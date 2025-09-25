В ходе нашего небольшого приключения по городу, вы увидите огромное количество символов Казани.
Мы прокатимся по историческому центру города и остановимся для того, чтобы полюбоваться красотой Казанского кремля.
Вы сможете сделать фотографии на фоне знаменитого дерева плодородия, которое установлено в арке Дворца Земледельцев, а потом подышать свежим воздухом, прогуливаясь вдоль Кремлевской набережной.
Мы прокатимся по историческому центру города и остановимся для того, чтобы полюбоваться красотой Казанского кремля.
Вы сможете сделать фотографии на фоне знаменитого дерева плодородия, которое установлено в арке Дворца Земледельцев, а потом подышать свежим воздухом, прогуливаясь вдоль Кремлевской набережной.
Описание экскурсии
Если вы впервые в Казани, вам нужна именно эта экскурсия! Город красив и днем, и в вечерней подсветке. Предлагаю вашему вниманию самый эффектный маршрут!:
- Проедем через исторический центр Казани, Старо-татарскую слободу и Казанский университет •посетим самое сердце Казани – белокаменный Кремль, отличную обзорную площадку;
- прогуляемся на Дворцовой площади, увидим удивительный Дворец Земледельцев, который сравнивают с малым Дворцом в Париже •пройдемся по Кремлевской набережной, откуда открывается прекрасный вид на речные просторы и стены древнего Кремля •проследуем мимо единственного в России места обретения иконы Казанской Божьей матери - Богородицкого монастыря и узнаем о его судьбе •побываем в стилизованной деревеньке в центре города «Туган Авылым», у памятника татарскому пирожку Очпочмаку •Прогуляемся мимо сказочного дворца - Театра кукол, Церкви, где Шаляпин пел в хоре, и узнаем, что связывает эти здания •Проследуем мимо Центра семьи Казан (Чаша Казан) •Проедем через историческую и современную части города Продолжительность экскурсии – 3 часа.
Ежедневно с 9.00 до 18.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старо-татарская слобода
- Казанский университет
- Площадь Свободы
- Казанский Кремль
- Дворец Земледельцев
- Кремлевская набережная
- Богородицкий монастырь
- Стилизованная деревенька «Туган Авылым»
- Центр семьи Казан (Чаша Казан)
- Объекты Универсиады 2013
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Проезд на комфортабельном автомобиле
Где начинаем и завершаем?
Начало: По согласованию с туристом
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9.00 до 18.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 166 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
В Казани была проездом, время было ограничено:( Алсу сумела за 3 часа не только показать город, но и влюбить меня и в Казань, и в себя, и в Татарстан.
Буду планировать теперь визит на длительный срок:)
Буду планировать теперь визит на длительный срок:)
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В
Впечатления от экскурсии и поездки замечательные. Наш гид, Алсу Селиванова, настоящий профессионал и необыкновенно эрудированный человек. Вся поездка по городу была выстроена грамотно и очень логично, без спешки и суеты.
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p
Алсу прекрасно справилась с задачей показать Казань нашей не самой лёгкой компании. Ей удалось деликатно совместить свои прекрасные рассказы об истории города с воспоминаниями моих 80-летних родителей об их юности
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А
Дорогой СПУТНИК, спасибо за экскурсионную часть нашего отпуска в городе Казань. Все экскурсии (путешествие на озеро Свияжск(по реке) просто супер! Много информации, впечатлений, глаза на Волге отдыхают, а душа радуется
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И
Замечательная экскурсия. Алсу - очень вежливая, интеллигентная девушка, внимательно выслушала наши пожелания - показала всё, что нам было интересно. Ее программа построена так, что интересные факты есть и для взрослых
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И
Замечательная экскурсия. Алсу - очень вежливая, интеллигентная девушка, внимательно выслушала наши пожелания - показала всё, что нам было интересно. Ее программа построена так, что интересные факты есть и для взрослых
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