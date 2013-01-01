Если вы впервые в Казани, вам нужна именно эта экскурсия! Город 🏙️ красив и днем, и в вечерней подсветке. Предлагаю вашему вниманию самый эффектный маршрут!
•Проедем через исторический центр Казани, Старо-татарскую слободу и Казанский университет
•посетим самое сердце Казани – белокаменный Кремль, отличную обзорную площадку;
•прогуляемся на Дворцовой площади, увидим удивительный Дворец Земледельцев, который сравнивают с малым Дворцом в Париже
•пройдемся по Кремлевской набережной, откуда открывается прекрасный вид на речные просторы и стены древнего Кремля
•проследуем мимо единственного в России места обретения иконы Казанской Божьей матери - Богородицкого монастыря и узнаем о его судьбе
•побываем в стилизованной деревеньке в центре города «Туган Авылым», у памятника татарскому пирожку Очпочмаку
•Прогуляемся мимо сказочного дворца - Театра кукол, Церкви, где Шаляпин пел в хоре, и узнаем, что связывает эти здания
•Проследуем мимо Центра семьи Казан (Чаша Казан)
•Проедем через историческую и современную части города
Продолжительность экскурсии 🧭 – 3 часа.