения иконы Казанской Божьей матери - Богородицкого монастыря и узнаем о его судьбе

•побываем в стилизованной деревеньке в центре города «Туган Авылым», у памятника татарскому пирожку Очпочмаку

•Прогуляемся мимо сказочного дворца - Театра кукол, Церкви, где Шаляпин пел в хоре, и узнаем, что связывает эти здания

•Проследуем мимо Центра семьи Казан (Чаша Казан)

•Проедем через историческую и современную части города

Продолжительность экскурсии 🧭 – 3 часа.